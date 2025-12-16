6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026
Ça coûte cher, fonder une famille! 👨🏽🍼
Bâtir une famille en 2025 n'était pas de tout repos pour le portefeuille et ça n'ira pas en s'améliorant en 2026, notamment en raison de la hausse du coût de la vie. Par chance, il existe plusieurs prestations et crédits d'impôt versés aux nouveaux parents de la part de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
À lire également : Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien
Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable : quelconque dollar de plus dans un budget serré lorsqu'on a un revenu plus que modeste est toujours la bienvenue.
Les différents montants offerts par les gouvernements du Canada et du Québec peuvent arriver directement dans ton compte en banque. Il faut simplement t'inscrire au dépôt direct, si ce n'est pas déjà fait via Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec et Mon dossier pour les particuliers de l’ARC.
Allocation famille
L’Allocation famille est versée quatre fois par année. En 2026, le montant maximal de l’Allocation famille passera à 3 068 $. Le montant minimal par enfant a aussi été relevé, passant à 1 221 $.
Cette aide est calculée en fonction du revenu familial déclaré au gouvernement et le montant reçu est non imposable. L’inscription se fait automatiquement quand l’enfant né.e est déclaré.e auprès du Directeur de l’état civil.
Une demande doit toutefois être soumise si tu adoptes un.e petit.e, ou encore si tu as immigré ou obtenu ta citoyenneté au Québec.
Les versements sont faits au début de chaque mois. Les personnes qui reçoivent leurs paiements chaque trimestre obtiennent quant à elles cette allocation en janvier, avril, juillet et octobre.
Dates de versement en 2026 :
- 5 janvier 2026
- 1er avril 2026
- 2 juillet 2026
- 1er octobre 2026
Allocation canadienne pour enfants
Les parents et personnes responsables d’enfants de moins de 18 ans reçoivent ce mois-ci leur versement de l’Allocation canadienne pour enfants. Ce programme fédéral vise à soutenir les familles en les aidant à assumer les dépenses liées à l’éducation et au bien-être de leurs enfants.
Le montant accordé dépend de l’âge de l’enfant ainsi que du revenu familial net. Si ton revenu familial est inférieur à 37 487 $, voici les montants maximaux auxquels tu peux avoir droit :
- 7 997 $ par année, soit 666,41 $ par mois, pour chaque enfant de moins de 6 ans
- 6 748 $ par année, soit 562,33 $ par mois, pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans
Lorsque le revenu familial dépasse ce seuil, les montants diminuent graduellement.
En cas de garde partagée, à condition que le partage soit d’au moins 40 %/60 %, chaque parent reçoit la moitié du montant établi en fonction de son propre revenu familial net.
À noter que de nouveaux montants seront versés à partir de juillet 2026, en fonction des revenus déclarés en 2025 :
Voici les montants prévus dès juillet 2026 :
- 8 157 $ par année pour chaque enfant de moins de six ans, soit 679,75 $ par mois
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans, soit 562,33 $ par mois
- 20 janvier 2026
- 20 février 2026
- 20 mars 2026
- 20 avril 2026
- 20 mai 2026
- 19 juin 2026
- 20 juillet 2026
- 20 août 2026
- 18 septembre 2026
- 20 octobre 2026
- 20 novembre 2026
- 11 décembre 2026
Pour plus d’informations sur l’Allocation canadienne pour enfants, c’est juste ici.
Crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants
Cette aide s’adresse aux parents qui travaillent, qui sont à la recherche d’un emploi, qui suivent un programme d’études admissible ou qui reçoivent des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou des prestations liées à une naissance ou à une adoption dans le cadre de l’assurance-emploi.
Pour y avoir droit, il faut avoir payé des frais de garde à une personne, à une garderie, à un centre de vacances et de loisirs, à un pensionnat ou à une colonie de vacances afin d’obtenir des services de garde pour ton enfant. L’enfant doit aussi avoir vécu avec toi ou avec ton ménage durant l’année et au moment où les frais ont été engagés.
Ce crédit s’applique aux enfants de moins de 16 ans, ainsi qu’aux enfants ayant une infirmité.
Les plafonds des frais admissibles augmentent aussi en 2026. Ils atteignent 12 525 $ pour les enfants de moins de 7 ans, 17 145 $ pour les enfants handicapés et 6 305 $ pour les autres enfants.
À noter que le taux du crédit d’impôt varie selon le revenu familial, conformément au barème établi par Revenu Québec.
La liste complète des établissements admissibles au crédit est accessible sur le site de Revenu Québec.
Dates de versement : au plus tard le 15e jour de chaque mois.
Pour plus d'informations sur le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, c'est par ici.
Prestation spéciale pour la grossesse
Les personnes enceintes qui reçoivent l’aide du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale peuvent obtenir une prestation mensuelle de 55 $. Ce montant vise à aider à l’achat d’aliments favorisant la santé du bébé tout au long de la grossesse.
Pour être admissible, il faut fournir un certificat médical ou une ordonnance pour une échographie. Le document doit préciser le nombre de semaines de grossesse complétées ainsi que la date prévue de l’accouchement, et être signé par un médecin, une infirmière praticienne ou une sage-femme.
Une fois l’attestation en main, il suffit de la transmettre aux bureaux de Services Québec.
Pour plus d'informations sur la prestation spéciale pour la grossesse, c'est par ici.
Prestation spéciale pour l'allaitement
Si tu allaites un bébé de moins d’un an et que tu reçois des prestations du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale, tu pourrais être admissible à une aide de 55 $ par mois.
Pour faire la demande, il faut fournir une preuve de naissance de ton bébé et indiquer la durée prévue de l’allaitement aux bureaux de Services Québec.
Pour plus d'informations sur la prestation spéciale pour l'allaitement, c'est par ici.
Soutien à l'achat de préparations pour nourrissons
Si tu reçois des prestations du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale, tu peux aussi profiter de rabais sur les préparations pour nourrissons, et ce, même si la façon de nourrir ton enfant évolue.
À noter toutefois que si tu choisis de cesser l’allaitement, tu devras d’abord mettre fin à la prestation liée à l’allaitement avant de pouvoir demander celle destinée aux préparations pour nourrissons.
Pour faire la demande, il faut fournir une preuve de naissance le plus rapidement possible aux bureaux de Services Québec. Une fois cette démarche complétée, un numéro d’autorisation te sera remis sur un carnet de réclamation, ce qui te donnera accès à l’aide financière.
Ce numéro d’autorisation permet d’identifier les produits admissibles en pharmacie ainsi que les prix applicables. Il est important de savoir que cette aide est valide uniquement pour les achats effectués en pharmacie et qu’elle s’applique exclusivement aux préparations liquides.
Montant : les quantités de préparations autorisées chaque mois varient selon l’âge de l’enfant. À titre indicatif, le montant à débourser par tranche de 12 boîtes de 385 millilitres est de 8,75 $.
Dates des versements en 2026 : Pas encore dévoilée au moment d'écrire ces lignes.
Pour plus d'informations sur le soutien à l'achat de préparations pour nourrissons, c'est juste ici.
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement ›
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026 ›
- Plusieurs Canadiens devront payer des impôts sur des prestations de 2025 : Voici lesquelles ›
- Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien ›
- 7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›