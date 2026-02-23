La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an

Si tu cherches une nouvelle job à Montréal, c’est le moment!

Une personne devant un ordinateur.

La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an.

Andrey Popov | Dreamstime
Éditrice Junior

Le Service de police de la Ville de Montréal recrute des préposé.e.s aux communications d’urgence 911 pour constituer une banque de candidatures prévisionnelles. Avec un salaire annuel variant de 55 627 $ à 73 578 $, auquel s’ajoute une prime de 10 % pour les quarts de soir et de fin de semaine, c’est une occasion à considérer si tu veux un emploi payant sans diplôme universitaire.

À lire également : 6 emplois où postuler avec un sec.5 et qui payent entre 51 507$ et 101 058$/an au Québec

Concrètement, tu deviens le premier point de contact des personnes qui composent le 911. Tu réponds aux appels avec calme et empathie, tu analyses rapidement la situation et tu transmets l’information essentielle aux policiers, pompiers, ambulanciers et autres partenaires pour qu’ils puissent intervenir efficacement. Chaque seconde compte, et ton jugement peut faire toute la différence.

Le poste, situé à Montréal, est à temps plein avec une moyenne de 35 heures par semaine. Les quarts sont de 8 h 30 ou de 12 h 30 sur rotation, de jour, de soir ou de nuit, incluant les fins de semaine et les jours fériés. Tu dois donc offrir une disponibilité complète pour tous les horaires.

Avant d’entrer en fonction, il faut réussir une formation rémunérée de six semaines, suivie de deux semaines de parrainage au centre d’appels. La formation est éliminatoire et aucun congé n’est accordé pendant cette période. Deux cohortes sont prévues, soit le 23 mars 2026 et le 18 mai 2026, avec 18 embauches par groupe.

Pour postuler, tu dois détenir un diplôme d’études secondaires et compter au moins deux années d’expérience pertinente dans un environnement stressant, comme un centre d’appels d’urgence, un aéroport ou une compagnie d’alarme. Un niveau avancé en français parlé et écrit ainsi qu’en anglais parlé est requis. Le processus comprend notamment une entrevue en visioconférence, un test d’anglais parlé, un questionnaire médical et une enquête de sécurité. Ta candidature devra être recommandée au terme du processus d’accréditation sécuritaire du SPVM.

Le SPVM recherche des personnes bilingues, résilientes et capables de gérer leurs émotions sous pression, tout en jonglant avec plusieurs outils informatiques à la fois. En plus d’un salaire établi selon ton expérience, tu as accès à des assurances collectives, à un régime de retraite, à des vacances et congés, ainsi qu’à un programme d’aide spécialement conçu pour le personnel de la Centrale 911 en collaboration avec l’Université de Montréal.

Note que tu as jusqu’au 27 février 2026 pour soumettre ta candidature.

Préposé.e aux communications d'urgence 911 

Salaire : Entre 55 627 $ et 73 578 $

Compagnie : Service de police de la Ville de Montréal

C'est ici pour postuler


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
emplois bien payésemploi sans diplomeservice de police de la ville de montréal
QuébecCanadaArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

La Ville de Québec embauche des répartiteurs avec un sec.5 et paye jusqu'à 76 204 $/an

Prépare ton CV!

La Sûreté du Québec embauche avec un sec. 5 et ça paye jusqu’à 32,93 $/h

Pas besoin d'un baccalauréat : la SQ recrute à travers le Québec.

Le gouvernement du Canada embauche au Québec avec un sec.5 et paye jusqu'à 33,95 $/h

Prépare ton CV!

Le gouvernement du Canada embauche à Montréal sans études à l’uni et paye jusqu’à 42,51 $/h

Il y a aussi plusieurs avantages sociaux!

Vols annulés, avertissement de voyage: Tout sur la crise au Mexique qui frappe actuellement

Plusieurs endroits au Mexique doivent absolument être évités

8 secrets bien gardés où manger à moins de 16 $ à Québec

Pas besoin de te ruiner pour aller au resto!

Quoi éviter d'acheter au Renaissance? Une experte des friperies révèle les pires pièges

Ce n'est pas tout qui est un bon « deal »! 👀

Le versement du Régime de rentes du Québec, qui va jusqu'à 2 400 $, arrive cette semaine

Si tu reçois cette prestation gouvernementale, garde un œil sur ton compte! 💸

Prévisions météo pour mars au Québec : Voici à quoi t'attendre d'ici l'arrivée du printemps

Le mot du mois : « slush ».

Toutes les médailles remportées par le Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026

Le Canada nous aura fait vivre une multitude d'émotions pendant deux semaines!🥇🇨🇦

Voici quelles dépenses sont toujours déductibles d'impôt pour le télétravail en 2026

Le tout a pas mal changé depuis le début de la pandémie.

Tu peux faire tes impôts à partir de cette semaine au Québec : Voici quoi savoir

Tu as quelques dates importantes à retenir! 👀

Tigre Géant offre une déco parfaite pour le printemps pour 45 % moins cher que sur Amazon

Une trouvaille à petit prix, c'est OUI!