15 des meilleurs rabais d'épicerie du Costco qui te feront économiser jusqu'au 18 janvier
Commence l'année avec des aubaines!
Faire l’épicerie sans faire exploser le budget demande souvent un certain équilibre, surtout quand on essaie de mieux organiser les repas semaine après semaine. Entre les dépenses qui s’étirent sur plusieurs mois et l’envie de repartir sur de bonnes bases pour la nouvelle année, repérer les trouvailles en rabais avant de remplir le panier peut vraiment changer la donne. Les entrepôts Costco, connus pour leurs formats généreux, proposent régulièrement des aubaines intéressantes, encore faut-il savoir si elles valent réellement le coup par rapport aux formats standards.
À lire également : Cette épicerie a déclassé Costco dans le cœur des Québécois en 2025
Pour t’aider à faire des choix plus éclairés, on a passé en revue 15 produits actuellement en rabais chez Costco et calculé leur prix par portion. L’objectif est simple : te donner des repères concrets pour voir ce qui s’intègre le mieux à ton quotidien, que ce soit pour simplifier les repas, mieux planifier l’épicerie ou ajuster certaines habitudes en ce début d’année.
Trousse pour pizza sans gluten Molinaro’s
Trousse pour pizza sans gluten Molinaro’s en rabais sur le site de Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 8,99 $ plutôt que 11,99 $, soit 3 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,28 $ / 100 g
La trousse pour pizza sans gluten Molinaro’s facilite les soupers improvisés, surtout pour les personnes qui doivent éviter le gluten. Le format permet de préparer deux pizzas complètes à la maison, et le rabais rend cette option plus intéressante pour varier les repas sans dépasser le budget.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ficello marbré Black Diamond
Ficello marbré Black Diamond en rabais sur le site de Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,49 $ plutôt que 14,49 $, soit 3 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,37 $ / 100 g
Ce grand format de Ficello marbré Black Diamond est pratique pour les lunchs d’école ou les collations rapides. Avec 40 portions individuelles, il permet de faire des réserves pour plusieurs semaines.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Guacamole traditionnel consistant Good Foods
Guacamole traditionnel Good Foods en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 4 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,18 $ / 100 g
Ce guacamole à la texture plus épaisse se prête bien aux plateaux, aux tacos ou aux collations à partager. Le rabais permet de rendre ce format pratique plus intéressant, surtout si tu aimes en avoir sous la main pour différentes occasions.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Poudre de protéines whey au chocolat Leanfit
Poudre de protéines whey au chocolat Leanfit en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 37,99 $ plutôt que 49,99 $, soit 12 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,90 $ / 100 g
Avec une teneur élevée en protéines par portion, cette poudre de whey Leanfit est conçue pour soutenir l’entraînement, la récupération ou l’atteinte d’objectifs nutritionnels quotidiens. À toi les « prots » à petit prix pour bien commencer l'année.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Tortellini arc-en-ciel aux sept fromages Olivieri
Tortellini arc-en-ciel aux sept fromages Olivieri en rabais sur le site de Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 13,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 4 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 0,62 $ / 100 g
Pour une option simple de repas en semaine, les tortellinis arc-en-ciel aux sept fromages Olivieri offrent un format généreux qui permet de nourrir plusieurs personnes ou de prévoir des restes.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Café protéiné au moka ou au caramel salé brüst
Café protéiné brüst en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 29,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 10 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,67 $ par canette
Offert en deux saveurs, ce café protéiné combine caféine et protéines dans une boisson prête à boire, pratique pour les matins pressés ou comme alternative au café traditionnel. L’économie de 10 $ rend le paquet de 18 plus avantageux pour celles et ceux qui en consomment régulièrement.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Pizzas individuelles Sabatasso
Pizzas individuelles Sabatasso 12 unités en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,49 $ plutôt que 18,49 $, soit 4 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,17 $ / 100 g
Quand tu veux quelque chose de simple à sortir du congélateur, ces pizzas individuelles permettent de cuire juste ce qu’il faut, sans gérer une pizza complète. Les douze portions sont pratiques pour les lunchs, les soupers pressés ou les ados affamés.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Poulet yakitori avec riz frit à la japonaise Ajinomoto
Poulet yakitori avec riz frit Ajinomoto en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 16,99 $ plutôt que 21,99 $, soit 5 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,11 $ / 100 g
Pour les soirs où tu veux un repas complet sans passer du temps en cuisine, ces portions de poulet yakitori avec riz frit se réchauffent rapidement et se portionnent facilement. Le format de six aide à prévoir plusieurs repas d’avance, et l’économie de 5 $ réduit le coût par portion sur un produit qu’on achète justement pour son côté pratique.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Gyozas au porc et au poulet Ajinomoto
Gyozas au porc et au poulet Ajinomoto en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,11 $ / 100 g
À servir en plat principal, en accompagnement ou même en entrée, ces gyozas se cuisent vite et s’adaptent à plusieurs occasions. Le gros sac permet d’en préparer la quantité voulue sans gaspiller, et ce, à prix réduit.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Barres granola Fibre 1
Barres granola Fibre 1 en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,49 $ plutôt que 14,99 $, soit 3,50 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 0,91 $ / 100 g
Chaque barre contient 8 g de protéines, ce qui en fait une option pratique pour une collation plus soutenante entre les repas ou après l’entraînement. Le format de 36 portions permet d’en avoir sous la main pour plusieurs semaines tout en profitant du rabais offert.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Craquelins au cheddar Goldfish de Pepperidge Farm
Craquelins Goldfish au cheddar en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 0,67 $ / 100 g
Souvent choisis pour les lunchs et les collations familiales, ces craquelins Goldfish sont offerts ici dans un format très généreux, ce qui évite les visites répétées à l'épicerie pour faire le plein.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Barres granola aux pépites de chocolat Made Good
Barres granola Made Good aux pépites de chocolat en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 11,49 $ plutôt que 14,99 $, soit 3,50 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1,60 $ / 100 g
À base de granola et de pépites de chocolat, ces barres Made Good misent sur une texture croquante et un goût simple qui convient autant aux jeunes qu’aux adultes. Le rabais de 3,50 $ aide à rendre ce format de 30 barres plus intéressant pour les collations du quotidien.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Craquelins de patate douce RW Garcia
Craquelins de patate douce RW Garcia en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 8,49 $ plutôt que 11,49 $, soit 3 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 1 $ / 100 g
À servir seuls, avec des trempettes ou sur un plateau, ces craquelins à base de patate douce se prêtent à plusieurs occasions. Le grand format aide à tenir plus longtemps à la maison, et le rabais rend l’option plus avantageuse pour les collations partagées.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Céréales au miel et aux noix Cheerios de General Mills
Céréales Cheerios miel et noix en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 0,53 $ / 100 g
Ce format de céréales Cheerios convient bien aux déjeuners quotidiens, surtout dans une maison où la boîte se vide vite. Le rabais aide à réduire le coût d’un produit de base souvent racheté semaine après semaine.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Granola sans céréales céto Inno Foods
Granola céto sans céréales Inno Foods en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 12,99 $ plutôt que 16,49 $, soit 3,50 $ de rabais, du 22 décembre 2025 au 18 janvier 2026
Prix par unité : Environ 2,17 $ / 100 g
Sans céréales et faible en glucides, ce granola Inno Foods s’intègre bien à une alimentation céto qui mise sur les bons gras et les protéines. Le rabais aide à faire baisser le prix d’un produit spécialisé souvent plus cher, tout en permettant d’en avoir sous la main pour les déjeuners ou les collations.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.