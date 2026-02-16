Tim Hortons va apporter 3 gros changements à son menu et tu ne seras pas déçu

Fini, l'espresso qui goûte l'eau?

Un Tim Hortons.

Tim Hortons compte apporter de gros changements à son menu à travers le pays.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es de ceux et celles qui font régulièrement un tour au Tim Hortons près de chez vous, quelques changements pourraient bientôt transformer ton passage au comptoir. La chaîne canadienne compte déployer très prochainement trois nouveautés importantes qui affecteront tes papilles gustatives.

À lire également : Costco offre un ensemble de 45 contenants pour les lunchs pour 59% moins cher qu’au Walmart

En marge du dévoilement, le 12 février dernier, des bénéfices annuels de Restaurant Brands international (RBI), maison mère de Tim Hortons, son président Axel Schwan a confirmé trois changements majeurs à l’offre de la bannière canadienne.

D’abord, le muffin anglais utilisé pour plusieurs sandwichs déjeuner a été revu. Même si l’entreprise estimait déjà offrir un bon produit, Schwan a La Presse canadienne vouloir le rendre encore plus moelleux et plus agréable à manger.

Il a indiqué que cette décision s’inscrit dans une volonté claire d’écouter les commentaires des clients et clientes et d’améliorer les produits de base, en plus de continuer à innover.

Le nouveau muffin est en cours de déploiement dans l’Ouest canadien et doit être offert dans tous les restaurants du pays d’ici la fin du trimestre actuel.

Un nouveau café, mais pas pour demain

Ensuite, Tim Hortons modernise ses établissements avec de nouvelles machines à espresso, question d’entrer dans la cour de ses compétiteurs, comme les cafés Starbucks.

Toujours selon Axel Schwan, ces équipements ont nécessité plusieurs années de développement et offrent un café de meilleure qualité, avec un goût amélioré, tout en étant plus rapides que les anciennes machines.

Pour l’instant, environ un restaurant sur dix est équipé de ces nouvelles machines, mais elles deviendront graduellement la norme à mesure que les succursales seront rénovées ou que les anciennes machines arriveront en fin de vie.

Tim Hortons a d’ailleurs augmenté le prix du café d’environ trois cents par tasse l’an dernier, une première en près de trois ans. Toutefois, la direction affirme observer une diminution importante des coûts du café au cours des derniers mois.

Malgré un contexte économique qualifié d’exigeant, les ventes comparables de Tim Hortons au Canada ont progressé au dernier trimestre, surpassant la moyenne de l’industrie de la restauration rapide.

Comme d’autres restaurants sous l’aile de RBI, comme Burger King et Popeyes, il y aura très prochainement des distributrices de boissons en fontaine, développées en collaboration avec Coca-Cola. Elles ne sont pas encore présentes partout, mais leur déploiement est en cours.

Au moment d’écrire ces lignes, RBI et Tim Hortons n’avaient pas répondu à nos demandes d’entrevues.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
tim hortonsrestauration rapidemenu tim hortons
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Starbucks va fermer 430 cafés et renvoyer 900 employés - Voici ce qui va t'impacter

Vas-tu devoir parcourir 1000 km à pied pour ton PSL?

8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 15 mars

C'est le temps de faire des réserves!

Advertisement Content

Les employé.e.s de Narcity révèlent leurs secrets : les petits plus qui changent tout sur ta commande chez McDo

Chaque astuce est alimentée par les agriculteurs canadien.ne.s. 😋🇨🇦

Brendan Gallagher et sa femme attendent un 2e bébé et l'annonce est hyper mignone (PHOTOS)

Une deuxième annonce un an après l'arrivée de leur petite fille. ✨

Le Québec n’a pas congé aujourd'hui, contrairement au reste du Canada, et voici pourquoi

Le jour de la Famille, tu connais? Ben c'est ça.

8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps

Prépare-toi à oublier l'hiver! 😍

Cette trouvaille IKEA à moins de 1 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» de la cuisine

C’est pas parce que c’est pas cher que c’est « cheap »!

Cette prestation fédérale de 200 $ sera versée cette semaine à certains Québécois

Un coup de pouce mensuel automatique pour les personnes handicapées! 💰

Allocation canadienne pour enfants : Des Québécois recevront jusqu'à 666 $ cette semaine

N’oublie pas que le montant dépend de tes revenus!

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le pays de l'érable a ENFIN eu sa première médaille d'or des JO, ce week-end.🥈🥇🥉🇨🇦

7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en mars 2026

Des montants importants pour t’aider à mieux gérer ton budget!

Un concept de jeu d'évasion avec 30 salles à réussir en 90 min débarque à Montréal

Attention aux fans de jeu d'évasion, un nouveau défi arrive!

14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 15 mars

C'est le temps de faire des réserves!