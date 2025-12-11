Le gouvernement du Canada embauche au Québec avec un sec.5 et paye jusqu'à 33,95 $/h
Si tu veux un emploi bien payé au Québec, et que tu n’as pas peur de bouger, cette nouvelle offre du Service correctionnel du Canada pourrait sérieusement attirer ton attention. On parle ici d’un poste d’agent ou agente d’entretien d’immeubles, avec certaines fonctions de personne à tout faire, affiché entre 31,24 $ et 33,95 $ de l’heure, pour un horaire de 40 heures par semaine. Le tout est à Port-Cartier, avec un début dès que possible et la possibilité de négocier ton taux horaire selon ton expérience.
Dans ce rôle, tu deviens la personne qui assure que les installations fonctionnent comme il faut, jour après jour. Tu ajustes les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de plomberie, tu touches à l’électricité pour de petites réparations, et tu appelles les spécialistes quand il faut aller plus loin. Tu peux aussi être amené.e à réparer des appareils, faire de la peinture, vérifier l’état des murs, superviser d’autres travailleur.euse.s et veiller à la sécurité générale des lieux. Et comme on est au Québec, gérer la neige et la glace sur les trottoirs et les stationnements fait partie du quotidien. Bref, tu es celle ou celui qui garantit que les immeubles restent fonctionnels, sécuritaires et opérationnels en tout temps.
Le milieu est exigeant physiquement : lever jusqu’à 23 kg et intervenir rapidement quand quelque chose brise. On cherche quelqu’un de fiable, organisé.e, avec un bon jugement et une communication claire.
Pour être admissible, il faut un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, ainsi qu’entre 1 an et moins de 2 ans d’expérience en entretien ou dans un rôle lié. Une cote de sécurité de fiabilité approfondie est obligatoire, puisque le travail se déroule dans un environnement gouvernemental nécessitant un haut niveau de sûreté.
En échange, tu profites d’avantages financiers prévus par la convention collective et tu joins une équipe technique essentielle au quotidien des infrastructures du Service correctionnel du Canada. Une bonne option pour quelqu’un qui aime résoudre des problèmes concrets, travailler en autonomie et garder des bâtiments en parfait état.
