Tim Hortons va apporter 3 gros changements à son menu et tu ne seras pas déçu
Fini, l'espresso qui goûte l'eau?
Si tu es de ceux et celles qui font régulièrement un tour au Tim Hortons près de chez vous, quelques changements pourraient bientôt transformer ton passage au comptoir. La chaîne canadienne compte déployer très prochainement trois nouveautés importantes qui affecteront tes papilles gustatives.
En marge du dévoilement, le 12 février dernier, des bénéfices annuels de Restaurant Brands international (RBI), maison mère de Tim Hortons, son président Axel Schwan a confirmé trois changements majeurs à l’offre de la bannière canadienne.
D’abord, le muffin anglais utilisé pour plusieurs sandwichs déjeuner a été revu. Même si l’entreprise estimait déjà offrir un bon produit, Schwan a La Presse canadienne vouloir le rendre encore plus moelleux et plus agréable à manger.
Il a indiqué que cette décision s’inscrit dans une volonté claire d’écouter les commentaires des clients et clientes et d’améliorer les produits de base, en plus de continuer à innover.
Le nouveau muffin est en cours de déploiement dans l’Ouest canadien et doit être offert dans tous les restaurants du pays d’ici la fin du trimestre actuel.
Un nouveau café, mais pas pour demain
Ensuite, Tim Hortons modernise ses établissements avec de nouvelles machines à espresso, question d’entrer dans la cour de ses compétiteurs, comme les cafés Starbucks.
Toujours selon Axel Schwan, ces équipements ont nécessité plusieurs années de développement et offrent un café de meilleure qualité, avec un goût amélioré, tout en étant plus rapides que les anciennes machines.
Pour l’instant, environ un restaurant sur dix est équipé de ces nouvelles machines, mais elles deviendront graduellement la norme à mesure que les succursales seront rénovées ou que les anciennes machines arriveront en fin de vie.
Tim Hortons a d’ailleurs augmenté le prix du café d’environ trois cents par tasse l’an dernier, une première en près de trois ans. Toutefois, la direction affirme observer une diminution importante des coûts du café au cours des derniers mois.
Malgré un contexte économique qualifié d’exigeant, les ventes comparables de Tim Hortons au Canada ont progressé au dernier trimestre, surpassant la moyenne de l’industrie de la restauration rapide.
Comme d’autres restaurants sous l’aile de RBI, comme Burger King et Popeyes, il y aura très prochainement des distributrices de boissons en fontaine, développées en collaboration avec Coca-Cola. Elles ne sont pas encore présentes partout, mais leur déploiement est en cours.
Au moment d’écrire ces lignes, RBI et Tim Hortons n’avaient pas répondu à nos demandes d’entrevues.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
