La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an
Si tu cherches une nouvelle job à Montréal, c’est le moment!
Le Service de police de la Ville de Montréal recrute des préposé.e.s aux communications d’urgence 911 pour constituer une banque de candidatures prévisionnelles. Avec un salaire annuel variant de 55 627 $ à 73 578 $, auquel s’ajoute une prime de 10 % pour les quarts de soir et de fin de semaine, c’est une occasion à considérer si tu veux un emploi payant sans diplôme universitaire.
À lire également : 6 emplois où postuler avec un sec.5 et qui payent entre 51 507$ et 101 058$/an au Québec
Concrètement, tu deviens le premier point de contact des personnes qui composent le 911. Tu réponds aux appels avec calme et empathie, tu analyses rapidement la situation et tu transmets l’information essentielle aux policiers, pompiers, ambulanciers et autres partenaires pour qu’ils puissent intervenir efficacement. Chaque seconde compte, et ton jugement peut faire toute la différence.
Le poste, situé à Montréal, est à temps plein avec une moyenne de 35 heures par semaine. Les quarts sont de 8 h 30 ou de 12 h 30 sur rotation, de jour, de soir ou de nuit, incluant les fins de semaine et les jours fériés. Tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tous les horaires.
Avant d’entrer en fonction, il faut réussir une formation rémunérée de six semaines, suivie de deux semaines de parrainage au centre d’appels. La formation est éliminatoire et aucun congé n’est accordé pendant cette période. Deux cohortes sont prévues, soit le 23 mars 2026 et le 18 mai 2026, avec 18 embauches par groupe.
Pour postuler, tu dois détenir un diplôme d’études secondaires et compter au moins deux années d’expérience pertinente dans un environnement stressant, comme un centre d’appels d’urgence, un aéroport ou une compagnie d’alarme. Un niveau avancé en français parlé et écrit ainsi qu’en anglais parlé est requis. Le processus comprend notamment une entrevue en visioconférence, un test d’anglais parlé, un questionnaire médical et une enquête de sécurité. Ta candidature devra être recommandée au terme du processus d’accréditation sécuritaire du SPVM.
Le SPVM recherche des personnes bilingues, résilientes et capables de gérer leurs émotions sous pression, tout en jonglant avec plusieurs outils informatiques à la fois. En plus d’un salaire établi selon ton expérience, tu as accès à des assurances collectives, à un régime de retraite, à des vacances et congés, ainsi qu’à un programme d’aide spécialement conçu pour le personnel de la Centrale 911 en collaboration avec l’Université de Montréal.
Note que tu as jusqu’au 27 février 2026 pour soumettre ta candidature.
Préposé.e aux communications d'urgence 911
Salaire : Entre 55 627 $ et 73 578 $
Compagnie : Service de police de la Ville de Montréal
