Liquidation Marie va lancer une plateforme d'achats en ligne - Voici quoi savoir
Commander ton épicerie à petit prix? OUI!
Si tu ne connais pas encore les épiceries Liquidation Marie, tu manques beaucoup d'aubaines alors que c'est une chaine reconnue pour ses prix très avantageux. L'entreprise, qui affiche des étiquettes aux montants compétitifs grâce à la vente de surplus d’inventaire, de produits approchant leur date de péremption ou d'articles refusés par les grandes chaînes, prévoit d’offrir la possibilité de faire ses achats en ligne, avec livraison à domicile.
À lire également : Liquidation Marie : J'ai testé l'épicerie d'aubaines à Montréal et voici mon panier à 68 $
Sur le site du détaillant, la page d'accueil annonce l’ouverture prochaine d’une boutique en ligne. On y indique que les consommateurs et consommatrices pourront retrouver les mêmes produits avec des économies pouvant aller jusqu’à 80 % sur les achats alimentaires.
La page d'accueil du site de Liquidation Marie.Liquidation Marie
Un compte à rebours indique même un lancement prévu pour le 27 décembre 2025, mais la clientèle risque de devoir faire preuve de plus de patience.
Narcity a contacté l'équipe de Liquidation Marie, et la réalité serait un peu différente. Selon les informations partagées, le projet de vente en ligne est bien en préparation, mais aucune date précise n’est encore confirmée. Le lancement serait plutôt prévu au courant de l’année 2026.
Toujours selon ces échanges, certains aspects importants du service sont encore en cours de préparation. Les frais de transport demeurent à déterminer, puisque l’entreprise n’a pas encore trouvé de partenaire de livraison abordable. L'équipe mentionne toutefois vouloir garder les prix le plus bas possible, y compris pour la livraison.
Pour l’instant, les régions qui seront desservies par le service de livraison n’ont pas été confirmées non plus. Liquidation Marie compte plusieurs succursales au Québec, notamment à Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny, Mascouche, Saint-Jérôme et Salaberry-de-Valleyfield, mais rien n’indique encore si toutes ces zones seront incluses dès le départ.
Bref, l’achat en ligne chez Liquidation Marie est bel et bien dans les plans, mais plusieurs éléments restent à peaufiner avant de pouvoir remplir son panier à rabais depuis la maison.
Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.
