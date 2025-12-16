Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

STM : Le métro de Montréal sera ouvert plus tard le 31 décembre et voici l'horaire

Non, la grève n'affectera pas tes déplacements en métro.

Signe du métro de Montréal.

Pour le réveillon du Jour de l'An, le métro de Montréal sera ouvert plus tard.

derek robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Au grand plaisir des Montréalais et Montréalaises qui voudront défoncer l'année 2026 au centre-ville ou dans le Vieux-Montréal, la Société de transport de Montréal (STM) a annoncé que l'horaire de trois de ses quatre lignes de métro sera prolongé lors du réveillon du jour de l'An, le 31 décembre prochain.

À lire également : La grève des employés d'entretien de la STM débute aujourd'hui - Voici quoi savoir

Plusieurs activités et festivités sont prévues au cœur de la métropole et pour permettre à la population de veiller tard, la STM ramène son horaire du réveillon cette année pour les lignes orange, verte et jaune. Les tarifs habituels seront en vigueur.

« Que vous célébriez le Nouvel An ou que vous participiez au Grand Minuit de Montréal au Vieux-Port, vous pourrez rentrer en métro plus tard », a annoncé le transporteur sur les réseaux sociaux.

Attention! Le dernier métro ne passera pas aux mêmes heures sur chacune des lignes et encore moins à chacune des stations.

Voici l'horaire du dernier train à chacune des stations des lignes orange, verte et jaune :

Ligne orange - Direction Côte-Vertu

  • Montmorency - 2 h 40
  • De la Concorde - 2 h 41
  • Cartier - 2 h 44
  • Henri-Bourassa - 2 h 46
  • Sauvé - 2 h 47
  • Crémazie - 2 h 49
  • Jarry - 2 h 51
  • Jean-Talon - 2 h 52
  • Beaubien - 2 h 54
  • Rosemont - 2 h 55
  • Laurier - 2 h 56
  • Mont-Royal - 2 h 57
  • Sherbrooke - 2 h 59
  • Berri-UQAM - 3 h 00
  • Champ-de-Mars - 3 h 02
  • Place-d'Armes - 3 h 03
  • Square-Victoria-OACI - 3 h 04
  • Bonaventure - 3 h 05
  • Lucien-L'Allier - 3 h 06
  • Georges-Vanier - 3 h 07
  • Lionel-Groulx - 3 h 09
  • Place-Saint-Henri - 3 h 10
  • Vendôme - 3 h 12
  • Villa-Maria - 3 h 14
  • Snowdon - 3 h 15
  • Côte-Sainte-Catherine - 3 h 17
  • Plamondon - 3 h 18
  • Namur - 3 h 20
  • De la Savane - 3 h 21
  • Du Collège - 3 h 23
  • Côte-Vertu - 3 h 25

Ligne orange - Direction Montmorency

  • Côte-Vertu - 2 h 37
  • Du Collège - 2 h 38
  • De la Savane - 2 h 40
  • Namur - 2 h 41
  • Plamondon - 2 h 43
  • Côte-Sainte-Catherine - 2 h 44
  • Snowdon - 2 h 45
  • Villa-Maria - 2 h 46
  • Vendôme - 2 h 48
  • Place Saint-Henri - 2 h 50
  • Lionel-Groulx - 2 h 52
  • Georges-Vanier - 2 h 53
  • Lucien-L'Allier - 2 h 54
  • Bonaventure - 2 h 55
  • Square-Victoria-OACI - 2 h 56
  • Place-d'Armes - 2 h 57
  • Champ-de-Mars - 2 h 58
  • Berri-UQAM - 3 h 00
  • Sherbrooke - 3 h 01
  • Mont-Royal - 3 h 03
  • Laurier - 3 h 04
  • Rosemont - 3 h 06
  • Beaubien - 3 h 07
  • Jean-Talon - 3 h 08
  • Jarry - 3 h 10
  • Crémazie - 3 h 11
  • Sauvé - 3 h 13
  • Henri-Bourassa - 3 h 15
  • Cartier - 3 h 17
  • De la Concorde - 3 h 19
  • Montmorency - 3 h 22

Ligne verte - Direction Angrignon

  • Honoré-Beaugrand - 2 h 45
  • Radisson - 2 h 46
  • Langelier - 2 h 47
  • Cadillac - 2 h 48
  • Assomption - 2 h 50
  • Viau - 2 h 51
  • Pie-IX - 2 h 52
  • Joliette - 2 h 54
  • Préfontaine - 2 h 55
  • Frontenac - 2 h 56
  • Papineau - 2 h 58
  • Beaudry - 2 h 59
  • Berri-UQAM - 3 h 00
  • Saint-Laurent - 3 h 01
  • Place-des-Arts - 3 h 02
  • McGill - 3 h 03
  • Peel - 3 h 04
  • Guy-Concordia - 3 h 06
  • Atwater - 3 h 07
  • Lionel-Groulx - 3 h 09
  • Charlevoix - 3 h 11
  • LaSalle - 3 h 12
  • De l'Église - 3 h 14
  • Verdun - 3 h 15
  • Jolicoeur - 3 h 16
  • Monk - 3 h 18
  • Angrignon - 3 h 20

Ligne verte - Direction Honoré-Beaugrand

  • Angrignon - 2 h 42
  • Monk - 2 h 43
  • Jolicoeur - 2 h 45
  • Verdun - 2 h 46
  • De l'Église - 2 h 47
  • LaSalle - 2 h 49
  • Charlevoix - 2 h 50
  • Lionel-Groulx - 2 h 52
  • Atwater - 2 h 53
  • Guy-Concordia - 2 h 55
  • Peel - 2 h 56
  • McGill - 2 h 57
  • Place-des-Arts - 2 h 58
  • Saint-Laurent - 2 h 59
  • Berri-UQAM - 3 h 00
  • Beaudry - 3 h 01
  • Papineau - 3 h 03
  • Frontenac - 3 h 04
  • Préfontaine - 3 h 06
  • Joliette - 3 h 07
  • Pie-IX - 3 h 08
  • Viau - 3 h 10
  • Assomption - 3 h 11
  • Cadillac - 3 h 12
  • Langelier - 3 h 14
  • Radisson - 3 h 15
  • Honoré-Beaugrand - 3 h 17

Ligne jaune - Direction Longueuil-Université-de-Sherbrooke

  • Berri-UQAM - 3 h 07
  • Jean-Drapeau - 3 h 10
  • Longueuil-Université-de-Sherbrooke - 3 h 13

Ligne jaune - Direction Berri-UQAM

  • Longueuil-Université-de-Sherbrooke - 3 h 07
  • Jean-Drapeau - 3 h 09
  • Berri-UQAM - 3 h 13

À noter que la grève du temps supplémentaire des employé.e.s d’entretien n’affectera pas le prolongement du service le 31 décembre, précise la STM.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

