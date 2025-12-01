Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Jusqu’à 200 $ attendent certains Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Ce versement tombe juste avant les Fêtes!

De l'argent canadien.

Jusqu’à 200 $ attendent des Québécois avec la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH).

Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les personnes vivant avec un handicap au Québec : la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada, sera versée dans ton compte bancaire, ce qui t’offrira un petit soutien financier tout juste avant le temps des Fêtes.

À lire également : Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026

Cette aide gouvernementale verse un montant pouvant aller jusqu’à 200 $ mensuellement aux adultes âgé.e.s de 18 à 64 ans qui sont déjà approuvé.e.s pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Si ta demande a été récemment acceptée et que tu étais admissible depuis le lancement du programme en juillet dernier, tu pourrais également recevoir un versement rétroactif majeur totalisant jusqu’à 1 000 $ couvrant tous les mois précédents.

Qui est éligible à cette prestation fédérale?

Pour recevoir ce paiement gouvernemental qui arrive très bientôt dans ton compte, tu dois respecter l’ensemble de ces exigences :

  • Être âgé.e entre 18 et 64 ans;
  • Vivre au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l’année 2024;
  • Être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Concernant ton statut au pays, tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire présent.e au Canada depuis minimum 18 mois consécutifs.

Point à noter : les personnes qui purgent une sentence de deux ans ou plus dans un établissement fédéral ne peuvent pas toucher cette aide pendant leur incarcération, à l’exception du premier et du dernier mois de leur peine.

Combien d’argent recevras-tu exactement en décembre 2025?

Le montant de cette prestation fédérale dépend directement de ton revenu annuel. Le maximum atteignable est de 200 $ chaque mois (soit 2 400 $ sur l’année), et ce montant est indexé selon l’inflation. Voici comment calculer ta prestation selon ta situation :

Pour les personnes vivant seules

  • Si ton revenu net ajusté est de 23 000 $ ou moins, tu reçois le montant complet de 200 $. Tu obtiens aussi la somme intégrale si tu gagnes jusqu’à 33 000 $, incluant au moins 10 000 $ provenant d’un emploi. La prestation diminue progressivement et cesse complètement à partir de 45 000 $ de revenus.

Pour les couples où un.e seul.e partenaire est admissible

  • Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, tu touches la totalité de la prestation. Si vos revenus combinés atteignent 46 500 $, incluant 14 000 $ de revenus d’emploi, vous gardez le montant complet. La prestation s’arrête à 58 500 $ de revenus familiaux.

Pour les couples où les deux partenaires sont admissibles

  • Chaque personne peut toucher 200 $ par mois si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu’à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d’emploi. La prestation cesse à partir de 70 500 $.

Comment faire ta demande pour recevoir cette aide financière?

Si tu réponds aux critères d’admissibilité, tu as probablement reçu une lettre officielle par la poste contenant un code d’accès à six chiffres. Ce code te donne accès au portail en ligne de Service Canada où tu peux compléter ta demande en quelques minutes seulement.

Assure-toi d’avoir en main ton numéro d’assurance sociale (NAS) et un document confirmant ton statut au Canada. Si tu fournis tes informations bancaires dans ta demande, l’argent sera déposé directement dans ton compte — c’est beaucoup plus rapide qu’un chèque par la poste.

Tu n’as pas reçu de lettre? Pas de souci. Tu peux soumettre ta demande en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne dans un bureau de Service Canada.

Quelle est la date du versement de décembre 2025?

Les paiements de la PCPH sont effectués chaque troisième jeudi du mois. Voici les prochaines dates importantes à inscrire dans ton agenda :

  • Jeudi 18 décembre 2025
  • Jeudi 15 janvier 2026
  • Jeudi 19 février 2026

Note bien ces dates pour suivre tes paiements mensuels. C’est toujours plaisant de voir cet argent apparaître dans ton compte!

Tu veux en savoir plus sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées? Consulte le site officiel du gouvernement pour tous les détails.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canadaarcprestation canadienne pour les personnes handicapéesprestation federaleprestations et créditsservice canada
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026

Il a un brin augmenté comparativement à 2025!

7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci

En masse d'argent pour gâter les petits-enfants à Noël! 🎄

La Garde côtière offre une formation payée avec un sec. 5 : 800 $/mois, logé, nourri​

Et le salaire débute à 39,58 $ par la suite!

Un nouveau Costco ouvre cette semaine à Québec et il est différent des Costco réguliers

Tu y retrouveras des items qu'il n'y a pas dans les autres entrepôts!

Rappels importants : 29 aliments à éviter au Québec - Vérifie ton frigo

Morceaux de plastique, de métal, bactérie E. coli, Salmonella...Il y a plusieurs choses que tu ne veux pas manger là-dedans!

Ce souper dans une bulle à Montréal est l'expérience ultime pour impressionner ta date

Un moment parfait à la belle étoile avec ta personne préférée.

Cet aspirateur sans fil a une note de 5/5 étoiles sur Amazon et il est à 75 % de rabais

À moins de 150 $, ça vaut la peine!

Prévisions météo : Des températures dignes de février frappent le Québec cette semaine

L'hiver météorologique commence MAINTENANT!

Pneus d'hiver au Québec : C'est obligatoire dès aujourd'hui et les amendes font mal

Des centaines de dollars que tu VEUX garder dans tes poches. 💸

7 marchés de Noël dignes d’un conte à visiter sur la Rive-Nord de Montréal

Ta prochaine sortie du week-end! ❄️🎄