Tout ce que tu veux savoir sur Ryan Wedding, le Pablo Escobar canadien recherché par le FBI
Une récompense de 15 M$ est offerte pour le retrouver.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI pour les intimes) a annoncé ce mercredi 19 novembre avoir augmenté sa récompense pour mettre le grappin sur le trafiquant de drogue et ex-athlète olympique canadien Ryan Wedding, passant de 10 à 15 millions de dollars américains. Que sait-on de celui qui est surnommé le « Pablo Escobar » du Canada? On fait le point.
Selon le FBI, Wedding aurait basculé vers une carrière criminelle majeure en devenant un trafiquant de narcotiques international. Il aurait dirigé une opération qui expédiait des centaines de kilos de cocaïne provenant de la Colombie, transitant par le Mexique et la Californie, pour alimenter le marché canadien et américain.
Les autorités estiment que son organisation générait plus d’un milliard de dollars américains par année en profits illégaux.
Voici tout ce qu’on sait sur Ryan James Wedding, qui se mérite depuis mars dernier une place sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI.
Qui est Ryan James Wedding?
Ryan James Wedding est né le 14 septembre 1981 à Thunder Bay, en Ontario. En 2002, alors âgé de 21 ans, il a participé aux Jeux olympiques de Salt Lake City, aux États-Unis, comme planchiste professionnel. Représentant le Canada, il a terminé au 24e rang du classement mondial en slalom géant.
Voici la description physique de l’homme maintenant âgé de 44 ans :
- Genre : masculin
- Couleur de la peau : blanche
- Taille : 6 pieds 3
- Poids : environ 240 lb
- Yeux bleus, cheveux bruns, barbe ou moustache possible
- Il parle anglais et espagnol
Selon le FBI, Wedding aurait de nombreux alias, comme « El Jefe », « Giant », « Public Enemy », « James Conrad King » et « Jesse King ».
Que lui reproche-t-on?
Ryan James Wedding fait face à une série d’accusations lourdes liées à son organisation criminelle transnationale. Les autorités l’accusent d’avoir dirigé un vaste réseau de trafic de cocaïne entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, en plus d’être lié à plusieurs meurtres commis depuis 2023.
Il aurait notamment ordonné l’exécution de membres d’une famille en Ontario, d’une personne liée à une dette de drogue et même d’un témoin fédéral qui devait témoigner contre lui.
D’après les autorités américaines et canadiennes, Wedding dirigeait l’un des groupes de trafic de drogue « les plus prolifiques et les plus violents au monde ». 60 tonnes métriques de cocaïne par année auraient été distribuées sous sa direction et il serait le plus grand distributeur de cocaïne au Canada, selon la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi.
Pour te donner une idée de son niveau d’influence, le FBI va jusqu’à le comparer à de célèbres criminels, comme Joaquin « El Chapo » Guzman et Pablo Escobar.
Les autorités américaines et canadiennes croient que Wedding résiderait au Mexique, où il collaborerait étroitement avec le cartel de Sinaloa, qui lui offrirait une protection pour continuer ses activités.
Quelles sont les accusations portées contre Wedding?
Voici la liste complète des accusations auxquelles fait face l’ex-athlète canadien :
- Complot pour distribuer et posséder de la cocaïne dans l’intention d’en faire le trafic;
- Complot pour exporter de la cocaïne;
- Complot en vue de commettre un meurtre lié à une entreprise criminelle continue et à un crime de drogue, ainsi que meurtre lié à une entreprise criminelle continue et à un crime de drogue;
- Complot visant à manipuler un témoin, une victime ou un informateur, ainsi que manipulation d’un témoin, d’une victime ou d’un informateur;
- Complot visant à se venger d’un témoin, d’une victime ou d’un informateur, ainsi que représailles contre un témoin, une victime ou un informateur;
- Complot pour blanchir des instruments monétaires.
Arrestations de plusieurs complices
À l’heure actuelle, le FBI travaille en étroite collaboration avec les autorités américaines et la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Au total, sept Canadiens, dont l’avocat de Wedding, font partie des personnes qui ont été arrêtées ce mercredi par le FBI dans le cadre de l’opération « Slalom géant », en référence au passé olympique du fugitif.
- Deepak Balwant Paradkar, 62 ans, de Thornhill en Ontario (l’avocat)
- Atna Ohna, 40 ans, de Laval au Québec
- Gursewak Singh Bal, 31 ans, de Mississauga en Ontario
- Allistair Chapman, 33 ans, de Calgary en Alberta
- Ahmad Nabil Zitoun, 35 ans, d’Edmonton en Alberta
- Edwin Basora-Hernandez, 31 ans, de Montréal
- Rolan Sokolovski, 37 ans, de Toronto