Sommaire

Voyager aux États-Unis coûte maintenant 350$ de « frais d’intégrité » à certains Canadiens

Au moins, c'est en dollars canadiens. 🥴

un drapeau américain et canadien.

Des « frais d'intégrité » de 350 $ exigés à certains visiteurs qui souhaitent se rendre aux États-Unis

chris robert | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Mauvaise nouvelle pour certaines personnes qui prévoient voyager aux États-Unis à partir du Canada : depuis le 1er octobre 2025, des frais supplémentaires d'environ 350 $ sont maintenant exigés aux voyageurs et voyageuses.

À lire également : Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Les autorités américaines ont mis en place ce qu'elles appellent des « frais d'intégrité de visa ». Concrètement, ça signifie que toute personne qui doit obtenir un visa non immigrant devra débourser 250 $ américains (environ 350 $ canadiens) avant de mettre les pieds chez nos voisins du Sud.

Cette facture salée découle de la One Big, Beautiful Bill Act, une loi qui donne aussi le pouvoir au gouvernement américain d'augmenter ces frais chaque année selon l'inflation. Autrement dit : le montant pourrait continuer à grimper.

Un remboursement possible, mais compliqué

Techniquement, ces frais peuvent être remboursés. Mais attention, les conditions sont ultra-strictes et franchement difficiles à respecter. Pour récupérer ton argent, tu devras :

  • Ne commettre aucune infraction aux règles de ton visa (zéro tolérance sur le travail non autorisé, par exemple)
  • Quitter les États-Unis dans les 5 jours suivant l'expiration de ton visa
  • obtenir une extension de visa ou la résidence permanente pendant ton séjour

Bref, c'est possible, mais loin d'être gagné d'avance.

Selon Washington, ces nouveaux frais visent à mieux surveiller les visiteurs et visiteuses temporaires et à s'assurer que ces personnes respectent les règles de leur séjour. Le message est clair : le gouvernement de Donald Trump veulent avoir plus de contrôle sur qui entre au pays et pourquoi.

Quelles personnes seront affectées?

Si tu es citoyen.ne canadien.ne et que tu vas aux États-Unis pour des vacances, du magasinage ou voir de la famille, respire : ça ne te concerne pas. La plupart des Canadiens et Canadiennes n'ont pas besoin de visa pour ce genre de visite.

Par contre, si tu tombes dans une de ces catégories, prépare ton portefeuille :

  • Tu comptes étudier dans une université américaine
  • Tu as décroché un emploi temporaire aux États-Unis
  • Tu vas te marier avec un.e citoyen.ne américain.e (visa K-1)
  • Tu es en processus d'immigration familiale (visas K-3, K-4)
  • Tu dois collaborer à des enquêtes criminelles ou antiterroristes (visas S-5, S-6)
  • Tu travailles pour une organisation internationale ou gouvernementale

Et si tu es résident.e permanent.e du Canada (mais pas encore citoyen.ne), sache que tu devras toujours avoir un visa non immigrant pour traverser la frontière, peu importe la raison de ton voyage. Ces frais de 350 $ s'appliqueront donc systématiquement à toi.

Ces 350 $ viennent s'ajouter à tous les autres frais déjà existants : coûts de la demande de visa, frais administratifs, déplacements pour les rendez-vous consulaires, etc.

En gros, si tu planifies d'aller étudier, travailler ou t'installer aux États-Unis, ton budget voyage vient de prendre un sérieux coup. Mieux vaut le savoir maintenant que de te faire surprendre à la dernière minute.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

voyager aux états-unisdonald trumpvisavisa états-unis
QuébecVoyageCanada

