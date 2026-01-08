Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

On a fait la même épicerie au Québec VS en Ontario et voici le panier le moins cher en 2026

Est-ce que ça vaut un road trip?

La façade d'un Maxi au Québec. Droite : La façade d'un No Frills en Ontario.

On a fait la même épicerie au Québec VS en Ontario.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

Alors que se nourrir est une nécessité et que les coûts en épicerie ne cessent d’augmenter, tous les moyens d’économiser sont bons à considérer. Une virée dans la province voisine pour profiter de meilleures aubaines, surtout si tu habites près de la frontière, peut sembler tentante. Mais encore faut-il savoir si les prix sont réellement plus avantageux d’un côté ou de l’autre.

Question d'y voir plus clair et savoir à quoi s’en tenir en 2026, on a comparé le prix d’items populaires du panier d’épicerie chez Maxi, pour représenter le Québec, et chez son homologue ontarien, No Frills, afin de déterminer où la facture est la plus basse.

À lire également : 13 aliments qui coûtent moins cher à l'entrepôt Costco que dans les épiceries du Québec

Pour remplir nos paniers virtuels, on a opté pour des produits identiques, de la même marque et en quantités égales. On s’est également basé sur les prix réguliers, sans rabais, afin d’obtenir un portrait plus représentatif des prix en vigueur, tout en sélectionnant, lorsque possible, les options les plus avantageuses.

Lait Lactancia Purfiltre 2 %

Le lait Lactancia Purfiltre 2 % sur le site du Maxi.

Maxi, au Québec, offre un meilleur prix que No Frills, en Ontario.

Maxi

Maxi : 4,90 $ pour 2 L

No Frills : 5,80 $ pour 2 L Le lait est un incontournable des paniers d'épicerie. Bon, les boissons sans produits laitiers à l’avoine, aux amandes et autres, ainsi que le type de lait, varient grandement selon les foyers, mais pour te donner une idée des différences de prix, on a opté pour un 2 L de lait à 2 %.

Avec près d’un dollar de moins, c’est chez Maxi que tu peux mettre la main sur le meilleur prix.

Fromage marbré Sans Nom

Le fromage marbr\u00e9 Sans Nom sur le site de Maxi.

Le fromage marbré Sans Nom est offert au Maxi et au No Frills au même prix.

Maxi

Maxi : 5,50 $ pour 400 g

No Frills : 5,50 $ pour 400 g

Étant sous la bannière de Loblaws, les deux détaillants offrent la marque Sans Nom. Et si tu te demandais si les prix sont les mêmes pour la marque maison, c’est effectivement le cas pour le fromage marbré de 400 g.

Yogourt probiotique Activia à la vanille

Yogourt probiotique Activia \u00e0 la vanille sur le site du Maxi.

Yogourt probiotique Activia à la vanille est affiché à 3,50 $ au Maxi.

Maxi

Maxi : 3,50 $ pour 650 g

No Frills : 4 $ pour 650 g

Que ce soit pour les collations, les déjeuners ou même pour des recettes, le yogourt est un autre item qui se retrouve souvent sur la liste d’épicerie des Canadiens et Canadiennes. Avec 0,50 $ de moins que sur le site de No Frills, c’est chez Maxi que celui de la marque Activia est le moins cher au moment d’écrire ces lignes.

Pain italien tranché épais Sans Nom 

Le pain italien tranch\u00e9 \u00e9pais Sans Nom sur le site du Maxi.

Le pain italien tranché épais Sans Nom est moins chers chez No Frills.

Maxi

Maxi : 3,50 $ pour 675 g

No Frills : 3 $ pour 675 g

Côté pain, selon la marque et la sorte, on retrouve autant des égalités que des aubaines d’un côté comme de l’autre. Ainsi, selon ce que tu préfères, tu pourrais trouver que les prix sont meilleurs à l’un ou l’autre des deux endroits. Cela dit, on voit ici que ce n’est pas parce que les items sont de la même marque maison que le prix est identique : le pain italien Sans Nom tranché épais est offert à 3 $ chez No Frills, contre 3,50 $ chez Maxi.

Oeufs calibre moyen catégorie A Sans Nom

Les oeufs calibre moyen cat\u00e9gorie A Sans Nom sur le site du Maxi.

Les oeufs calibre moyen catégorie A Sans Nom sont plus abordable chez No Frills.

Maxi : 4,11 $ pour 12 œufs moyens

No Frills : 3,80 $ pour 12 œufs moyens

Pour ce qui est des œufs, en regardant les offres en général, on remarque que les moins chers chez No Frills reviennent à environ 0,32 $ chacun, tandis que le prix le plus bas possible sans rabais chez Maxi ne descend pas sous les 0,34 $. On peut le constater avec l’un des meilleurs deals affichés par les deux enseignes. La douzaine d’œufs de taille moyenne, catégorie A, de la marque Sans Nom coûte 4,11 $ chez Maxi, contre 3,80 $ chez No Frills.

Concombre anglais

Un concombre anglais sur le site du Maxi.

Les concombres anglais sont 1,79 $ chez No Frills.

Maxi

Maxi : 1,99 $ chacun

No Frills : 1,79 $ chacun

En faisant un tour dans la section des légumes, on a sélectionné un classique des collations, des lunchs et des plateaux de crudités : le concombre. Et encore une fois, peu importe la grandeur et la marque, c’était majoritairement chez No Frills que les offres étaient les plus abordables.

Fraises

Les fraises sur le site de Maxi.

Le casseau de fraises de 454 g est affiché à 3,99 $ chez No Frills.

Maxi

Maxi : 5 $ pour 454 g

No Frills : 3,99 $ pour 454 g

En prenant le casseau le moins cher, soit celui de 454 g, c’est chez No Frills que le prix est meilleur d’environ 1 $. Il en va de même pour celui de 340 g de la marque Sans Nom, tandis que, du côté du Choix du Président, le prix est identique. Si tu consommes plutôt des fruits biologiques, c’est dans ce cas Maxi qui propose un prix inférieur d’environ 1 $ à celui de son homologue ontarien.

Bœuf haché mi-maigre Le choix du boucher

B\u0153uf hach\u00e9 mi-maigre Le choix du boucher sur le site de Maxi.

Bœuf haché mi-maigre Le choix du boucher est le même prix chez Maxi et No Frills.

Maxi

Maxi : 8,50 $ pour 450 g

No Frills : 8,50 $ pour 450 g

.En comparant le bœuf haché « Le choix du boucher » chez les deux détaillants, on remarque qu’il n’y a aucune différence de prix pour la version mi-maigre, qui est offerte au même coût dans les deux enseignes.

Avec une différence de quelques sous seulement entre les deux paniers, il n’y a clairement pas de quoi planifier une virée hors province. Le sous-total avant taxes s’élève à 37 $ chez Maxi, contre 36,38 $ chez No Frills, un écart trop minime pour faire une réelle différence sur la facture. C'est plutôt tes habitudes d'achat qui pourraient faire changer la donne, car selon les marques, les prix peuvent varier d'un détaillant à l'autre.

Bref, si tu pensais devoir quitter le Québec pour payer ton épicerie moins cher en Ontario, tu sais maintenant que ce n'est pas le cas.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
épicerie au québecmaxino frillsépicerie pas chère
QuébecCanadaArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

