Le nouveau Costco à Québec avec des items uniques vient d'ouvrir : voici de quoi ça a l'air
Tu peux y retrouver plein d'items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts! 👀🔥
Sors ta carte Costco, tu as une nouvelle succursale excitante à découvrir! Le tout premier Costco Pour l'entreprise de la région de Québec a ouvert ses portes ce vendredi 5 décembre 2025, et ça promet, avec plein de trouvailles intéressantes. En effet, si tu ne connais pas le concept des Business Centres de Costco, il s’agit d’établissements bel et bien accessibles au public, contrairement à ce que leur nom peut laisser croire.
Tu n’as pas besoin d’être propriétaire d’entreprise pour y magasiner, même si le concept est principalement conçu pour les restaurateurs, hôteliers, propriétaires de dépanneurs et traiteurs, puisque c’est rempli d’items géants!
La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu ce matin, avec la traditionnelle coupe de ruban qui marque l’arrivée tant attendue de ce géant du commerce de gros dans la Vieille Capitale. Installé dans l’ancien Réno-Dépôt, l’immense magasin propose une expérience complètement différente de ce que tu connais des Costco traditionnels.
Si tu pensais que ta succursale « régulière » offrait de gros formats, tu n’es pas prêt.e!
La traditionnelle coupe de ruban au Costco avec Vittorio Montagna, Directeur Général chez Costco. Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières à l'Assemblée nationale | Facebook
Situé au 999, rue du Marais dans le secteur Duberger–Les Saules, ce nouveau concept d'entrepôt vient transformer l'expérience de magasinage des résident.e.s de la capitale nationale.
L'entrepôt Costco Pour l'entreprise de Québec regorge de produits en formats géants. Costco Canada | Facebook
Les allées sont remplies de palettes et de produits en formats professionnels qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On parle ici de barils géants, de contenants industriels et de formats absolument impressionnants.
L'entrepôt Costco Pour l'entreprise de Québec regorge de produits en formats géants. Costco Canada | Facebook
Parmi les items les plus spectaculaires qui font tourner les têtes, on retrouve des barils de 208,6 litres de sirop d'érable. Oui, tu as bien lu : plus de 200 litres dans un seul contenant! Mais on va se le dire : quelle quantité de sirop d'érable est vraiment trop, quand t'es Québécois.e?
Bref, c'est le genre de format qu'on s'attend à voir dans une usine, pas dans un magasin accessible au public, et ça impressionne.
La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme l'immense baril de sirop d'érable. Costco Canada | Facebook
Les barils de 208 L d’huile d’olive extra vierge Terra Delyssa font aussi jaser, étant donné que c’est la favorite des « accros du Costco ».
La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme l'immense baril d'huile d'olive extra vierge Terra Delyssa. Costco Canada | Facebook
Mais rassure-toi : il y a aussi des formats plus accessibles, ou certains qui sont parfaits pour ton party de Noël, comme de grosses meules de fromage.
On y trouve également de nouveaux produits de marque Kirkland Signature, comme des sacs de protéines de lactosérum.
La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme les protéines de lactosérum Kirkland. Costco Canada | Facebook
Environ 70 % des produits qu'on y trouve sont exclusifs à ce type de succursale. Ça signifie que tu découvriras des milliers d'articles impossibles à trouver dans les magasins Costco traditionnels de la région.
Après Montréal et Saint-Hubert, Québec rejoint donc le club très sélect des villes québécoises qui ont la chance d'avoir un Costco Pour l'entreprise. Pour les résident.e.s de la capitale nationale, c'est une nouvelle façon de magasiner qui s'offre enfin à eux.
Bref, si tu veux faire le plein de provisions (en très grand format), tu sais où aller!
Costco Pour l'entreprise à Québec
Quand : Ouverture le 5 décembre 2025
Adresse : 999, rue du Marais, Québec, QC
