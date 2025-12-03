Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Tu peux faire une descente en luge épique de 7,5 km sous le ciel étoilé au Québec

Attache ta tuque! 🤩

Un groupe glissant en luge sur le Massif de Charlevoix au coucher du soleil. Droite : Un groupe glissant en luge sur le Massif de Charlevoix dans la noirceur.
Tu peux glisser en luge sur une piste de 7,5 km au Québec, une fois le soleil couché.
@lemassif | Instagram, @lemassif | Instagram
Éditrice Junior

Envie de profiter des joies de l’hiver (et vivre des sensations fortes) sans trop t’éloigner de la ville de Québec? À Petite-Rivière-Saint-François, une activité hivernale hors du commun t’attend : dévaler une piste enneigée de 7,5 km en luge, sous un ciel étoilé, guidé uniquement par la lumière de ta lampe frontale.

À lire également : Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

La descente du Massif de Charlevoix te propose cette aventure unique ponctuée de quelques courts segments à pied, parfaits pour admirer le décor entre deux montées d’adrénaline.

Et pour refaire le plein d’énergie, un chalet accueillant t’attend à mi-parcours afin de te réchauffer avant de poursuivre la virée.

Les descentes nocturnes auront lieu tous les vendredis et samedis, du 26 décembre 2025 au 7 mars 2026, et l’aventure commence dès ton ascension vers le sommet à bord d’une chenillette (catski).

Pour profiter pleinement de l’activité, prévois des vêtements bien chauds afin d’éviter de grelotter en cours de route. Le port du casque est obligatoire : tu peux apporter le tien (ski ou planche uniquement) ou en louer un sur place pour 6 $. Une lampe frontale sera aussi fournie à chaque participant.

Le tarif est de 68 $ par personne, avant taxes, pour une expérience d’environ deux heures. La réservation en ligne est essentielle, et il faut arriver au sommet 30 minutes avant l’heure indiquée sur ton billet.

Prêt à vivre une descente mémorable?

Luge nocturne avec catski au Massif de Charlevoix

Prix : 68 $ par personne, excluant les taxes (casque en location : 6 $)

Quand : Les vendredis et samedis, du 26 décembre 2025 au 7 mars 2026

Adresse : 185, ch. du Massif, Petite-Rivière-Saint-François, QC

Accessibilité : L'âge minimum est de 10 ans. Port du casque obligatoire.

Site Internet du Massif de Charlevoix

Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale.

