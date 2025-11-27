Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Action collective de 6,5 M$ : Voici quoi faire si tu as acheté du lait Silk ou Great Value

Ces produits avaient mené à la mort de deux personnes au pays.

Le rayon des laits à base de plante d'un supermarché.

Les personnes qui ont acheté du lait Silk et Great Value en 2024 pourraient réclamer de l'argent d'une action collective.

Sheila Fitzgerald | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu te souviens des laits végétaux des Silk et Great Value qui ont été visés par un rappel national en 2024? Le recours à une action collective demandant 6,5 millions de dollars vient d’être autorisé par la Cour supérieure du Québec. Si tu as acheté de ces produits l’an passé, tu pourrais être admissible à un remboursement.

À lire également : Recours collectif contre Loblaw : Tu peux réclamer ta part du 500 M$ au Québec

Selon le document de la cour datant du 17 novembre dernier, le recours vise toutes les personnes au Canada qui ont acheté ou ingéré certains produits Silk et Great Value à l’été 2024 en raison d’un problème lié à des symptômes gastro-intestinaux rapportés.

Bref, si ces boissons végétales se retrouvaient dans ton frigo à ce moment-là, tu fais peut-être partie du groupe couvert.

Retour sur les faits

Le 8 juillet 2024, près d’une vingtaine de produits de la marque Silk, détenue par Danone, et Great Value, la marque maison de Walmart, ont été visés par un rappel national en raison d’une possible contamination à la bactérie Listeria monocytogenes.

Au lendemain de l’annonce l’Agence de la santé publique du Canada concernant la mort de deux personnes ayant consommé l’un des produits contaminés, le 18 juillet 2024, une demande d’action collective a été déposée.

Voici les 18 boissons végétales visées par le rappel, à l’époque :

  • Silk Amandes et noix de coco non sucrée
    • Format : 1,89 L
  • Silk Amandes originale
    • Format : 1,89 L
  • Silk Amandes chocolat noir
    • Format : 1,89 L
  • Silk Amandes non sucrée
    • Format : 1,89 L
  • Silk Amandes vanille non sucrée
    • Format : 1,89 L
  • Silk Amandes vanille
    • Format : 1,89 L
  • Silk Noix de coco originale
    • Format : 1,89 L
  • Silk Noix de coco non sucrée
    • Format : 1,89 L
  • Silk Avoine originale
    • Format : 1,75 L
  • Silk Avoine vanille
    • Format : 1,75 L
  • Silk Avoine chocolat noir
    • Format : 1,75 L
  • Silk Avoine non sucrée
    • Format : 1,75 L
  • Silk Avoine vanille non sucrée
    • Format : 1,75 L
  • Silk Amandes et cajou non sucrée
    • Format : 1,75 L
  • Silk Amandes et cajou vanille non sucrée
    • Format : 1,75 L
  • Great Value Boisson aux amandes originale non sucrée
    • Format : 1,89 L
  • Great Value Boisson aux amandes originale
    • Format : 1,89 L
  • Great Value Boisson aux amandes vanille
    • Format : 1,89 L

Ce que prévoit l’entente

Danone Canada, Wal-Mart Canada et Intact Compagnie d’assurance ont conclu une entente à l’échelle canadienne d’une valeur totale de 6,5 M$.

Si la Cour supérieure du Québec approuve définitivement l’entente, l’argent, dont les frais d’avocats seront soustraits, servira à indemniser les personnes ayant soulevé une réclamation admissible. L’audience est prévue le 26 janvier 2026 au Palais de justice de Montréal.

Le montant final pour chaque personne dépendra de la catégorie de symptômes déclarés, selon une grille de compensation prévue dans l’entente.

Comment faire pour réclamer?

Les consommateurs et consommatrices admissibles devront envoyer un dossier de réclamation contenant la preuve de l’achat ou de l’ingestion d’un produit Silk ou Great Value visé par le rappel, ainsi que les documents médicaux nécessaires, si applicable.

Tout ça devra être soumis à l’administrateur, Services Concilia Inc., pendant la période officielle de réclamation qui sera annoncée sur le site web de l’entente de règlement.

Si tu ne veux pas faire partie du recours collectif, tu peux t’exclure. La date limite est le 22 décembre 2025.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

