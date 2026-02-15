8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps
Prépare-toi à oublier l'hiver! 😍
On va se le dire, rares sont ceux et celles qui trouvent que le printemps arrive trop tôt au Québec. Après des semaines de froids intenses, de slush brune et de tempêtes, même si l'hiver offre aussi de beaux moments, le retour des belles saisons fait toujours un bien incroyable. Histoire de profiter à fond des jardins qui bourgeonnent, des rayons du soleil qui te caresse la peau et des douces brises printanières, pourquoi ne pas partir en road trip vers une des charmantes petites villes de la province?
Tu verras que notre coin de pays regorge de panorama à couper le souffle, surtout si tu optes pour une des huit destinations qu'on a rassemblées pour toi. Entre le bord de l'eau, les bâtiments ancestraux et les découvertes inoubliables, tu pourras complètement oublier l'hiver et plonger dans la saison estivale grâce à ton escapade.
Lotbinière
Pourquoi tu dois y aller : À environ une heure de Québec, Lotbinière est la destination parfaite pour un week-end de printemps qui fait du bien. Tu y vas autant pour la vue incroyable sur le Saint-Laurent que pour son cachet historique, avec ses maisons ancestrales et l’église Saint-Louis qui semble tout droit sortie d’une autre époque. Le Moulin du Portage mélange nature et culture dans un décor spectaculaire, tandis que le Domaine Joly-De Lotbinière invite aux pique-niques et aux balades dans ses jardins et sa forêt centenaire. Ajoute le quai au coucher du soleil, le marché public et les restos, et tu as une escapade franchement dépaysante.
L’Isle-aux-Grues
Pourquoi tu dois y aller : Au printemps, quand tu as envie de ralentir et de respirer un peu, L’Isle-aux-Grues est toute indiquée. Accessible seulement en traversier ou en avion, ce petit village de moins de 150 personnes offre un vrai dépaysement au cœur du fleuve. Entre le panorama champêtre, les oiseaux migrateurs qui font leur retour et les maisons colorées, l’ambiance est douce et paisible.
Tu peux dormir en auberge, en gîte, en chalet ou au camping, goûter au fameux fromage Riopelle, passer par la fromagerie artisanale, visiter le musée et explorer l’île à vélo. Les sentiers de la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle et les vues sur l’archipel complètent parfaitement l’escapade.
Sainte-Pétronille
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une petite sortie gourmande, fais d’abord un arrêt à la Chocolaterie de l’Île d’Orléans pour combler ton bec sucré. Ensuite, prends le temps de parcourir le circuit « Sainte-Pétronille, ça se marche » ou de suivre les panneaux d’interprétation pour en apprendre davantage sur l’histoire et les paysages du coin.
Installé à la pointe ouest de l’Île d’Orléans, le village de Sainte-Pétronille séduit avec sa vue spectaculaire sur le fleuve et la ville de Québec, un panorama qui attire chaque année son lot de visiteurs et visiteuses.
Notre-Dame-du-Portage
Pourquoi tu dois y aller : Besoin de décrocher et de changer d’air? Notre-Dame-du-Portage est une valeur sûre. Située entre Rivière-du-Loup et Kamouraska, cette petite municipalité d’un peu plus de 1 000 habitant.e.s séduit avec sa vue sur le Saint-Laurent et son ambiance tranquille. Tu peux marcher ou pédaler sur le sentier du Littoral avec les montagnes de Charlevoix en toile de fond, relaxer au spa Le Nordet, puis regarder le soleil descendre depuis une auberge au bord de l’eau. Quai, plage, kayak et bonnes tables comme la Pizzéria des Battures rendent l’escapade encore plus agréable. Franchement, ça vaut le road trip.
Rivière-Ouelle
Pourquoi tu dois y aller : Un coucher de soleil d’été, c’est déjà beau. Mais quand tu le regardes au bord du fleuve, dans une petite ville tranquille comme Rivière-Ouelle, ça devient carrément magique. Au crépuscule, le ciel se teinte de rose, d’orange, de bleu et d’indigo, et le spectacle vaut le détour à lui seul.
Dans cette municipalité du Kamouraska, tu trouves tout pour un séjour réussi : plages, activités nautiques, cantine mythique, camping au bord de la rivière, chalets et même un manoir datant de 1853 avec vue sur l’eau. Les adeptes de vélo peuvent parcourir 41 km de routes, dont la Route verte, entre littoral, champs et montagnes de Charlevoix.
Kamouraska
Pourquoi tu dois y aller : Kamouraska a tout pour te laisser des souvenirs mémorables : pagayer en kayak sur la Rivière-du-Loup, randonner sur les falaises de Saint-André avec le fleuve en toile de fond, flâner parmi les bâtiments du 19e siècle ou encore t’offrir une pause sucrée chez La Fée Gourmande. Que tu y ailles pour marcher, pédaler ou simplement admirer le paysage, tu repars avec l’impression d’avoir vraiment décroché.
Métis-sur-Mer
Pourquoi tu dois y aller : La Gaspésie est toujours une bonne idée quand tu veux décrocher, et Métis-sur-Mer en est la preuve. Impossible de passer à côté des Jardins de Métis et leurs 15 jardins remplis de milliers d’espèces, dont le fameux pavot bleu de l’Himalaya. Le phare de Métis, accessible à pied ou à vélo, vaut aussi la marche, surtout avec sa plage et la possibilité de dormir dans la Maison du gardien.
Entre auberge romantique, camping, buvette en bord de mer et cantine gourmande à Sainte-Flavie, tu as tout pour un road trip réussi.
Port-au-Persil
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses maisons traditionnelles éparpillées dans le paysage et sa cidrerie nichée dans un décor pittoresque, Port-au-Persil dégage un charme indéniable dès l’arrivée. Tu peux faire un détour par le parc marin, t’installer sur le magnifique quai pour admirer le panorama du Saint-Laurent et, si tu es chanceux ou chanceuse, apercevoir des baleines et des phoques le long de la rive.