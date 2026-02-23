Un restaurant du Mile-End écope de 10 900 $ d’amendes pour insalubrité du MAPAQ
Il a écopé de quatre amendes, toutes liées au non-respect des normes de propreté. 👀
Des inspections alimentaires menées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), qui visent à assurer le respect des normes en vigueur et de protéger la santé du public, peuvent parfois coûter cher aux établissements fautifs. À Montréal, un restaurant du quartier Mile-End vient d’en faire l’expérience.
Le restaurant ivoirien Le Platana, situé au 361, rue Bernard Ouest, a écopé d’amendes totalisant 10 900 $ à la suite de quatre infractions commises à différentes dates en 2024. Les décisions ont été rendues en février 2026 par la Cour municipale de Montréal.
Il ne s’agissait pas des premières sanctions visant l’établissement. En 2025, celui-ci avait déjà reçu des pénalités totalisant 2 500 $, également liées à des enjeux de propreté.
Pourquoi le restaurant Le Platana a-t-il été sanctionné par le MAPAQ en 2026?
Selon les informations rendues publiques par le ministère ce mois-ci, les constats d’infraction visent tous des manquements liés à la propreté des lieux et à la salubrité des installations.
Deux infractions constatées le 8 octobre 2024 ont mené à des amendes totalisant 6 600 $. Une première pénalité de 3 600 $ concerne l’obligation de maintenir propres les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des aliments, ainsi que les installations sanitaires. Une seconde amende de 3 000 $ a été imposée pour ne pas avoir maintenu le lieu exempt de contaminants, de polluants ou de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. Le jugement pour ces deux infractions a été rendu le 9 février 2026.
D’autres manquements relevés plus tôt en 2024 ont également été sanctionnés. Une infraction datée du 15 mai 2024, liée à des exigences similaires en matière de propreté des installations et des équipements, a entraîné une amende de 2 800 $ (jugement rendu le 5 février 2026). Enfin, une infraction constatée le 17 juillet 2024, concernant l’obligation de garder les lieux exempts de contaminants ou d’animaux nuisibles, a mené à une amende de 1 500 $, avec un jugement également prononcé le 5 février 2026.
Au total, ces quatre infractions survenues en 2024 ont donné lieu à un total d'amendes de 10 900 $, imposées par la Cour municipale de Montréal en février 2026.
Est-ce sécuritaire d'aller manger à ce restaurant malgré tout?
Ce type de condamnations peut susciter des inquiétudes, mais ne signifie pas automatiquement qu’il existe un risque actuel pour la clientèle. Lorsqu’une infraction est constatée par le MAPAQ, l’exploitant est tenu d’apporter les correctifs exigés à la suite de l’inspection. Un suivi est ensuite effectué afin de s’assurer que les normes de salubrité sont respectées de façon continue.
Un établissement qui demeure en activité après avoir reçu des constats d’infraction doit donc s’être conformé aux exigences demandées. Dans les situations où un danger immédiat pour la santé publique est observé, le ministère peut ordonner une fermeture temporaire, comme ce fut le cas pour d'autres établissements montréalais plus tôt cette année. Ce type de mesure n’a pas été appliqué dans ce dossier.
