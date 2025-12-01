Jusqu’à 200 $ attendent certains Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale
Ce versement tombe juste avant les Fêtes!
Bonne nouvelle pour les personnes vivant avec un handicap au Québec : la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada, sera versée dans ton compte bancaire, ce qui t’offrira un petit soutien financier tout juste avant le temps des Fêtes.
Cette aide gouvernementale verse un montant pouvant aller jusqu’à 200 $ mensuellement aux adultes âgé.e.s de 18 à 64 ans qui sont déjà approuvé.e.s pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Si ta demande a été récemment acceptée et que tu étais admissible depuis le lancement du programme en juillet dernier, tu pourrais également recevoir un versement rétroactif majeur totalisant jusqu’à 1 000 $ couvrant tous les mois précédents.
Qui est éligible à cette prestation fédérale?
Pour recevoir ce paiement gouvernemental qui arrive très bientôt dans ton compte, tu dois respecter l’ensemble de ces exigences :
- Être âgé.e entre 18 et 64 ans;
- Vivre au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l’année 2024;
- Être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Concernant ton statut au pays, tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire présent.e au Canada depuis minimum 18 mois consécutifs.
Point à noter : les personnes qui purgent une sentence de deux ans ou plus dans un établissement fédéral ne peuvent pas toucher cette aide pendant leur incarcération, à l’exception du premier et du dernier mois de leur peine.
Combien d’argent recevras-tu exactement en décembre 2025?
Le montant de cette prestation fédérale dépend directement de ton revenu annuel. Le maximum atteignable est de 200 $ chaque mois (soit 2 400 $ sur l’année), et ce montant est indexé selon l’inflation. Voici comment calculer ta prestation selon ta situation :
Pour les personnes vivant seules
- Si ton revenu net ajusté est de 23 000 $ ou moins, tu reçois le montant complet de 200 $. Tu obtiens aussi la somme intégrale si tu gagnes jusqu’à 33 000 $, incluant au moins 10 000 $ provenant d’un emploi. La prestation diminue progressivement et cesse complètement à partir de 45 000 $ de revenus.
Pour les couples où un.e seul.e partenaire est admissible
- Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, tu touches la totalité de la prestation. Si vos revenus combinés atteignent 46 500 $, incluant 14 000 $ de revenus d’emploi, vous gardez le montant complet. La prestation s’arrête à 58 500 $ de revenus familiaux.
Pour les couples où les deux partenaires sont admissibles
- Chaque personne peut toucher 200 $ par mois si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu’à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d’emploi. La prestation cesse à partir de 70 500 $.
Comment faire ta demande pour recevoir cette aide financière?
Si tu réponds aux critères d’admissibilité, tu as probablement reçu une lettre officielle par la poste contenant un code d’accès à six chiffres. Ce code te donne accès au portail en ligne de Service Canada où tu peux compléter ta demande en quelques minutes seulement.
Assure-toi d’avoir en main ton numéro d’assurance sociale (NAS) et un document confirmant ton statut au Canada. Si tu fournis tes informations bancaires dans ta demande, l’argent sera déposé directement dans ton compte — c’est beaucoup plus rapide qu’un chèque par la poste.
Tu n’as pas reçu de lettre? Pas de souci. Tu peux soumettre ta demande en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne dans un bureau de Service Canada.
Quelle est la date du versement de décembre 2025?
Les paiements de la PCPH sont effectués chaque troisième jeudi du mois. Voici les prochaines dates importantes à inscrire dans ton agenda :
- Jeudi 18 décembre 2025
- Jeudi 15 janvier 2026
- Jeudi 19 février 2026
Note bien ces dates pour suivre tes paiements mensuels. C’est toujours plaisant de voir cet argent apparaître dans ton compte!
Tu veux en savoir plus sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées? Consulte le site officiel du gouvernement pour tous les détails.
