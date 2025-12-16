STM : Le métro de Montréal sera ouvert plus tard le 31 décembre et voici l'horaire
Non, la grève n'affectera pas tes déplacements en métro.
Au grand plaisir des Montréalais et Montréalaises qui voudront défoncer l'année 2026 au centre-ville ou dans le Vieux-Montréal, la Société de transport de Montréal (STM) a annoncé que l'horaire de trois de ses quatre lignes de métro sera prolongé lors du réveillon du jour de l'An, le 31 décembre prochain.
Plusieurs activités et festivités sont prévues au cœur de la métropole et pour permettre à la population de veiller tard, la STM ramène son horaire du réveillon cette année pour les lignes orange, verte et jaune. Les tarifs habituels seront en vigueur.
« Que vous célébriez le Nouvel An ou que vous participiez au Grand Minuit de Montréal au Vieux-Port, vous pourrez rentrer en métro plus tard », a annoncé le transporteur sur les réseaux sociaux.
Attention! Le dernier métro ne passera pas aux mêmes heures sur chacune des lignes et encore moins à chacune des stations.
Voici l'horaire du dernier train à chacune des stations des lignes orange, verte et jaune :
Ligne orange - Direction Côte-Vertu
- Montmorency - 2 h 40
- De la Concorde - 2 h 41
- Cartier - 2 h 44
- Henri-Bourassa - 2 h 46
- Sauvé - 2 h 47
- Crémazie - 2 h 49
- Jarry - 2 h 51
- Jean-Talon - 2 h 52
- Beaubien - 2 h 54
- Rosemont - 2 h 55
- Laurier - 2 h 56
- Mont-Royal - 2 h 57
- Sherbrooke - 2 h 59
- Berri-UQAM - 3 h 00
- Champ-de-Mars - 3 h 02
- Place-d'Armes - 3 h 03
- Square-Victoria-OACI - 3 h 04
- Bonaventure - 3 h 05
- Lucien-L'Allier - 3 h 06
- Georges-Vanier - 3 h 07
- Lionel-Groulx - 3 h 09
- Place-Saint-Henri - 3 h 10
- Vendôme - 3 h 12
- Villa-Maria - 3 h 14
- Snowdon - 3 h 15
- Côte-Sainte-Catherine - 3 h 17
- Plamondon - 3 h 18
- Namur - 3 h 20
- De la Savane - 3 h 21
- Du Collège - 3 h 23
- Côte-Vertu - 3 h 25
Ligne orange - Direction Montmorency
- Côte-Vertu - 2 h 37
- Du Collège - 2 h 38
- De la Savane - 2 h 40
- Namur - 2 h 41
- Plamondon - 2 h 43
- Côte-Sainte-Catherine - 2 h 44
- Snowdon - 2 h 45
- Villa-Maria - 2 h 46
- Vendôme - 2 h 48
- Place Saint-Henri - 2 h 50
- Lionel-Groulx - 2 h 52
- Georges-Vanier - 2 h 53
- Lucien-L'Allier - 2 h 54
- Bonaventure - 2 h 55
- Square-Victoria-OACI - 2 h 56
- Place-d'Armes - 2 h 57
- Champ-de-Mars - 2 h 58
- Berri-UQAM - 3 h 00
- Sherbrooke - 3 h 01
- Mont-Royal - 3 h 03
- Laurier - 3 h 04
- Rosemont - 3 h 06
- Beaubien - 3 h 07
- Jean-Talon - 3 h 08
- Jarry - 3 h 10
- Crémazie - 3 h 11
- Sauvé - 3 h 13
- Henri-Bourassa - 3 h 15
- Cartier - 3 h 17
- De la Concorde - 3 h 19
- Montmorency - 3 h 22
Ligne verte - Direction Angrignon
- Honoré-Beaugrand - 2 h 45
- Radisson - 2 h 46
- Langelier - 2 h 47
- Cadillac - 2 h 48
- Assomption - 2 h 50
- Viau - 2 h 51
- Pie-IX - 2 h 52
- Joliette - 2 h 54
- Préfontaine - 2 h 55
- Frontenac - 2 h 56
- Papineau - 2 h 58
- Beaudry - 2 h 59
- Berri-UQAM - 3 h 00
- Saint-Laurent - 3 h 01
- Place-des-Arts - 3 h 02
- McGill - 3 h 03
- Peel - 3 h 04
- Guy-Concordia - 3 h 06
- Atwater - 3 h 07
- Lionel-Groulx - 3 h 09
- Charlevoix - 3 h 11
- LaSalle - 3 h 12
- De l'Église - 3 h 14
- Verdun - 3 h 15
- Jolicoeur - 3 h 16
- Monk - 3 h 18
- Angrignon - 3 h 20
Ligne verte - Direction Honoré-Beaugrand
- Angrignon - 2 h 42
- Monk - 2 h 43
- Jolicoeur - 2 h 45
- Verdun - 2 h 46
- De l'Église - 2 h 47
- LaSalle - 2 h 49
- Charlevoix - 2 h 50
- Lionel-Groulx - 2 h 52
- Atwater - 2 h 53
- Guy-Concordia - 2 h 55
- Peel - 2 h 56
- McGill - 2 h 57
- Place-des-Arts - 2 h 58
- Saint-Laurent - 2 h 59
- Berri-UQAM - 3 h 00
- Beaudry - 3 h 01
- Papineau - 3 h 03
- Frontenac - 3 h 04
- Préfontaine - 3 h 06
- Joliette - 3 h 07
- Pie-IX - 3 h 08
- Viau - 3 h 10
- Assomption - 3 h 11
- Cadillac - 3 h 12
- Langelier - 3 h 14
- Radisson - 3 h 15
- Honoré-Beaugrand - 3 h 17
Ligne jaune - Direction Longueuil-Université-de-Sherbrooke
- Berri-UQAM - 3 h 07
- Jean-Drapeau - 3 h 10
- Longueuil-Université-de-Sherbrooke - 3 h 13
Ligne jaune - Direction Berri-UQAM
- Longueuil-Université-de-Sherbrooke - 3 h 07
- Jean-Drapeau - 3 h 09
- Berri-UQAM - 3 h 13
À noter que la grève du temps supplémentaire des employé.e.s d’entretien n’affectera pas le prolongement du service le 31 décembre, précise la STM.