Sommaire

Cette tour de 40m au Québec se transforme en rêve illuminé pour l’hiver et c'est magnifique

La « date » parfaite pour impressionner ta personne!✨

Deux personnes au Sentier des cimes Laurentides illuminé. Droite : La tour du Sentier des cimes Laurentides toute illuminée.

Cette tour de 40 mètres au Québec s'illumine pour l'hiver.

Courtoisie du Sentier des cimes Laurentides
Éditrice Junior

Cet hiver, le Sentier des cimes Laurentides devient un véritable décor de conte grâce à l’arrivée de Lumagica, une expérience immersive qui illumine la forêt comme jamais auparavant. À partir du 12 décembre, il est possible de se promener au crépuscule sous un ciel rempli d’étoiles… et sous des milliers de lumières qui transforment complètement le sentier aérien que tu connais peut-être déjà.

À lire également : Ce parcours rempli d'immenses structures illuminées est totalement GRATUIT à Laval

Conçue par MK Illumination, cette marche en soirée t’invite dans un univers où chaque détour révèle une nouvelle scène lumineuse. Sculptures scintillantes, ambiances enveloppantes et moments de pure contemplation sont au programme. Et lorsque tu atteins la tour panoramique de 40 mètres, décorée de géantes étoiles dorées, tu pourras vivre Le vœu d’Émile, un conte qui parle d'un petit écureuil qui rêvait d’illuminer la forêt.

Là-haut, on t’invite à faire ton propre vœu, une façon douce et intime de te laisser porter par la magie du lieu.

Et parce que l’hiver est fait pour jouer autant que pour rêver, ne manque pas la glissade du Sentier des cimes (2,90 $ de frais supplémentaires). Longue de 53 mètre, elle se situe à côté de la tour au début du parcours, et est accessible au public depuis l'été dernier. Tu peux donc dévaler la glissade en toubillon même en hiver, à condition de la météo soit de ton côté.

Sur place, tu peux aussi prolonger la magie à Chez Émile, dont la terrasse décorée et les feux extérieurs créent l’ambiance parfaite pour un apéro réconfortant après la marche. Entre la lumière, la neige et l’odeur du bois brûlé, tu risques d’oublier complètement que le monde existe en dehors du sentier.

C’est l’invitation rêvée pour redécouvrir la forêt, ralentir et t’émerveiller, un pas à la fois.

Lumagica au Sentier des cimes Laurentides 

Prix : 31,90 $ par adulte | 19,90 $ par jeune de 6 à 17 ans

Quand : Du 12 décembre 2025 au 7 mars 2026, du jeudi au samedi, en soirée

Adresse : Sentier des cimes Laurentides - 737, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc, QC

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes.

Site Internet du Sentier des cimes Laurentides

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

