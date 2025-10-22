Ces 43 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec
Saucisses, fromage, salade de chou de marque populaire, granola, pistaches...Vérifie ton frigo!
Allergènes non déclarés, contamination bactérienne, présence d’insectes ou de moisissures : autant de raisons de vérifier attentivement ce qui se cache dans ton garde-manger et ton réfrigérateur. En octobre 2025, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), ainsi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), ont lancé plusieurs avis de rappel pour des produits distribués dans la province qui ne devraient pas être consommés.
Certains de ces aliments sont des incontournables des épiceries québécoises, tandis que d'autres sont vendus dans des commerces spécialisés. Dans tous les cas, mieux vaut être vigilant.e.
Avant de préparer ton prochain souper, prends quelques minutes pour inspecter ta cuisine : cette liste exhaustive des rappels récents pourrait vous protéger, toi et tes proches, de risques sérieux pour la santé.
Fromage Roquefort
Le fromage Roquefort La Cave fait l'objet d'un rappel de l'ACIA.
Agence canadienne d'inspection des aliments
L'ACIA a tiré la sonnette d'alarme le 16 octobre 2025 : le Roquefort La Cave de Maison Gabriel Coulet risque d'être contaminé par Listeria monocytogenes, une bactérie dangereuse.
Ce fromage français de 100 g, vendu en tranches ou en pointes, se reconnaît par son code UPC 8 22775 00337 2, son lot 180825 et sa date « Meilleur avant : 2025 NO 03 ». L'alerte vise l'Ontario et le Québec.
La bactérie Listeria ne provoque ni changement d'apparence ni odeur inhabituelle dans les aliments qu'elle contamine. Pourtant, elle peut te rendre gravement malade : vomissements, nausées, fièvre qui persiste, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque comptent parmi ses symptômes.
Les personnes les plus à risque? Les femmes enceintes, les aîné.e.s et celles dont le système immunitaire est compromis. Chez la femme enceinte, même si les symptômes semblent légers, le fœtus peut subir de graves conséquences, incluant une naissance prématurée ou la mort in utero.
Si tu as ce fromage dans ton réfrigérateur, ne le consomme pas. Rapporte-le au point de vente pour un remboursement ou jette-le de façon sécuritaire.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
10 sortes d'herbes séchées et assaisonnements
Le basilic biologique de la marque Dion fait l'objet d'un rappel de l'ACIA.
Plusieurs fines herbes de la marque Dion, notamment vendues chez IGA, Maxi et Metro, font l’objet d’un rappel national. L’Agence canadienne d’inspection des aliments recommande de ne pas consommer ni utiliser ces produits en raison de la présence d’insectes.
Produits visés par le rappel (vendus jusqu’au 17 septembre 2025) :
- Dion – Basilic biologique 12 g (codes : 2028-AL-21)
- Dion – Basilic biologique 25 g (codes : 2028-JA-20, 2028-FE-07, 2028-FE-28, 2028-MA-12, 2028-JL-11)
- Dion – Basilic bio 125 g (codes : 2028-FE-11, 2028-MR-18, 2028-AL-30)
- Dion – Basilic bio 12,5 kg (codes : 72003, 2028-MR-05)
- Dion – Herbes italiennes bio 16 g (codes : 2028-JA-28, 2028-FE-07, 2028-MR-03, 2028-AL-21, 2028-MA-30)
- Dion – Herbes de Provence biologiques 16 g (codes : 2028-JA-28, 2028-FE-07, 2028-FE-18, 2028-AL-07)
- Dion – Herbes de Provence biologiques 33 g (codes : 2028-JA-28, 2028-FE-11, 2028-FE-18)
- Dion – Herbes de Provence bio 500 g (codes : 2028-FE-06, 2028-FE-18, 2028-AU-22)
- Dion – Herbes italiennes bio 125 g (codes : 2028-MR-24, 2028-MA-15, 2028-JL-10)
- Dion – Assaisonnement italien biologique 19 g (codes : 2028-JA-28, 2028-FE-11, 2028-FE-18, 2028-JN-04, 2028-AU-05)
Bien que ces produits ne présentent pas nécessairement de signes visibles de contamination, leur consommation pourrait comporter un risque pour la santé. Les détaillants ont été avisés de retirer les lots touchés de leurs tablettes.
Les personnes ayant acheté ces produits sont invitées à ne pas les utiliser et à les retourner au magasin pour un remboursement.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Saucisses italiennes douces
Des saucisses italiennes douces font l'objet d'un rappel du MAPAQ.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Le 10 octobre 2025, le MAPAQ a émis une mise en garde concernant des saucisses italiennes douces vendues par l'entreprise Salaison La maison du rôti inc., située au 1969, avenue du Mont-Royal Est, à Montréal.
Le problème? Ces saucisses contiennent du lait et du blé sans que ces allergènes soient mentionnés sur l'étiquette. Cette omission représente un danger potentiel pour les personnes allergiques, ainsi que pour celles souffrant de la maladie cœliaque ou d'autres troubles liés au gluten.
Les produits concernés sont vendus en format variable, dans des barquettes de carton recouvertes d'une pellicule de plastique transparent, à l'état réfrigéré ou congelé. Seules les unités portant la date d'emballage « SE.06.25 » sont visées par ce rappel.
Des analyses complémentaires sont en cours pour identifier la présence possible d'autres allergènes non déclarés. En attendant, si tu fais partie des personnes concernées et que tu possèdes ce produit, ne le consomme surtout pas. Rapporte-le au magasin ou jette-le immédiatement.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Gaufrettes
Des moisissures à l'intérieur de tes biscuits? Malheureusement, c’est ce qui pourrait guetter ceux et celles qui ont acheté des gaufrettes Biskwi au Dollarama. L’Agence canadienne d’inspection des aliments a d’ailleurs lancé un rappel pancanadien le 16 octobre 2025.
Classé en catégorie 3, ce rappel représente une menace considérée comme moins sérieuse pour la santé, mais il mérite tout de même ton attention.
Les produits visés sont des emballages de 180 g, portant le code UPC 6 67888 54812 5 et les mentions « Meilleur avant : 2026 04 21 » et « 2026 05 12 ».
Si tu possèdes ces gaufrettes à la maison, ne les consomme surtout pas. Il est recommandé de les jeter immédiatement ou de les rapporter au Dollarama où elles ont été achetées afin d’obtenir un remboursement.
Les détaillants, de leur côté, ne doivent en aucun cas vendre, servir ou distribuer ces produits rappelés.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Salade de chou
La « Salade de chou fameuse » de marque Moishes fait l'objet d'un rappel de l'ACIA.
Un rappel a été émis le 16 octobre 2025 par l'ACIA pour la « salade de chou fameuse » de marque Moishes, vendue notamment chez IGA, Metro et Maxi, en raison de la présence non déclarée d'œufs dans le produit.
Cette omission sur l'étiquette représente un risque sérieux pour les personnes allergiques aux œufs. Le produit concerné est vendu en format de 454 g, porte le code UPC 6 88343 41849 4 et les codes de lot « Meilleur avant 2025OC26; 716132 ».
Le rappel, classé de catégorie 2 (risque modéré que la consommation de l'aliment entraîne des répercussions indésirables temporaires sans menacer la vie), vise uniquement la distribution au Québec.
Si tu as cette salade de chou dans ton réfrigérateur et que tu es allergique aux œufs, ne la consomme pas. Rapporte-la au point de vente pour un remboursement ou jette-la de façon sécuritaire. Pour les personnes sans allergie aux œufs, ce produit ne présente aucun danger.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Boulettes à burgers, ailes de poulet et poulet pop-corn congelés
Les ailes de poulet congelées, parmi les produits qui font l'objet d'un rappel du MAPAQ.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Plusieurs allergènes se cachent dans quatre produits de viande congelés sans que ce soit indiqué. C'est ce qu'ont révélé le MAPAQ et la Boucherie, charcuterie Piano & Fils inc. de Saint-Eustache le 12 septembre 2025.
Sont dans la mire : le « Burger de poulet Piano Signature » (paquet de 2), le « Burger de bœuf Piano Signature », les « Ailes de poulet Piano » et le « Poulet pop-corn Piano » (vendus individuellement). Ces articles renferment du blé, du lait, du soya ou du sésame qui ne sont pas indiqués sur l'emballage.
Les produits, vendus à l'état congelé, sont dans des plastique scellés au devant transparent et au dos noir. Tous les lots sans mention de ces allergènes sur l'étiquette font partie du rappel.
Tu souffres d'une allergie à ces ingrédients ou de la maladie cœliaque? Écarte complètement ces produits de ton alimentation. Rapporte-les là où tu les as achetés ou mets-les à la poubelle.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Pistaches
Une éclosion nationale d’infections à la salmonellose est liée à des pistaches contaminées.
Une éclosion nationale de salmonellose a été retracée jusqu’à des pistaches contaminées distribuées dans plusieurs établissements à travers le Canada. Au moment d’écrire ces lignes, au moins 117 cas d’infection ont été confirmés, dont 67 au Québec.
Dans la province, de nombreux produits à base de pistaches ont été retirés du marché par mesure de précaution. Voici la liste des pistaches actuellement visées par un rappel. Tu peux cliquer sur les liens ci-bas pour consulter les détails propres à chaque produit.
Pistache Décortiquées de marque Aoun (Provincial)
Pistaches « Green Pista » de marque Nutrifresh (Provincial)
« Pistachio Vert » de marque Nutrifresh (Provincial)
Pistaches vendues en vrac par La Pistacherie (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par Aliments Best Nuts inc. (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par la Fabrique à Noix de Montréal (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par le Roi des noix inc. (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par le Marché Anatolia (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par le Supermarché Danika (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par Ave. Greene (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par le Marché 786 (Montréal)
Pistaches iraniennes vendues en vrac par l'entreprise Satonut (Montréal)
Pistaches vendues au Sweet Nuts (Montréal)
Pistaches vendues par la Fruiterie Maruti (Montréal)
Pistaches vendues par le Marché Nuvo inc. (Montréal)
Pistaches vendues à la Fruiterie Chez Nino (Montréal)
Pistaches vendues au Léopoldo Fruits & Légumes (Montréal)
Pistaches vendues au Chez Louis Fruits et Légumes (Montréal)
Pistaches vendues par Ô Nature (Montréal)
Pistaches vendues en vrac par Noix Orientale (Laval)
Pistaches vendues en vrac par Baghdi (Laval)
Pistaches vendues en vrac par la Maison des noix (Laval)
Pistaches ou « Pistache denoyautées » vendues au Choco Noix (Laval)
Pistaches vendues par le Marché Madina (Sainte-Marthe-sur-le-Lac)
Pistaches vendues au Croque-Noix (Drummondville)
Même si ces pistaches ne présentent aucun signe d’altération ni d’odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque réel pour la santé. La bactérie Salmonella peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des crampes abdominales et de la diarrhée parfois sanglante. Ces signes apparaissent généralement de 6 à 72 heures après la consommation et durent de 3 à 7 jours. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, la maladie peut être grave, voire mortelle, et entraîner des complications à long terme, comme une arthrite sévère.
Granola maison
Du « Granola maison » de l'entreprise Les grains de Martha etc. fait l'objet d'un rappel du MAPAQ.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Attention aux fans de granola : un avis important a été émis le 6 octobre 2025 par le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments montréalaise. Le « Granola maison » de l'entreprise Les grains de Martha etc. inc., située au 199, rue de la Rotonde à Verdun, pourrait contenir la bactérie Salmonella.
Cette alerte s'inscrit dans une éclosion nationale d'infections à Salmonella causée par des pistaches importées contaminées, distribuées dans de nombreux commerces canadiens.
Reconnaissable à son emballage en papier kraft opaque avec fenêtre, le produit portant la mention « Meilleur avant le 30 septembre 2025 » était en vente dans divers établissements montréalais.
La salmonellose frappe particulièrement fort les jeunes enfants, les femmes enceintes, les aîné.e.s et les personnes immunodéprimées. Fièvre, maux de tête, vomissements, nausées, crampes abdominales et diarrhée peuvent survenir de 6 à 72 heures après avoir mangé un aliment contaminé.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Quatre saveurs de confit d'oignons
Un des pots de confit d'oignons qui fait l'objet d'un rappel du MAPAQ.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Le 27 août 2025, une mise en garde a été diffusée par le MAPAQ concernant plusieurs confits d'oignons préparés et vendus par l'entreprise Camerises Mistouk, située au 4565, 2e Rang, à Labrecque, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ces produits contiennent du blé, de l'orge, de l'avoine et/ou des sulfites non déclarés sur l'étiquette. Quatre saveurs sont concernées : « Bière blanche et camerises » (212 ml et grand format), « Bière blanche et bleuets » (212 ml et grand format), « Bière rousse et oignons » (212 ml) et « Bière noire et canneberges » (212 ml).
Les produits étaient conditionnés dans des pots de verre munis d'un couvercle métallique, portant la mention « Produit du lac Bock », et vendus à température ambiante dans plusieurs établissements de la région ainsi que sur Internet.
Tous les lots dont l'étiquette ne mentionne pas ces allergènes sont visés. Les personnes allergiques au blé, aux sulfites ou souffrant de maladies liées au gluten doivent s'abstenir de consommer ces confits et les retourner au magasin ou les jeter.
Si tu n'as pas d'allergie, ce produit ne présente pas de risque et peut être consommé.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Assaisonnement haïtien
L'assaisonnement 100% haïtien de marque Pam Pi Gou fait l'objet d'un rappel du MAPAQ.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Un produit d'épices haïtiennes fait l'objet d'un rappel urgent. Le 17 octobre 2025, le MAPAQ a averti la population de ne pas consommer l'« Assaisonnement 100% haïtien » de marque Pam Pi Gou, vendu dans plusieurs établissements de la province jusqu'à cette date, puisqu'il n'a pas été préparé et conditionné de façon à garantir son innocuité.
Il pourrait également favoriser la prolifération de Clostridium botulinum. Cette dernière produit une toxine dangereuse qui, une fois consommée, peut provoquer des effets graves sur la santé, notamment une paralysie du visage, des troubles de la vision ou de la parole, des paupières affaissées, des difficultés à avaler ou encore des pupilles immobiles. Dans les cas les plus sévères, cette intoxication alimentaire peut même être fatale.
Le produit était conditionné dans un pot en verre de type Mason et vendu à l'état réfrigéré. Même s'il semble normal à l’œil et ne dégage aucune odeur inhabituelle, il pourrait être infecté par la bactérie Clostridium botulinum. Tous les formats sont concernés par ce rappel.
Le fabricant procède actuellement au rappel du produit. Si tu possèdes cet assaisonnement, ne le consomme sous aucun prétexte. Rapporte-le au magasin où tu l'as acheté ou jette-le de manière sécuritaire.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Chocolat Dubaï
Le chocolat Dubaï préparé et vendu par l'entreprise Sour Bites fait l'objet d'un rappel du MAPAQ.
Un chocolat vendu à Montréal fait présentement l’objet d’un avis de ne pas consommer. Le 24 septembre 2025, le MAPAQ a mis en garde la population à propos du « Chocolat Dubaï », préparé et vendu par la populaire entreprise Sour Bites, située au 2185, rue Crescent, à Montréal.
Ces tablettes de chocolat pourraient être contaminées par la bactérie Salmonella. Les unités visées ont été vendues entre le 7 avril et le 5 septembre 2025. Le chocolat était offert à l’état réfrigéré, dans une boîte de carton à l’effigie de l’entreprise, sans étiquette.
Si tu possèdes une de ces palettes de chocolat Dubaï à la maison, ne la consomme pas. Il est recommandé de la jeter immédiatement de manière sécuritaire. En cas de symptômes évoquant une infection alimentaire, consulte rapidement un professionnel de la santé.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
