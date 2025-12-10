La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise
Elle n'a pas juste volé un paquet de gommes au dépanneur, disons. 😬
Meurtre, vols, trafic de stupéfiants : toutes les raisons sont bonnes pour mettre la main au collet des 25 personnes les plus recherchées au Canada via le programme Bolo. Dans ce lot, une seule femme, une Québécoise, se retrouve au milieu d’un boys club de criminels. On te la présente.
Katherine Bergeron-Pinzarrone, originaire de Mississauga, mais ayant aussi des liens avec le Québec, est recherchée pour le meurtre au deuxième degré d’un Montréalais de 16 ans survenu en août 2024 dans la région de York, en Ontario.
Le drame s’est produit le 8 août 2024 vers 6 h du matin. La jeune victime s’est rendue à l’hôpital avec une blessure par arme blanche. Elle a été déclarée morte peu de temps après son arrivée.
Un mandat d’arrêt pancanadien a été lancé contre la femme de 27 ans peu après l’incident. Au moment d’écrire ces lignes, elle était toujours en fuite.
Après avoir été ajoutée au Programme Bolo le printemps dernier, une initiative qui utilise les médias sociaux et la technologie pour sensibiliser le public aux personnes recherchées, la Sûreté du Québec (SQ)a suivi le mouvement et a ajouté en octobre Katherine Bergeron-Pinzarrone à sa liste des fugitifs les plus recherchés, car la police provinciale croit qu’elle pourrait se trouver au Québec.
Par le fait même, elle est aussi la seule femme des 17 criminel.le.s que la SQ tente de localiser en priorité.
Bergeron-Pinzarrone mesure 5 pi 1 po et pèserait 122 livres. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns. Selon les autorités, elle est connue pour entretenir des liens à la fois à Mississauga et au Québec.
« Nous espérons que ce partenariat avec le programme Bolo augmentera nos chances de localiser cette contrevenante violente », a déclaré le chef Jim MacSween de la police régionale de York, dans un communiqué datant de décembre 2024.
La police est formelle : si tu croises Katherine Bergeron-Pinzarrone, ne t’en approches pas et composes le 9-1-1.
La suspecte est invitée à consulter un avocat et à se rendre aux autorités. Les enquêteurs rappellent aussi que toute personne qui aide ou aurait aidé la fugitive pourrait faire face à des accusations criminelles.
