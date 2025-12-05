Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le nouveau Costco à Québec avec des items uniques vient d'ouvrir : voici de quoi ça a l'air

Tu peux y retrouver plein d'items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts! 👀🔥

L'entrepôt Costco Pour l'entreprise de Québec.
Le tout premier entrepôt Costco Pour l'entreprise de la région de Québec ouvre ses portes.
Costco Canada | Facebook
Rédactrice en chef

Sors ta carte Costco, tu as une nouvelle succursale excitante à découvrir! Le tout premier Costco Pour l'entreprise de la région de Québec a ouvert ses portes ce vendredi 5 décembre 2025, et ça promet, avec plein de trouvailles intéressantes. En effet, si tu ne connais pas le concept des Business Centres de Costco, il s’agit d’établissements bel et bien accessibles au public, contrairement à ce que leur nom peut laisser croire.

À lire également : 14 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 38 $ au Costco en décembre

Tu n’as pas besoin d’être propriétaire d’entreprise pour y magasiner, même si le concept est principalement conçu pour les restaurateurs, hôteliers, propriétaires de dépanneurs et traiteurs, puisque c’est rempli d’items géants!

La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu ce matin, avec la traditionnelle coupe de ruban qui marque l’arrivée tant attendue de ce géant du commerce de gros dans la Vieille Capitale. Installé dans l’ancien Réno-Dépôt, l’immense magasin propose une expérience complètement différente de ce que tu connais des Costco traditionnels.

Si tu pensais que ta succursale « régulière » offrait de gros formats, tu n’es pas prêt.e!

La traditionnelle coupe de ruban au Costco.

La traditionnelle coupe de ruban au Costco avec Vittorio Montagna, Directeur Général chez Costco.
Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières à l'Assemblée nationale | Facebook

Situé au 999, rue du Marais dans le secteur Duberger–Les Saules, ce nouveau concept d'entrepôt vient transformer l'expérience de magasinage des résident.e.s de la capitale nationale.

L'entrep\u00f4t Costco Pour l'entreprise de Qu\u00e9bec regorge de produits en formats g\u00e9ants.

L'entrepôt Costco Pour l'entreprise de Québec regorge de produits en formats géants.
Costco Canada | Facebook

Les allées sont remplies de palettes et de produits en formats professionnels qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On parle ici de barils géants, de contenants industriels et de formats absolument impressionnants.

L'entrep\u00f4t Costco Pour l'entreprise de Qu\u00e9bec regorge de produits en formats g\u00e9ants.

L'entrepôt Costco Pour l'entreprise de Québec regorge de produits en formats géants.
Costco Canada | Facebook


Parmi les items les plus spectaculaires qui font tourner les têtes, on retrouve des barils de 208,6 litres de sirop d'érable. Oui, tu as bien lu : plus de 200 litres dans un seul contenant! Mais on va se le dire : quelle quantité de sirop d'érable est vraiment trop, quand t'es Québécois.e?

Bref, c'est le genre de format qu'on s'attend à voir dans une usine, pas dans un magasin accessible au public, et ça impressionne.

La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme l'immense baril de sirop d'\u00e9rable.

La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme l'immense baril de sirop d'érable.
Costco Canada | Facebook


Les barils de 208 L d’huile d’olive extra vierge Terra Delyssa font aussi jaser, étant donné que c’est la favorite des « accros du Costco ».

La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme l'immense baril d'huile d'olive extra vierge.

La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme l'immense baril d'huile d'olive extra vierge Terra Delyssa.
Costco Canada | Facebook

Mais rassure-toi : il y a aussi des formats plus accessibles, ou certains qui sont parfaits pour ton party de Noël, comme de grosses meules de fromage.

On y trouve également de nouveaux produits de marque Kirkland Signature, comme des sacs de protéines de lactosérum.

Prot\u00e9ines de lactos\u00e9rum Kirkland.

La page Facebook de Costco partage des produits vendus sur place, comme les protéines de lactosérum Kirkland.
Costco Canada | Facebook

Environ 70 % des produits qu'on y trouve sont exclusifs à ce type de succursale. Ça signifie que tu découvriras des milliers d'articles impossibles à trouver dans les magasins Costco traditionnels de la région.

Après Montréal et Saint-Hubert, Québec rejoint donc le club très sélect des villes québécoises qui ont la chance d'avoir un Costco Pour l'entreprise. Pour les résident.e.s de la capitale nationale, c'est une nouvelle façon de magasiner qui s'offre enfin à eux.

Bref, si tu veux faire le plein de provisions (en très grand format), tu sais où aller!

Costco Pour l'entreprise à Québec

Quand : Ouverture le 5 décembre 2025

Adresse : 999, rue du Marais, Québec, QC

Site Internet de Costco Pour l'entreprise



Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

