Sommaire

Le gouvernement du Canada embauche au Québec avec un sec.5 et paye jusqu'à 33,95 $/h

Prépare ton CV!

Un drapeau du Canada.

Le gouvernement du Canada embauche au Québec avec un secondaire 5 et un bon salaire.

Yooran Park | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu veux un emploi bien payé au Québec, et que tu n’as pas peur de bouger, cette nouvelle offre du Service correctionnel du Canada pourrait sérieusement attirer ton attention. On parle ici d’un poste d’agent ou agente d’entretien d’immeubles, avec certaines fonctions de personne à tout faire, affiché entre 31,24 $ et 33,95 $ de l’heure, pour un horaire de 40 heures par semaine. Le tout est à Port-Cartier, avec un début dès que possible et la possibilité de négocier ton taux horaire selon ton expérience.

À lire également : La Garde côtière offre une formation payée avec un sec. 5 : 800 $/mois, logé, nourri

Dans ce rôle, tu deviens la personne qui assure que les installations fonctionnent comme il faut, jour après jour. Tu ajustes les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de plomberie, tu touches à l’électricité pour de petites réparations, et tu appelles les spécialistes quand il faut aller plus loin. Tu peux aussi être amené.e à réparer des appareils, faire de la peinture, vérifier l’état des murs, superviser d’autres travailleur.euse.s et veiller à la sécurité générale des lieux. Et comme on est au Québec, gérer la neige et la glace sur les trottoirs et les stationnements fait partie du quotidien. Bref, tu es celle ou celui qui garantit que les immeubles restent fonctionnels, sécuritaires et opérationnels en tout temps.

Le milieu est exigeant physiquement : lever jusqu’à 23 kg et intervenir rapidement quand quelque chose brise. On cherche quelqu’un de fiable, organisé.e, avec un bon jugement et une communication claire.

Pour être admissible, il faut un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, ainsi qu’entre 1 an et moins de 2 ans d’expérience en entretien ou dans un rôle lié. Une cote de sécurité de fiabilité approfondie est obligatoire, puisque le travail se déroule dans un environnement gouvernemental nécessitant un haut niveau de sûreté.

En échange, tu profites d’avantages financiers prévus par la convention collective et tu joins une équipe technique essentielle au quotidien des infrastructures du Service correctionnel du Canada. Une bonne option pour quelqu’un qui aime résoudre des problèmes concrets, travailler en autonomie et garder des bâtiments en parfait état.

Agent ou agente d’entretien d’immeubles

Salaire : 31,24 $ et 33,95 $

Date limite pour postuler : 26 décembre 2025

Compagnie : Service correctionnel du Canada

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

