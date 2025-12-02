Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien
Un montant qui vient aider les parents qui en arrachent!
On arrive à la fin de l’année et, comme d’habitude, qui dit fin d’année dit « c’est le moment d’annoncer les augmentations de prestations et de crédits d’impôt ». Et ça tombe bien, parce que l’Allocation famille, destinée aux parents d’enfants mineurs, a justement été revue à la hausse pour 2026. Voici ce qu’il faut retenir.
À lire également : 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026
Avec le coût de la vie qui pèse sur le budget de bien des gens, le gouvernement du Québec a confirmé, dans sa mise à jour économique du 25 novembre, une augmentation de son Allocation famille.
C’est quoi, l’Allocation famille?
Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l’Allocation famille est une aide financière destinée aux familles admissibles qui ont un enfant de moins de 18 ans à leur charge et qui habite avec elles.
Ce montant sert à soutenir les parents et les personnes responsables des soins et de l’éducation de la personne mineure.
Selon leurs revenus, le nombre d’enfants à charge et leur situation conjugale, certaines familles peuvent même recevoir le montant maximal, qu’elles vivent ou non avec un conjoint ou une conjointe.
Qui peut recevoir l’Allocation famille?
Pour y avoir droit, certains critères doivent être respectés :
- Être responsable des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans;
- Habiter avec l’enfant;
- Résider au Québec;
- Avoir l’un des statuts suivants :
- citoyen.ne canadien.ne;
- résident.e permanent.e;
- résident.e temporaire qui habite au Canada depuis au moins 18 mois;
- personne protégée.
L’Allocation famille n’est pas versée si tu es une famille d’accueil, si tu n’as pas payé tes impôts ou si tu attends encore d’obtenir ton statut de personne protégée, entre autres.
Sur son site Web, Retraite Québec, qui administre le programme, indique que le calcul de l’allocation est fait deux fois par année « à moins d’un changement de situation conjugale (séparation ou union) et/ou d’un changement de situation familiale ».
L’inscription se fait automatiquement quand tu déclares ton enfant né.e auprès de la direction de l’état civil. Par contre, tu dois déposer une demande si tu adoptes un.e petit.e ou si tu as immigré ou obtenu ta citoyenneté au Québec.
Combien peut-on recevoir en Allocation famille?
Dans sa mise à jour budgétaire, le ministère des Finances du Québec a confirmé que ses prestations seront indexées de 2,05 %. En 2026, le montant maximal annuel de l’Allocation famille passera ainsi de 3 006 $ à 3 068 $ par enfant, une hausse de 62 $.
Le montant minimal annuel par enfant a lui aussi été relevé pour atteindre 1 221 $, soit 25 $ de plus que l’an dernier. Du côté des familles monoparentales, un supplément minimal de 430 $ est prévu.
À cela s’ajoute un montant de 127 $ pour l’achat de fournitures scolaires en 2026. Les familles d’un enfant handicapé peuvent recevoir 2 892 $ par année. Si l’enfant requiert des soins exceptionnels, la somme augmente fortement, à 14 580 $ ou 9 696 $ selon la catégorie.
Retraite Québec verse normalement quatre paiements trimestriels par année fiscale. Tu peux toutefois demander à recevoir ton allocation chaque mois si c’est plus pratique pour toi.
- Versements aux quatre mois : Jusqu’à 767 $
- Versements mensuels : Jusqu’à 255,66 $
Quand sont prévus les versements de l’Allocation famille?
Voici les quatre dates prévues à l’agenda si tu optes pour les versements trimestriels :
- 5 janvier 2026
- Pour janvier, février et mars;
- 1er avril 2026
- Pour avril, mai et juin;
- 2 juillet 2026
- Pour juillet, août et septembre;
- 1er octobre 2026
- Pour octobre, novembre et décembre.
- 5 janvier 2026
- 2 février 2026
- 2 mars 2026
- 1er avril 2026
- 1er mai 2026
- 1er juin 2026
- 2 juillet 2026
- 3 août 2026
- 1er septembre 2026
- 1er octobre 2026
- 2 novembre 2026
- 1er décembre 2026
Pour en savoir plus sur l’Allocation famille, c’est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026 ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- 7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci ›
- 7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025 ›