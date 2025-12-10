Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise

Elle n'a pas juste volé un paquet de gommes au dépanneur, disons. 😬

Katherine Bergeron-Pinzarrone. Droite : logo de la police régionale de York, en Ontario.

Katherine Bergeron-Pinzarrone, de Mississauga, est la seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays.

Sûreté du Québec, Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Meurtre, vols, trafic de stupéfiants : toutes les raisons sont bonnes pour mettre la main au collet des 25 personnes les plus recherchées au Canada via le programme Bolo. Dans ce lot, une seule femme, une Québécoise, se retrouve au milieu d’un boys club de criminels. On te la présente.

À lire également : La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec

Katherine Bergeron-Pinzarrone, originaire de Mississauga, mais ayant aussi des liens avec le Québec, est recherchée pour le meurtre au deuxième degré d’un Montréalais de 16 ans survenu en août 2024 dans la région de York, en Ontario.

Le drame s’est produit le 8 août 2024 vers 6 h du matin. La jeune victime s’est rendue à l’hôpital avec une blessure par arme blanche. Elle a été déclarée morte peu de temps après son arrivée.

Un mandat d’arrêt pancanadien a été lancé contre la femme de 27 ans peu après l’incident. Au moment d’écrire ces lignes, elle était toujours en fuite.

Après avoir été ajoutée au Programme Bolo le printemps dernier, une initiative qui utilise les médias sociaux et la technologie pour sensibiliser le public aux personnes recherchées, la Sûreté du Québec (SQ)a suivi le mouvement et a ajouté en octobre Katherine Bergeron-Pinzarrone à sa liste des fugitifs les plus recherchés, car la police provinciale croit qu’elle pourrait se trouver au Québec.

Par le fait même, elle est aussi la seule femme des 17 criminel.le.s que la SQ tente de localiser en priorité.

Bergeron-Pinzarrone mesure 5 pi 1 po et pèserait 122 livres. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns. Selon les autorités, elle est connue pour entretenir des liens à la fois à Mississauga et au Québec.

« Nous espérons que ce partenariat avec le programme Bolo augmentera nos chances de localiser cette contrevenante violente », a déclaré le chef Jim MacSween de la police régionale de York, dans un communiqué datant de décembre 2024.

La police est formelle : si tu croises Katherine Bergeron-Pinzarrone, ne t’en approches pas et composes le 9-1-1.

La suspecte est invitée à consulter un avocat et à se rendre aux autorités. Les enquêteurs rappellent aussi que toute personne qui aide ou aurait aidé la fugitive pourrait faire face à des accusations criminelles.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
criminels recherchés au québeccriminels les plus recherchés au canadasûreté du québecprogramme bolo
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec

Faire ton devoir de citoyen = une BONNE mise de fonds sur une maison! 🤑

Tout ce qu'on sait sur la disparition de la petite fillette de 3 ans

Il y a des derniers développements.

La SQ met « les choses au clair » sur l'obligation des policiers à s'identifier

Si tu t’immisces dans une intervention policière, tu risques gros.

Fillette de 3 ans retrouvée : La SQ demande à la population d'arrêter de partager sa photo

Certaines photos d'elle font réagir au lendemain de sa découverte.

Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025

Un palmarès qui donne chaud! 🌶️

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Commencer l'année en voyage? OUI, SVP!

Rappel alimentaire : Les p'tites patates surgelées de McCain peuvent contenir du plastique

Vérifie ton congélo!

Première tempête hivernale? Le sud du Québec sera enseveli sous la neige cette semaine

Garde ta pelle pas trop loin!

11 items à moins de 30 $ sur Amazon qui font de beaux cadeaux de Noël à la dernière minute

Des cadeaux pour tout le monde!

Grève chez Air Transat : Voici TOUS les vols annulés jusqu’à présent

Tu ne veux pas te rendre à l'aéroport pour rien! 🤯

Le Mexique et 7 autres pays du Sud visés par un avertissement de voyage du Canada

Il n’y a pas que la neige du Québec à éviter, mais les dangers à l’étranger aussi.

La grève des pilotes d'Air Transat évitée de peu : Voici tout ce qu'il faut savoir

Les opérations seront de retour à la normale, mais il y a un mais...

Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025

Il y a espoir, le prix médian des maisons a baissé le mois dernier!

Recours collectif contre Loblaw : Dernière chance de réclamer ta part du 500 M$ au Québec

Plus que quelques jours pour en profiter! 🤑