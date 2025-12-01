Prévisions météo : Des températures dignes de février frappent le Québec cette semaine
L'hiver météorologique commence MAINTENANT!
Le Grand Montréal et une bonne partie du Québec sont frappés depuis ce lundi matin 1er décembre par des températures dignes de février, avec un mercure qui frôlera les -20 degrés par endroits au courant de la journée, voire de la semaine. C'est le début de l'hiver météorologique! On fait le point sur les prévisions météo actuelles.
Si tu es du genre à repousser le moment de mettre ton gros manteau à plus tard dans la saison en attendant le « vrai » froid, te demandant « qu'est-ce que je vais mettre en février si je mets mon manteau d'hiver en novembre/décembre? », les prochains chiffres risquent de te convaincre.
Le Québec vit ce lundi ses premiers vrais frissons hivernaux. À Montréal, le ciel sera dégagé et ensoleillé toute la journée, mais le thermomètre chutera tout de même à -7 °C, avec un refroidissement éolien dépassant la dizaine.
Pour l'ouest de la province, c'est une alternance soleil-nuage qui sévira avec une probabilité de neige, selon les prévisions d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Le mercure, lui, sera encore plus froid qu'à Montréal, avec un temps qui descendra déjà sous les -10 °C.
Ce n'est rien, comparativement à la réserve faunique des Laurentides, entre Saguenay et Québec, qui vivra ses premiers -20 °C de la saison.
MétéoMédia avance même que la métropole pourrait enregistrer des températures avoisinant les -25 °C d'ici la fin de la semaine.
Pour les néophytes, voici pourquoi on parle d'hiver météorologique. Normalement, le passage de l'automne à l'hiver se fait le 21 décembre prochain, et perdurera jusqu'au 20 mars 2026. Ça, c'est selon le plan astronomique. Or, d'un point de vue météorologique, la saison hivernale débute le 1er décembre.
Ainsi, au lieu d’attendre le solstice du 21 décembre, les spécialistes divisent l’année en blocs de trois mois complets. Résultat : l’hiver météorologique commence le 1er décembre et se termine le 28 ou 29 février. Ça permet d’avoir des périodes fixes, faciles à comparer d’une année à l’autre.
