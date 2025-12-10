Cette tour de 40m au Québec se transforme en rêve illuminé pour l’hiver et c'est magnifique
Cet hiver, le Sentier des cimes Laurentides devient un véritable décor de conte grâce à l’arrivée de Lumagica, une expérience immersive qui illumine la forêt comme jamais auparavant. À partir du 12 décembre, il est possible de se promener au crépuscule sous un ciel rempli d’étoiles… et sous des milliers de lumières qui transforment complètement le sentier aérien que tu connais peut-être déjà.
Conçue par MK Illumination, cette marche en soirée t’invite dans un univers où chaque détour révèle une nouvelle scène lumineuse. Sculptures scintillantes, ambiances enveloppantes et moments de pure contemplation sont au programme. Et lorsque tu atteins la tour panoramique de 40 mètres, décorée de géantes étoiles dorées, tu pourras vivre Le vœu d’Émile, un conte qui parle d'un petit écureuil qui rêvait d’illuminer la forêt.
Là-haut, on t’invite à faire ton propre vœu, une façon douce et intime de te laisser porter par la magie du lieu.
Et parce que l’hiver est fait pour jouer autant que pour rêver, ne manque pas la glissade du Sentier des cimes (2,90 $ de frais supplémentaires). Longue de 53 mètre, elle se situe à côté de la tour au début du parcours, et est accessible au public depuis l'été dernier. Tu peux donc dévaler la glissade en toubillon même en hiver, à condition de la météo soit de ton côté.
Sur place, tu peux aussi prolonger la magie à Chez Émile, dont la terrasse décorée et les feux extérieurs créent l’ambiance parfaite pour un apéro réconfortant après la marche. Entre la lumière, la neige et l’odeur du bois brûlé, tu risques d’oublier complètement que le monde existe en dehors du sentier.
C’est l’invitation rêvée pour redécouvrir la forêt, ralentir et t’émerveiller, un pas à la fois.
Lumagica au Sentier des cimes Laurentides
Prix : 31,90 $ par adulte | 19,90 $ par jeune de 6 à 17 ans
Quand : Du 12 décembre 2025 au 7 mars 2026, du jeudi au samedi, en soirée
Adresse : Sentier des cimes Laurentides - 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes.
