Cette plage aux eaux cristallines longue de 12 km au Québec promet des vacances de rêve
Soleil, sable et vagues sont au programme! 🌊 ☀️
Tu penses rester au Québec cet été, mais ton cœur crie « plages, soleil, air salin »? Pas besoin de quitter la province pour ça. Il existe un coin qui donne carrément l’impression de voyager ailleurs : les Îles-de-la-Madeleine. C’est probablement l’un des spots les plus aimés des touristes pour une raison très simple… c’est beau à couper le souffle.
Sur place, tu pourras découvrir la splendeur de la région, et si tu trippes sur les journées au bord de l'eau, ne manque pas de visiter la plage de Havre-Aubert, que plusieurs appellent aussi Sandy Hook. Cet immense ruban de sable s’étire sur douze kilomètres, avec des flots à perte de vue. Tu poses ta serviette, tu regardes l’horizon, et pendant deux secondes, tu oublies complètement que tu es encore au Québec.
Les vagues du golfe du Saint-Laurent y sont assez douces pour la baignade, à condition de ne pas être trop frileuse ou frileux. Après tout, on va se le dire, l’eau reste fraîche, même en plein été. Mais ça fait partie du charme de l'été dans la province : le soleil est chaud, mais les bassins restent frisquets!
Si tu veux vivre l’expérience à fond, tu peux marcher jusqu’au Bout du Banc. Compte environ trois heures aller-retour, mais la vue en vaut chaque pas. De là, tu aperçois l’Île d’Entrée, une petite île vallonnée où vit à peine une centaine de personnes. Pas de grands complexes, pas d'immeubles, juste des paysages presque intacts. Ça donne vraiment l’impression d’être dans un autre monde.
Quand le vent est au rendez-vous, les plus expérimenté.e.s sortent leur kitesurf ou leur planche à voile et transforment la plage en terrain de jeu géant. C’est spectaculaire à voir, même si tu restes les deux pieds dans le sable.
Et si tu planifies ton séjour en août, tu pourrais tomber sur le fameux Concours de châteaux de sable des Îles. Des créations impressionnantes prennent forme directement sur la plage, et l’ambiance est hyper festive.
Bref, si tu cherches une escapade qui combine vibes de vacances au soleil et paysages dignes d’une carte postale sans quitter le Québec, tu viens peut-être de trouver ton plan.
Plage de Havre-Aubert - Sandy Hook
Prix : Gratuit
Adresse : Chemin du sable Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine, QC
Accessibilité : Contacte l'Association des Personnes Handicapées des Îles