Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici quand exactement le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé ce week-end

À considérer avant de vouloir prendre la route!

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé ce week-end du 28 novembre au 1er décembre 2025.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu prévoyais passer par le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ce week-end, il vaudrait mieux penser tout de suite à un plan B. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a annoncé une fermeture importante de l’autoroute 25 en direction de Montréal, mais également vers la Rive-Sud.

À lire également : Renforcement de la laïcité au Québec : Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle loi

Cette entrave majeure touchera l’autoroute 25 (A-25) durant tout le week-end, ce qui risque de causer pas mal de casse-tête aux automobilistes qui ne sont pas au courant et qui doivent transiter entre la Rive-Sud et Montréal.

Ces travaux sont nécessaires pour permettre la réouverture de bretelles et de voies dans le secteur de l’échangeur Souligny, selon le ministère.

Fermeture complète vers Montréal

En direction de Montréal, c’est la fermeture la plus importante : l’autoroute 25, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera complètement fermée entre la sortie numéro 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, É.-U., Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute, soit dès vendredi 22 h 30.

Une fermeture de route

Le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé en direction de Montréal.
Ministère des Transports et de la Mobilité durable

C’est donc dire que tu devras revoir ton trajet pour te rendre chez ton ami.e samedi soir avec qui tu avais prévu de regarder le retour de La Fureur à Radio-Canada.

L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est sera aussi fermée de samedi 22 h 30 à lundi 5 h. Pendant cette période, les automobilistes pourront accéder à l’A-25 par l’entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost.

À noter : la bretelle d’entrée temporaire de la rue Hochelaga sera fermée de manière définitive dès vendredi soir à 22 h 30.

Fermeture de nuit vers la Rive-Sud

En direction de la Rive-Sud, l’autoroute 25, incluant le tunnel, sera fermée durant la nuit de vendredi à samedi seulement. La fermeture complète touchera le tronçon entre la sortie numéro 4 (centre-ville, pont Jacques-Cartier) et l’entrée en provenance de l’île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

Comme pour l’autre direction, les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.

Une fermeture de route

Le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé en direction de Montréal.
Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Et si tu connais le coin et pensais prendre l’avenue Souligny pour éviter le trafic, désolé de te décevoir : l’avenue Souligny en direction est sera fermée entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Par contre, une bonne nouvelle : la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera accessible à compter de samedi 8 h.

Des améliorations dès lundi matin

À compter du 1er décembre à 5 h, les automobilistes pourront profiter de quelques améliorations dans le secteur. L’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est ainsi que la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est vers l’autoroute 25 en direction nord seront de nouveau accessibles.

Une fermeture de route

L'échangeur Souligny sera à nouveau accessible dès la semaine prochaine.
Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Une troisième voie sera également disponible sur l’autoroute 25 en direction nord à partir de l’échangeur Souligny, ce qui devrait améliorer la fluidité de la circulation.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
autoroute 25circulation montréalentraves routièresministre des transportsministère des transports du québectravaux routierstunnel louis-hippolyte-la fontaine
MontréalCanadaAvis et communiquésNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé ce week-end et voici quoi savoir

Prépare ton plan B si tu dois passer par là.

Grand Montréal : Des entraves majeures causeront des maux de tête ce week-end

Tu risques de sacrer.

Plusieurs entraves routières prévues dans le Grand Montréal ce week-end du 5 au 8 septembre

Si ta batterie de patience est à plat, revois tes plans.

Entraves majeures : Tu devras (très bien) planifier tes déplacements dans le Grand Montréal

Prends des notes si tu ne veux pas passer les vacances dans ton auto!

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026

Bon à savoir pour ta déclaration! 💸

Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

C'est le temps d'être stratégique pour payer moins d'impôt l'an prochain. 👀

Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

« Ils ont carrément pris mes photos, et maintenant, les gens pensent que c’est moi qui copie ces sites-là. »

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025

Des centaines de dollars pourraient atterrir dans ton compte avant Noël. 💸

Action collective de 6,5 M$ : Voici quoi faire si tu as acheté du lait Silk ou Great Value

Ces produits avaient mené à la mort de deux personnes au pays.

Le palmarès des meilleurs comptes bancaires au Canada pour 2026 est dévoilé

Est-ce que le tien en fait partie? 👀

Baisse des cotisations au RRQ et au RQAP: Voici combien tu économiseras en 2026

Salut, les paies un brin plus généreuses! 🤑

7 activités à Montréal pour un week-end festif, gourmand et pas cher

À toi les petits délices et les sorties amusantes!