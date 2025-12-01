Rappels importants : 29 aliments à éviter au Québec - Vérifie ton frigo
Morceaux de plastique, de métal, bactérie E. coli, Salmonella...Il y a plusieurs choses que tu ne veux pas manger là-dedans!
Salmonella, morceaux de plastique ou encore bactéries dangereuses : il y a de bonnes raisons de vérifier ce qui traîne dans ton garde-manger et ton réfrigérateur ce mois-ci. Au cours des dernières semaines, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont lancé plusieurs alertes concernant des produits vendus au Québec qui pourraient te rendre malade.
Parmi les aliments rappelés, on trouve des items du quotidien comme du yogourt à boire YOP, de la viande hachée, du tofu et même des brocolis.
Avant de préparer ton prochain repas, fais un petit tour dans ta cuisine : cette liste pourrait t'éviter de sérieux problèmes de santé.
Fleurons de brocoli
L'ACIA procède actuellement à un rappel de fleurons de brocoli.
Agence canadienne d'inspection des aliments
L’Agence canadienne d’inspection des aliments sonne l’alerte : un lot de fleurons de brocoli de Mon Marché Fraîcheur, marque notamment vendue chez Walmart, pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella.
Le rappel, mis à jour le 28 novembre 2025, concerne plusieurs provinces de l’Est : le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador.
Le produit visé? Un sac de 907 g de fleurons de brocoli, identifié par le CUP 6 27735 27054 8, le code Lot #25318 et la mention « Meilleur avant : 2025 NO 26 ».
La bactérie Salmonella ne laisse généralement aucune trace visible : ni couleur suspecte, ni odeur anormale. Pourtant, elle peut provoquer de sérieux troubles gastro-intestinaux. Fièvre, maux de tête, vomissements, nausées, douleurs abdominales et diarrhée font partie des symptômes courants.
Les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et celles dont le système immunitaire est affaibli courent un risque accru de complications, parfois graves, comme une arthrite sévère pouvant persister à long terme.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Yogourts à boire
L'ACIA procède actuellement à un rappel de yogourts YOP de Yoplait.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Le 22 novembre dernier, l'ACIA a procédé au rappel de pas moins de 18 produits YOP différents en raison de la présence possible de morceaux de plastique.
Que tu aies acheté un format individuel de 200 ml ou un multipack, vérifie bien les codes de produit. Tous les yogourts avec la mention « Meilleur avant jusqu'au 2026JA12 » inclusivement sont concernés.
Voici la liste complète des yogourts YOP rappelés :
Formats individuels (200 ml) :
- Yogourt à boire YOP saveur de bleuet (CUP 0 56920 13027 3)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise (CUP 0 56920 13029 7)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise banane (CUP 0 56920 13019 8)
- Yogourt à boire YOP saveur de gâteau de fête (CUP 0 56920 13021 1)
- Yogourt à boire YOP saveur de vanille (CUP 0 56920 13026 6)
- Yogourt à boire YOP saveur de banane (CUP 0 56920 13642 8)
- Yogourt à boire YOP saveur de framboise (CUP 0 56920 13028 0)
- Yogourt à boire YOP saveur de pêche (CUP 0 56920 13022 8)
- Yogourt à boire YOP saveur de yuzu mandarine (CUP 0 56920 13031 0)
- Yogourt à boire YOP saveur de fruits tropicaux (CUP 0 56920 13025 9)
- Yogourt à boire YOP sirène saveur de mûre et carambole (CUP 0 56920 13499 8)
- Yogourt à boire YOP sans lactose saveur de fraise framboise (CUP 0 56920 13173 7)
- Yogourt à boire YOP sans lactose saveur de mangue (CUP 0 56920 13172 0)
Multipacks :
- Yogourt à boire YOP saveurs variées - fraise, vanille et fraise banane (15 x 200 mL, CUP 0 56920 12011 3)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise (6 x 200 mL, CUP 0 56920 13036 5)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise banane (6 x 200 mL, CUP 0 56920 13183 6)
- Yogourt à boire YOP saveurs variées - fraise banane, bleuet, fraise et framboise (12 x 200 mL, CUP 0 56920 13034 1)
- Yogourt à boire YOP saveurs fraise et vanille (12 x 200 mL, CUP 0 56920 13502 5)
Si tu as ces produits laitiers chez toi, ne les consomme surtout pas. Retourne-les au magasin pour un remboursement ou jette-les de façon sécuritaire.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Tahineh
L'ACIA procède actuellement à un rappel de tahineh de marque Aoun.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Fan de houmous maison et de cuisine du Moyen-Orient? Attention : le tahineh de marque Aoun fait l'objet d'un rappel au Québec et en Ontario depuis le 26 novembre 2025, tandis que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Salmonella.
Deux formats sont concernés : les pots de 400 g et ceux de 800 g, tous deux portant le code de lot « 2026 DE 09 0512L/THA ».
Même si ton tahineh ne présente pas d'altération visible ni d'odeur suspecte, il peut quand même te rendre malade. Les symptômes d'une infection à Salmonella incluent de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli risquent des infections graves.
Jette ces produits ou rapporte-les au lieu d'achat immédiatement.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Bœuf et veau haché
Exemple d'étiquette sur l'un des produits rappellés par le MAPAQ.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Si tu as fait ton épicerie au Super C du 120 rue Saint-Jude Nord, à Granby, les 15 ou 16 novembre 2025, vérifie ta viande hachée. Un bris d'équipement pourrait avoir contaminé plusieurs produits avec des morceaux de métal et de plastique.
Quatre types de viande sont concernés : le bœuf haché ex-maigre, mi-maigre et maigre, ainsi que le veau grain haché. Uniquement les paquets dont la date d'emballage est le « 2025 NO 15 » sont visés.
Ces produits étaient emballés dans des barquettes de styromousse recouvertes d'une pellicule plastique transparente et vendus à l'état réfrigéré.
Si tu as l'un de ces produits, ne le cuisine surtout pas. Rapporte-le au magasin ou jette-le. Des morceaux de métal dans ta viande, c'est un risque sérieux pour ta santé.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Tofu ferme de marque Ledou
Le MAPAQ procède actuellement à un rappel de tofu.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Un lot de tofu ferme de la marque Ledou, préparé et distribué par Produit alimentaire Qc. Meng inc., fait l’objet d’un avis formel de ne pas consommer depuis le 21 novembre 2025.
Le produit visé, un emballage de 500 g portant la date « Meilleur avant : 13DEC2025 », pourrait être contaminé par la bactérie Bacillus cereus, responsable de deux formes distinctes d’intoxication alimentaire.
Cette bactérie peut provoquer :
- Une forme émétique, caractérisée par des nausées et des vomissements qui surviennent entre 30 minutes et 6 heures après la consommation.
- Une forme diarrhéique, apparaissant 8 à 16 heures plus tard et pouvant entraîner diarrhée, crampes abdominales, nausées et parfois vomissements.
Aucun changement d’apparence, de texture ou d’odeur ne permet de détecter la contamination. Autrement dit : même si ton tofu semble parfaitement normal, il peut tout de même te rendre malade.
Si tu en as en ta possession, ne le mange pas, même en petite quantité. Rapporte-le au commerce où tu l’as acheté pour un remboursement, ou jette-le de façon sécuritaire.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Feuilles de tofu de marque Ledou
Le MAPAQ procède actuellement à un rappel de feuilles de tofu.
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
La marque Ledou revient dans la liste avec un autre produit problématique : les feuilles de tofu vendues en format de 300 g, qui font l'objet d'un rappel depuis le 14 novembre 2025.
Cette fois, c'est la potentielle présence de la bactérie E. coli générique (sérotype non pathogène) qui est en cause. Le lot visé porte le code CUP 6 27987 42942 8 et la date « meilleur avant » du 03DEC2025.
Ces feuilles de tofu, emballées dans un sachet de plastique scellé et vendues à l'état réfrigéré, ont été offertes à la vente dans plusieurs établissements de la région de Montréal.
Les symptômes d'une infection à E. coli incluent des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Même si ton produit semble parfaitement normal, ne le consomme pas.
Rapporte-le au magasin pour un remboursement ou jette-le immédiatement.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Poulet popcorn et médaillons de poulet du Panier Extra
Attention à la clientèle du Panier Extra, situé au 2800, avenue Saint-Jean-Baptiste, local 150, à Québec : si tu as acheté du poulet popcorn ou des médaillons de poulet assaisonnés Olymel avant le 24 novembre 2025, lis bien ceci.
Le problème n'est pas avec le produit lui-même, mais avec l'étiquette : elle ne mentionne pas qu'il s'agit d'un produit cru et ne donne pas les instructions de cuisson sécuritaire. C'est un problème pris sérieux par le MAPAQ, car consommer de la volaille crue ou mal cuite peut te rendre très malade.
Le poulet popcorn était vendu en format variable dans des barquettes de styromousse, tandis que les médaillons étaient emballés par six dans des sacs de plastique transparent. Les deux produits étaient vendus congelés.
Si tu as ces produits, assure-toi de les cuire à une température interne d'au moins 74 degrés Celsius avant de les manger. C'est la seule façon de les consommer en toute sécurité.
C'est ici pour le communiqué du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Pistaches et produits à base de pistachesUne éclosion nationale d’infections à la salmonellose est liée à des pistaches contaminées.MAPAQ | X
Une éclosion nationale de salmonellose a été retracée jusqu’à des pistaches contaminées distribuées dans plusieurs établissements à travers le Canada. Lors de la dernière mise à jour de la santé publique, en octobre dernier, au moins 117 cas d’infection avaient été confirmés, dont 67 au Québec.
Dans la province, de nombreux produits à base de pistaches ont été retirés du marché par mesure de précaution. Environ 120 produits sont visés par le rappel, tu peux trouver la liste juste ici, mise à jour le 28 novembre 2025.
Même en l'absence de signes visibles d'altération ou d'odeur inhabituelle, la consommation de ces pistaches peut s'avérer dangereuse pour la santé. La salmonelle est susceptible d'entraîner divers symptômes : fièvre, maux de tête, nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée, parfois accompagnée de sang. Ces manifestations surviennent habituellement entre 6 et 72 heures après l'ingestion et persistent généralement de 3 à 7 jours. Pour les populations vulnérables, notamment les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli, l'infection peut revêtir une forme grave, potentiellement mortelle, et occasionner des séquelles durables, comme une arthrite invalidante.
