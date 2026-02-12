Air Transat annule tous ses vols vers la Floride à partir du printemps : voici quoi savoir
Bye Bye, Walt Disney World? 🥺
Si tu planifiais te rendre en Floride plus tard cette année, tu devras probablement revoir tes plans. Du moins, revoir avec quel transport aérien tu t’y rendras, puisqu’Air Transat a annoncé annuler tous ses vols vers le Sunshine State à partir de ce printemps, et ce, pour toute la saison estivale.
Ainsi, tous les vols Montréal-Orlando seront suspendus à partir du 4 mai, alors que les trajets vers Fort Lauderdale à partir de Montréal et Québec seront, quant à eux, annulés en mai et en juin. C’est ce qu’a confirmé ce jeudi 12 février la compagnie aérienne québécoise.
« Air Transat annule ses vols vers la Floride pour la saison estivale 2026, avec une fin progressive des opérations au printemps. La programmation des vols vers la Floride pour la saison hivernale 2026-2027 sera déterminée ultérieurement », a mentionné à Narcity Québec Marie-Eve Vallières, porte-parole d’Air Transat, dans un échange de courriel.
Selon elle, cet ajustement s’inscrit « dans une gestion proactive » des capacités de l’entreprise, qui souhaite se concentrer sur les marchés où Air Transat « est la mieux positionnée et qui nous permettent d’optimiser le déploiement de nos ressources ».
Il faut dire que la présence d’Air Transat aux États-Unis demeure aujourd’hui « très marginale », dit-on, avec seulement deux destinations sur 67, soit 1 % de la capacité en siège kilomètre moyen pour l’été.
Plus de détails suivront...
