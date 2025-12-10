Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Une nouvelle grève à la STM commence dès demain - Voici tout ce qu'il faut savoir

Tu ne voudras pas transiter en dehors des heures de pointe. 🫠

Un bus dans la neige, à Montréal.

Les 2 400 employés d'entretien de la STM seront en grève d'heures supplémentaires durant un mois.

derek robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Près d’un mois après la suspension de leur débrayage, les 2 400 employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) de retour en grève pour le restant du mois de décembre et, ce, jusqu’à la mi-janvier, au grand dam des usagers et usagères. Le service ne sera garanti que durant les heures de pointe du matin, de l’après-midi et en fin de soirée.

À lire également : Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d’entretien

Le Tribunal administratif du Travail (TAT) a finalement rendu sa décision ce mercredi 10 décembre, moins de 24 heures avant le début du bris de service.

Selon le jugement, « les services essentiels sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger pendant la période de grève ».

Le débrayage « prévoit que les parties maintiendront l’ensemble des services de transport adapté et offriront essentiellement des services de transport pendant les périodes de pointe comme lors des grèves précédentes », indique le communiqué du TAT.

Le service risque donc d’être réduit pendant un mois, soit du 11 décembre au 11 janvier. C’est dire que ton magasinage des Fêtes sera au ralenti si tu décides de le faire au centre-ville de Montréal.

« Quand le syndicat prétend que sa grève n’affectera pas la clientèle, c’est qu’il l’induit en erreur. L’effet combiné des vacances du temps des fêtes et du refus du temps supplémentaire aura un effet évident sur le service de bus, particulièrement, qui va engendrer des coupures de voyages plus la grève avancera », a expliqué par communiqué la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard.

Le service de bus sera livré comme planifié à tout moment de la journée durant la grève. Toutefois, au fur et à mesure que la grève s’échelonnera, il est à prévoir un manque de véhicules disponibles qui n’auront pu être réparés.

Dans le métro, les heures d’ouverture habituelles seront respectées et la fréquence des trains demeure la même qu’à l’ordinaire.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

