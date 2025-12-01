Cet aspirateur sans fil a une note de 5/5 étoiles sur Amazon et il est à 75 % de rabais
À moins de 150 $, ça vaut la peine!
Après un Vendredi fou qui s'est étendu sur plusieurs jours, Amazon Canada revient à la charge pour le cyber lundi, et parmi les offres qui valent vraiment la peine, un aspirateur sans fil ressort du lot. Pas seulement parce qu'il a une note de 5 sur 5 étoiles selon les avis des usagers et usagères, mais parce qu’il est également massivement réduit, avec 75 % de rabais. À ce prix-là, ça devient une trouvaille intéressante pour celles et ceux qui veulent un appareil simple, léger et assez puissant pour l’entretien quotidien.
L’aspirateur Ljuren offre jusqu’à 35 minutes d’autonomie, suffisant pour un nettoyage complet d’un appartement ou pour faire un tour rapide des zones qui accumulent la poussière. Il a aussi deux modes d’aspiration réglables, ce qui permet d’ajuster la puissance selon la surface. Rien d’extravagant, mais pratique.
L’aspirateur sans fil de Ljuren en rabias pour le cyber lundi sur Amazon Canada. Amazon Canada
La tête pivotante à 180 degrés et l’inclinaison à 90 degrés facilitent réellement les déplacements sous les meubles, dans les coins et autour des obstacles. L’éclairage DEL aide à repérer ce qu’on aurait laissé passer autrement.
Côté entretien, le réservoir se libère d’un seul geste et le filtre est lavable, ce qui évite d’avoir à racheter des pièces constamment. Le support mural fourni permet aussi de le ranger proprement, sans qu’il traîne.
Un élément notable : les 124 évaluations affichées sont toutes des 5 étoiles. C’est très rare d’avoir une uniformité comme ça. Ça ne garantit pas une perfection absolue, mais ça indique clairement que les gens qui l’ont acheté jusqu’à maintenant en sont satisfaits.
Bref : si tu ne veux pas payer le plein prix pour un aspirateur sans fil, ce rabais de 430 $ alors que le prix passe de 559,99 $ à 139,99 $, vaut le détour. Ce n’est pas le fameux Dyson, mais pour un peu plus de 130 $, il fait le travail et permet d’équiper ta maison sans te ruiner pendant le cyber lundi.
Aspirateur sans fil pour la maison en rabais sur Amazon pour le cyber lundi
Prix régulier :
569,99 $
Prix en rabais : 139,99 $
Rabais : 430 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
