Sommaire

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀

Devanture du restaurant Burger King à Montréal. Droite : Devanture du Gros Luxe Plateau à Montréal.

Plus de 26 restaurants à Montréal ont été sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps
Rédactrice en chef

La scène gastronomique de Montréal attire les foodies de partout, avec son impressionnant éventail de milliers de bons restaurants qui rivalisent de créativité. Des adresses tendance aux établissements réputés, la métropole demeure une référence culinaire au pays. Toutefois, derrière cette vitrine alléchante, certains restaurants peinent à respecter les normes de salubrité établies par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

À lire également : Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés

En octobre 2025, plus de 26 restaurants et établissements alimentaires de la métropole ont reçu des sanctions du MAPAQ de plus de 2 000 $ à la suite d’inspections réalisées entre 2024 et 2025. Les amendes infligées vont jusqu'à 16 000 $, selon la gravité des infractions constatées par les inspecteurs du ministère.

Parmi les manquements observés : présence de contaminants ou de signes d’infestation de rongeurs, équipements non conformes ou encore lacunes en matière d’hygiène dans les zones de préparation des aliments.

Même si les jugements ont été rendus en octobre, certaines infractions remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années, en raison des délais entre l’inspection initiale et la décision finale à la Cour municipale. Pour chaque resto concerné, on indique donc la date de l’infraction ainsi que celle du verdict.

Découvre ci-dessous la liste complète des établissements sanctionnés, les montants des amendes imposées et la nature des infractions retenues.

Ram Sweet Shop

Devanture du restaurant Ram Sweet Shop \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Ram Sweet Shop à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 1016, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 16 000 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Amende de 1 000 $ : « Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits : les portes, murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts d’aspérités ou d’écailles. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10

Amende de 5 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10

Amende de 5 000 $ : « Dans un lieu ou un véhicule, les produits non emballés doivent être placés dans des récipients ou contenants, à l’exception des fruits et légumes frais lors de leur récolte. Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports amovibles. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10

Amende de 5 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10

À noter que le Ram Sweet Shop a également écopé de 3 500 $ d'amende du MAPAQ en septembre 2025, 6 800 $ en avril 2025, et 4 500 $ en 2024.

Pâtisserie Suisse Viennoise

Devanture de la P\u00e2tisserie Suisse Viennoise \u00e0 Pointe-Claire.

La Pâtisserie Suisse Viennoise à Pointe-Claire, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 297, boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, QC

Total des amendes : 10 500 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Amende de 3 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2025-10-16

Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2025-10-16

Amende de 3 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-07-05 ; date du jugement : 2025-10-16

Amende de 2 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-07-05 ; date du jugement : 2025-10-16

La Pâtisserie Suisse Viennoise a également écopé de 1 750 $ d'amende en mars 2025.

Spicy Grille

Adresse : 4723, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 7 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.

Amende de 4 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-02-21 ; date du jugement : 2025-10-10

Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-02-21 ; date du jugement : 2025-10-10

Merson's Pâtisserie

Devanture du commerce Merson's P\u00e2tisserie \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Merson's Pâtisserie à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 3410, rue Bélanger, Montréal, QC

Total des amendes : 4 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2024-05-13

Date du jugement : 2025-10-09

Abe & Mary's TMR

Devanture du restaurant Abe & Mary's - TMR \u00e0 Mont-Royal.

Le Abe & Mary's - TMR à Mont-Royal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 2346, ch. Lucerne, Mont-Royal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette consommation ou qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements. »

Amende de 2500 $ — date de l'infraction : 2024-05-07 ; date du jugement : 2025-10-23
Amende de 2500 $ — date de l'infraction : 2024-06-05 ; date du jugement : 2025-10-23

Hinnawi Bros Bagel & Café 

Adresse : 733, rue Cathcart, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2023-08-14

Date du jugement : 2025-10-01

Tim Hortons

Devanture du restaurant Tim Hortons #101852 \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa E., Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-02-13

Date du jugement : 2025-10-10

Ce Tim Hortons sur le boulevard Henri-Bourassa E. a également eu une amende de 2 000 $ en mars 2025.

Restaurant Beau Village

Devanture du restaurant Beau Village \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Beau Village à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

640, rue Jarry O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 400 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.

Amende de 1 600 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-07 ; date du jugement : 2025-10-02

Amende de 1 800 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-10-07 ; date du jugement : 2025-10-02

La Paan Villa

Devanture du restaurant La Paan Villa \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant la Paan Villa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ pour 12 000 $ en 2025.

Google Maps

Adresse : 717, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à la même date, de nature différente.

Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-05-02 ; date du jugement : 2025-10-22

Amende de 1 500 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-05-02 ; date du jugement : 2025-10-22

À noter que le restaurant a également écopé de plusieurs autres amendes du MAPAQ récemment : 6 000 $ en septembre 2025, 3 000 $ en mai 2025, ainsi que 3 800 $ en 2024.

San Fu - Spécialités chinoises 

Devanture du restaurant San Fu Sp\u00e9cialit\u00e9s Chinoises \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant San Fu Spécialités Chinoises à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 12206, boul. Laurentien, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 2024-06-21

Date du jugement : 2025-10-20

Restaurant Khady 

Devanture du restaurant Restaurant Khady \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Restaurant Khady à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 850, boul. Décarie, Montréal, QC

Total des amendes : 4 250 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »

Amende de 2250 $ — date de l'infraction : 2024-05-08 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 2000 $ — date de l'infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-10-16

À noter que le Restaurant Khady a également écopé d’une amende de 1 200 $ du MAPAQ en mars 2025, de 1 000 $ en février de la même année, ainsi que de 1 000 $ en 2024.

Les Grillades de Steeve

Devanture du restaurant Le Grillade de Steeve \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 9032, boul. Saint-Michel, Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-09-05

Date du jugement : 2025-10-20

Honey Khana Khazana 

Adresse : 803, rue De Liège O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 2024-07-12

Date du jugement : 2025-10-20

L'Gros Luxe Plateau 

Devanture du restaurant L'Gros Luxe Plateau \u00e0 Montr\u00e9al.

L'Gros Luxe Plateau à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 451, av. Duluth E., Montréal, QC

Total des amendes : 3 300 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à la même date.

Amende de 2 100 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-07-03 ; date du jugement : 2025-10-16

Amende de 1 200 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-07-03 ; date du jugement : 2025-10-16

À noter que L'Gros Luxe Plateau a également écopé de 3 000 $ d'amende du MAPAQ en avril 2025.

Shanghai Grill - Grillade de Shanghai 

Devanture du restaurant Grillade de Shanghai \u00e0 Westmount.

Le restaurant Shanghai Grill à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025, n'en est pas à sa première amende.

Google Maps

Adresse : 4050, rue Sainte-Catherine O., Westmount, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-09-24

Date du jugement : 2025-10-17

À noter que le restaurant Shanghai Grill a également écopé d’une amende de 1 000 $ en septembre 2025, d'amendes totalisant 2 700 $ en 2024.

La maison de Soup d'Agneau

Devanture du restaurant La Maison de Soup d'Agneau \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant La Maison de Soup d'Agneau à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 1622, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 700 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.

Amende de 1 300 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-10-10

Amende de 1 400 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-10-10

Boulangerie Arte-Pane 

Devanture de la Boulangerie Arte-Pane \u00e0 Montr\u00e9al.

La Boulangerie Arte-Pane à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 8335, boul. Langelier, Montréal, QC

Total des amendes : 2 600 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à la même date.

Amende de 1 100 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-09-10 ; date du jugement : 2025-10-16

Amende de 1 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-09-10 ; date du jugement : 2025-10-16

Burger King

Devanture du restaurant Burger King \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Burger King à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.

Google Maps

Adresse : 55, boul. Crémazie O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-04-05

Date du jugement : 2025-10-10

À noter que le Burger King sur Crémazie O. a également écopé de 2 000 $ d'amende en mars 2025, ainsi que de 2 000 $ en février 2025.

New Oineg 

Devanture du restaurant New Oineg \u00e0 Montr\u00e9al.

Le New Oineg à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025, n'en est pas à sa première amende.

Google Maps

Adresse : 360, rue Saint-Viateur O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-05-16 ; date du jugement : 2025-10-23
Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2024-06-25 ; date du jugement : 2025-10-23

À noter que le New Oineg a également écopé de 1000 $ d'amende en mars 2025, et 1 000 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.

Restaurant Amiens

Devanture du Restaurant Amiens \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Restaurant Amiens à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 4835, rue d'Amiens, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-08-01

Date du jugement : 2025-10-16

MajesThé Bistro Bar

Adresse : 2075, boul. Robert-Bourassa, sous-sol, Montréal, QC

Total des amendes : 2 400 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-09-27

Date du jugement : 2025-10-20

Boom J's Cuisine Jamaïcaine 

Devanture du restaurant Boom J's Cuisine Jama\u00efcaine Pr\u00eat \u00e0 Emporter \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Boom J's Cuisine Jamaïcaine à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 2026, rue Wellington, app. 503, Montréal, QC

Total des amendes : 2 400 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-05-13

Date du jugement : 2025-10-16

Le restaurant Boom J's Cuisine Jamaïcaine a également écopé de 1 800 $ d'amende du MAPAQ en mars 2025, et 2 700 $ en 2024.

Pizza Saint-Viateur

Devanture du restaurant Pizza Saint-Viateur \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Pizza Saint-Viateur à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 27, rue Bernard O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 200 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-12-05 ; date du jugement : 2025-10-22
Amende de 1 200 $ — date de l'infraction : 2025-03-14 ; date du jugement : 2025-10-22

Canteen Punjab 

Devanture du restaurant Canteen Punjab \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Canteen Punjab à Montréal, sanctionné par le MAPAQ deux fois en 2025.

Google Maps

Adresse : 7681, boul. Newman, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-06-28

Date du jugement : 2025-10-16

À noter que le restaurant Canteen Punjab a aussi écopé de 2 000 $ d'amende du MAPAQ en septembre 2025.

Boulangerie et pâtisserie Forno West 

Devanture des Boulangeries et P\u00e2tisseries Forno West \u00e0 Westmount.

Les Boulangeries et Pâtisseries Forno West à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 1235, av. Greene, Westmount, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-08-01

Date du jugement : 2025-10-16

Kazo Ramen

Devanture du restaurant Kazo Ramen \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Kazo Ramen à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.

Google Maps

Adresse : 7569, boul. Newman, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.»

Date de l’infraction : 2025-03-12

Date du jugement : 2025-10-15


Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Pas de panique : une sanction du MAPAQ envers un établissement alimentaire ne signifie pas automatiquement un risque pour la santé de la clientèle. Dans la majorité des cas, ces restaurants poursuivent leurs opérations car ils ont effectué les ajustements exigés par les inspecteurs. Une fois les correctifs appliqués, ces commerces sont jugés conformes aux normes d'hygiène en vigueur.

Toutefois, lorsque la situation est plus sérieuse, les dangers peuvent être accrus. Si la santé publique est compromise, le MAPAQ possède l'autorité d'ordonner une fermeture temporaire de l'établissement, qui ne pourra reprendre ses activités qu'après avoir entièrement corrigé l'ensemble des manquements relevés.

restaurants à montréalmapaq condamnationamende salubritéministère agriculture pêcheries alimentationmapaq
MontréalManger et SortirCanadaManger et SortirQuébec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

