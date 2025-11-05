26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025
Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀
La scène gastronomique de Montréal attire les foodies de partout, avec son impressionnant éventail de milliers de bons restaurants qui rivalisent de créativité. Des adresses tendance aux établissements réputés, la métropole demeure une référence culinaire au pays. Toutefois, derrière cette vitrine alléchante, certains restaurants peinent à respecter les normes de salubrité établies par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
À lire également : Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés
En octobre 2025, plus de 26 restaurants et établissements alimentaires de la métropole ont reçu des sanctions du MAPAQ de plus de 2 000 $ à la suite d’inspections réalisées entre 2024 et 2025. Les amendes infligées vont jusqu'à 16 000 $, selon la gravité des infractions constatées par les inspecteurs du ministère.
Parmi les manquements observés : présence de contaminants ou de signes d’infestation de rongeurs, équipements non conformes ou encore lacunes en matière d’hygiène dans les zones de préparation des aliments.
Même si les jugements ont été rendus en octobre, certaines infractions remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années, en raison des délais entre l’inspection initiale et la décision finale à la Cour municipale. Pour chaque resto concerné, on indique donc la date de l’infraction ainsi que celle du verdict.
Découvre ci-dessous la liste complète des établissements sanctionnés, les montants des amendes imposées et la nature des infractions retenues.
Ram Sweet Shop
Le Ram Sweet Shop à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.Google Maps
Adresse : 1016, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 16 000 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.
Amende de 1 000 $ : « Dans un local ou véhicule utilisé pour la préparation de produits : les portes, murs et plafonds doivent être lavables, lisses, non en état ou en voie de putréfaction et exempts d’aspérités ou d’écailles. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 5 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 5 000 $ : « Dans un lieu ou un véhicule, les produits non emballés doivent être placés dans des récipients ou contenants, à l’exception des fruits et légumes frais lors de leur récolte. Le lieu doit être muni de supports de rangement sur lesquels les récipients ou contenants de produits doivent être entreposés de façon à ne pas entrer en contact avec le plancher. Les supports de rangement doivent être à une hauteur minimale du plancher de 10 cm dans le cas de supports fixes et de 8 cm dans le cas de supports amovibles. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 5 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-04-29 ; date du jugement : 2025-10-10
À noter que le Ram Sweet Shop a également écopé de 3 500 $ d'amende du MAPAQ en septembre 2025, 6 800 $ en avril 2025, et 4 500 $ en 2024.
Pâtisserie Suisse Viennoise
La Pâtisserie Suisse Viennoise à Pointe-Claire, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 297, boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, QC
Total des amendes : 10 500 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.
Amende de 3 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 3 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-07-05 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 2 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-07-05 ; date du jugement : 2025-10-16
La Pâtisserie Suisse Viennoise a également écopé de 1 750 $ d'amende en mars 2025.
Spicy Grille
Adresse : 4723, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 7 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.
Amende de 4 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-02-21 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-02-21 ; date du jugement : 2025-10-10
Merson's Pâtisserie
Le Merson's Pâtisserie à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 3410, rue Bélanger, Montréal, QC
Total des amendes : 4 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2024-05-13
Date du jugement : 2025-10-09
Abe & Mary's TMR
Le Abe & Mary's - TMR à Mont-Royal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 2346, ch. Lucerne, Mont-Royal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette consommation ou qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements. »
Amende de 2500 $ — date de l'infraction : 2024-05-07 ; date du jugement : 2025-10-23
Amende de 2500 $ — date de l'infraction : 2024-06-05 ; date du jugement : 2025-10-23
Hinnawi Bros Bagel & Café
Adresse : 733, rue Cathcart, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur. »
Date de l’infraction : 2023-08-14
Date du jugement : 2025-10-01
Tim Hortons
Le restaurant Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa E., Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-02-13
Date du jugement : 2025-10-10
Ce Tim Hortons sur le boulevard Henri-Bourassa E. a également eu une amende de 2 000 $ en mars 2025.
Restaurant Beau Village
Le restaurant Beau Village à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
640, rue Jarry O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 400 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.
Amende de 1 600 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-07 ; date du jugement : 2025-10-02
Amende de 1 800 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-10-07 ; date du jugement : 2025-10-02
La Paan Villa
Le restaurant la Paan Villa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ pour 12 000 $ en 2025.
Google Maps
Adresse : 717, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à la même date, de nature différente.
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-05-02 ; date du jugement : 2025-10-22
Amende de 1 500 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l’application d’un procédé de fabrication ou d’un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-05-02 ; date du jugement : 2025-10-22
À noter que le restaurant a également écopé de plusieurs autres amendes du MAPAQ récemment : 6 000 $ en septembre 2025, 3 000 $ en mai 2025, ainsi que 3 800 $ en 2024.
San Fu - Spécialités chinoises
Le restaurant San Fu Spécialités Chinoises à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 12206, boul. Laurentien, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-06-21
Date du jugement : 2025-10-20
Restaurant Khady
Le Restaurant Khady à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Google Maps
Adresse : 850, boul. Décarie, Montréal, QC
Total des amendes : 4 250 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »
Amende de 2250 $ — date de l'infraction : 2024-05-08 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 2000 $ — date de l'infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-10-16
À noter que le Restaurant Khady a également écopé d’une amende de 1 200 $ du MAPAQ en mars 2025, de 1 000 $ en février de la même année, ainsi que de 1 000 $ en 2024.
Les Grillades de Steeve
Le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 9032, boul. Saint-Michel, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-09-05
Date du jugement : 2025-10-20
Honey Khana Khazana
Adresse : 803, rue De Liège O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-07-12
Date du jugement : 2025-10-20
L'Gros Luxe Plateau
L'Gros Luxe Plateau à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.
Adresse : 451, av. Duluth E., Montréal, QC
Total des amendes : 3 300 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à la même date.
Amende de 2 100 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-07-03 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 1 200 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-07-03 ; date du jugement : 2025-10-16
À noter que L'Gros Luxe Plateau a également écopé de 3 000 $ d'amende du MAPAQ en avril 2025.
Shanghai Grill - Grillade de Shanghai
Le restaurant Shanghai Grill à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025, n'en est pas à sa première amende.
Adresse : 4050, rue Sainte-Catherine O., Westmount, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-09-24
Date du jugement : 2025-10-17
À noter que le restaurant Shanghai Grill a également écopé d’une amende de 1 000 $ en septembre 2025, d'amendes totalisant 2 700 $ en 2024.
La maison de Soup d'Agneau
Le restaurant La Maison de Soup d'Agneau à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Google Maps
Adresse : 1622, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 700 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date, pour des causes distinctes.
Amende de 1 300 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-10-10
Amende de 1 400 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-10-10
Boulangerie Arte-Pane
La Boulangerie Arte-Pane à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 8335, boul. Langelier, Montréal, QC
Total des amendes : 2 600 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à la même date.
Amende de 1 100 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-09-10 ; date du jugement : 2025-10-16
Amende de 1 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-09-10 ; date du jugement : 2025-10-16
Burger King
Le restaurant Burger King à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2025.
Adresse : 55, boul. Crémazie O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-04-05
Date du jugement : 2025-10-10
À noter que le Burger King sur Crémazie O. a également écopé de 2 000 $ d'amende en mars 2025, ainsi que de 2 000 $ en février 2025.
New Oineg
Le New Oineg à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025, n'en est pas à sa première amende.
Google Maps
Adresse : 360, rue Saint-Viateur O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-05-16 ; date du jugement : 2025-10-23
Amende de 1 500 $ — date de l'infraction : 2024-06-25 ; date du jugement : 2025-10-23
À noter que le New Oineg a également écopé de 1000 $ d'amende en mars 2025, et 1 000 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.
Restaurant Amiens
Le Restaurant Amiens à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 4835, rue d'Amiens, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-08-01
Date du jugement : 2025-10-16
MajesThé Bistro Bar
Adresse : 2075, boul. Robert-Bourassa, sous-sol, Montréal, QC
Total des amendes : 2 400 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-09-27
Date du jugement : 2025-10-20
Boom J's Cuisine Jamaïcaine
Le restaurant Boom J's Cuisine Jamaïcaine à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 2026, rue Wellington, app. 503, Montréal, QC
Total des amendes : 2 400 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-05-13
Date du jugement : 2025-10-16
Le restaurant Boom J's Cuisine Jamaïcaine a également écopé de 1 800 $ d'amende du MAPAQ en mars 2025, et 2 700 $ en 2024.
Pizza Saint-Viateur
Le Pizza Saint-Viateur à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Google Maps
Adresse : 27, rue Bernard O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 200 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-12-05 ; date du jugement : 2025-10-22
Amende de 1 200 $ — date de l'infraction : 2025-03-14 ; date du jugement : 2025-10-22
Canteen Punjab
Le Canteen Punjab à Montréal, sanctionné par le MAPAQ deux fois en 2025.Google Maps
Adresse : 7681, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-06-28
Date du jugement : 2025-10-16
À noter que le restaurant Canteen Punjab a aussi écopé de 2 000 $ d'amende du MAPAQ en septembre 2025.
Boulangerie et pâtisserie Forno West
Les Boulangeries et Pâtisseries Forno West à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Google Maps
Adresse : 1235, av. Greene, Westmount, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-08-01
Date du jugement : 2025-10-16
Kazo Ramen
Le restaurant Kazo Ramen à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2025.
Adresse : 7569, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres.»
Date de l’infraction : 2025-03-12
Date du jugement : 2025-10-15
Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Pas de panique : une sanction du MAPAQ envers un établissement alimentaire ne signifie pas automatiquement un risque pour la santé de la clientèle. Dans la majorité des cas, ces restaurants poursuivent leurs opérations car ils ont effectué les ajustements exigés par les inspecteurs. Une fois les correctifs appliqués, ces commerces sont jugés conformes aux normes d'hygiène en vigueur.
Toutefois, lorsque la situation est plus sérieuse, les dangers peuvent être accrus. Si la santé publique est compromise, le MAPAQ possède l'autorité d'ordonner une fermeture temporaire de l'établissement, qui ne pourra reprendre ses activités qu'après avoir entièrement corrigé l'ensemble des manquements relevés.
- 5 restaurants à Montréal qui ont reçu 1000 $ à 4 900 $ d'amendes de salubrité en août 2025 ›
- 7 Tim Hortons du Québec qui ont eu jusqu'à 3 000 $ d’amendes du MAPAQ en 2025 ›
- 6 CHSLD et résidences au Québec ont reçu entre 1 000$ à 10 500$ d'amendes du MAPAQ en 2025 ›
- Ce restaurant de l’aéroport de Montréal a reçu 7 250 $ d’amendes en 2025 ›
- 7 900 $ d'amendes du MAPAQ pour ce populaire resto mexicain du Vieux-Montréal en 2025 ›