Rappel d’une préparation pour bébé vendue chez Costco pour risque d’intoxication alimentaire
Si tu as acheté cette poudre pour nourrisson, vérifie immédiatement ton lot.
Un rappel urgent vient d’être émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour une préparation pour bébé de la marque Kendamil vendue exclusivement chez Costco Wholesale à travers le Canada. La raison : la présence de la toxine céréulide, une substance, qui peut provoquer des symptômes d'intoxication alimentaire.
C'est la compagnie Kendal Nutricare Canada Ltd qui procède au rappel. L'ACIA classe cet avis en Classe 2, ce qui indique un risque pour la santé.
Aucun cas de maladie associé à ce produit n'a été signalé pour l'instant, mais la prudence s'impose — surtout quand il s'agit de nourrissons.
Les produits visés par le rappel
Voici les détails exacts des préparations rappelées :
- Produit : Kendamil préparation pour nourrissons avec lait entier — poudre à base de lait enrichie de fer
- Format : 1049 g
- Code CUP : 8 50045 23826 1
- Date de fabrication : 2025 MA 01 (janvier 2025)
- Meilleur avant : 2027 MA 01 (janvier 2027)
- Numéros de lot visés : L 897274 M 121 et L 888632 M 121
- Vendu uniquement chez : Costco Wholesale (Canada) — distribution nationale
Si tu as acheté cette préparation chez Costco, vérifie immédiatement le numéro de lot inscrit sur le contenant avant de l'utiliser.
A container of Kendal Nutricare Canada Ltd.'s 1049 g infant formula with whole milk is shown in this image provided by the Canadian Food Inspection Agency. THE CANADIAN PRESS/Handout |\u00a0Canadian Food Inspection Agency
C'est quoi, la toxine céréulide?
La céréulide est une toxine produite par certaines souches de la bactérie Bacillus cereus.
Ce qui la rend particulièrement inquiétante, c’est sa grande résistance à la chaleur : même une cuisson ou une préparation normale du lait maternisé ne permet pas de l’éliminer ni de la neutraliser.
Les symptômes surviennent habituellement peu de temps après l’ingestion et se traduisent surtout par des nausées et des vomissements.
Chez un bébé dont le système immunitaire est encore en développement, une intoxication alimentaire peut rapidement prendre une tournure plus grave.
Que faire si tu as ce produit?
L'ACIA est formelle : ce produit ne doit absolument pas être consommé, utilisé, vendu, servi ou distribué. Voici les étapes à suivre :
- Vérifie le numéro de lot sur le contenant de 1049 g (L 897274 M 121 ou L 888632 M 121);
- Si ton produit est visé, cesse immédiatement de l'utiliser;
- Jette le contenant ou rapporte-le à ton Costco pour obtenir un remboursement;
- Si tu crois que ton bébé a consommé ce produit et présente des symptômes, consulte un.e professionnel.le de la santé sans délai.
Ce rappel fait suite à un rappel effectué dans un autre pays. L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments, ce qui pourrait mener au rappel d'autres produits.
Pour consulter l'avis officiel et suivre les mises à jour, rends-toi sur le site de rappels de l'ACIA. Le numéro d'identification de ce rappel est RA-81636.
