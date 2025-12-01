Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cet aspirateur sans fil a une note de 5/5 étoiles sur Amazon et il est à 75 % de rabais

À moins de 150 $, ça vaut la peine!

La façade d'un bâtiment Amazon.

Cyber lundi : Cet aspirateur sur Amazon est à 75 % de rabais.

Spiroview Inc. | Dreamstime
Éditrice Junior

Après un Vendredi fou qui s'est étendu sur plusieurs jours, Amazon Canada revient à la charge pour le cyber lundi, et parmi les offres qui valent vraiment la peine, un aspirateur sans fil ressort du lot. Pas seulement parce qu'il a une note de 5 sur 5 étoiles selon les avis des usagers et usagères, mais parce qu’il est également massivement réduit, avec 75 % de rabais. À ce prix-là, ça devient une trouvaille intéressante pour celles et ceux qui veulent un appareil simple, léger et assez puissant pour l’entretien quotidien.

À lire également : Amazon a vendu ce produit ménager plus de 10 000 X en un mois et l'offre avec 36% de rabais

L’aspirateur Ljuren offre jusqu’à 35 minutes d’autonomie, suffisant pour un nettoyage complet d’un appartement ou pour faire un tour rapide des zones qui accumulent la poussière. Il a aussi deux modes d’aspiration réglables, ce qui permet d’ajuster la puissance selon la surface. Rien d’extravagant, mais pratique.

L\u2019aspirateur sans fil de Ljuren \u00e0 vendre sur Amazon Canada. L’aspirateur sans fil de Ljuren en rabias pour le cyber lundi sur Amazon Canada. Amazon Canada

La tête pivotante à 180 degrés et l’inclinaison à 90 degrés facilitent réellement les déplacements sous les meubles, dans les coins et autour des obstacles. L’éclairage DEL aide à repérer ce qu’on aurait laissé passer autrement.

Côté entretien, le réservoir se libère d’un seul geste et le filtre est lavable, ce qui évite d’avoir à racheter des pièces constamment. Le support mural fourni permet aussi de le ranger proprement, sans qu’il traîne.

Un élément notable : les 124 évaluations affichées sont toutes des 5 étoiles. C’est très rare d’avoir une uniformité comme ça. Ça ne garantit pas une perfection absolue, mais ça indique clairement que les gens qui l’ont acheté jusqu’à maintenant en sont satisfaits.

Bref : si tu ne veux pas payer le plein prix pour un aspirateur sans fil, ce rabais de 430 $ alors que le prix passe de 559,99 $ à 139,99 $, vaut le détour. Ce n’est pas le fameux Dyson, mais pour un peu plus de 130 $, il fait le travail et permet d’équiper ta maison sans te ruiner pendant le cyber lundi.

Aspirateur sans fil pour la maison en rabais sur Amazon pour le cyber lundi 

Prix régulier : 569,99 $

Prix en rabais : 139,99 $

Rabais : 430 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

