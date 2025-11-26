7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025
Des centaines de dollars pourraient atterrir dans ton compte avant Noël. 💸
Décembre 2025 s'annonce comme un mois financièrement avantageux pour les personnes célibataires du Québec, avec ou sans enfant. Plusieurs prestations gouvernementales prévoient des versements importants qui pourraient faire une différence dans ton budget des Fêtes. On salue l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec au passage.
Une précision essentielle : le statut de « célibataire », selon les gouvernements, ne dépend pas que de ta vie amoureuse, mais de ta situation résidentielle également. Même si tu es en couple, tant que tu ne partages pas le même domicile que ton ou ta partenaire, tu es considéré.e officiellement comme célibataire.
Pour recevoir tes versements sans délai, assure-toi d'être inscrit.e au dépôt direct auprès de l'ARC et de Revenu Québec. Tes prestations seront automatiquement déposées dans ton compte, évitant ainsi les retards postaux pendant la période des Fêtes.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
En décembre, Revenu Québec effectue un versement crucial pour les travailleuses et travailleurs québécois à revenu modeste, qu'ils ou elles soient célibataires ou parents monoparentaux. Cette aide vise spécifiquement à soutenir financièrement ceux et celles qui intègrent ou maintiennent leur participation au marché de l'emploi.
Pour être admissible au versement de décembre, tu dois avoir gagné un revenu d'au moins 2 400 $ provenant d'un emploi durant l'année 2024. Le montant qui te sera versé en 2025 est déterminé en fonction des revenus que tu as déclarés dans ta plus récente déclaration d'impôt.
Montants annuels maximaux selon ta situation :
- Personne célibataire sans enfant : un maximum de 1 152 $
- Parent monoparental : jusqu'à 2 980 $
Critères d'admissibilité à respecter :
Ton revenu total pour l'année ne peut pas excéder 22 794,72 $ si tu vis seul.e, ou 40 168 $ si tu assumes seul.e la responsabilité d'au moins un enfant. Les étudiant.e.s qui poursuivent des études à temps plein sans enfant à charge sont généralement exclus.es de ce programme.
Cette aide financière comprend un montant de base mensuel fixe de 248,35 $. Selon ton profil et ta situation, tu pourrais également recevoir un supplément additionnel pouvant atteindre 200 $ chaque mois, versé sur une période maximale de 12 mois consécutifs.
Date de versement en décembre : Au plus tard le 15 décembre 2025
Pour obtenir plus de détails sur les Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail, consulte cette page officielle.
Allocation canadienne pour enfants
Les parents monoparentaux québécois peuvent compter sur un soutien financier fédéral mensuel substantiel en décembre. Pour y être admissible, tu dois être la personne qui assume principalement la responsabilité des soins et de l'éducation d'au moins un enfant âgé de moins de 18 ans.
Montants maximaux si ton revenu familial net pour 2024 est de 37 487 $ ou moins :
- 7 997 $ annuellement pour chacun de tes enfants de moins de 6 ans (équivalent à 666,41 $ chaque mois)
- 6 748 $ annuellement pour chacun de tes enfants âgés de 6 à 17 ans (équivalent à 562,33 $ chaque mois)
Si ton revenu familial net dépasse 37 487 $, les montants sont progressivement réduits selon une échelle de calcul établie par l'ARC.
Situation de garde partagée : Lorsque l'enfant vit en alternance chez ses deux parents, chacun reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait droit s'il ou elle avait la garde exclusive, calculé individuellement selon son revenu familial net ajusté.
Pour être reconnu en garde partagée, l'enfant doit résider avec chaque parent de manière approximativement équitable, soit au minimum dans une proportion de 40 % du temps chez chacun.
Date de versement en décembre : 12 décembre 2025
Pour consulter tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants, visite cette page gouvernementale.
Crédit d'impôt pour solidarité
Si Revenu Québec a déterminé que tu appartiens à la catégorie des contribuables à revenu modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination concernant le crédit d'impôt pour solidarité. Ce document précise le montant total auquel tu as droit pour la période s'échelonnant de juillet 2025 à juin 2026.
Calendrier de versement selon le montant annuel :
- 240 $ ou moins : Le montant complet a été versé en un seul paiement en juillet 2025
- Entre 241 $ et 799 $ : Versements effectués tous les trois mois (le prochain étant prévu en janvier 2026)
- 800 $ et plus : Paiements mensuels réguliers jusqu'en juin 2026
Pour l'année d'imposition 2024, le plafond de revenu annuel pour être admissible est fixé à 63 259 $ pour une personne vivant seule.
Date de versement en décembre : 5 décembre 2025
Pour en savoir davantage sur le Crédit d'impôt pour solidarité, visite cette page de Revenu Québec.
Régime de rentes du Québec
Si tu es âgé.e de 60 ans ou plus, le Régime de rentes du Québec (RRQ) constitue une source de revenu mensuel garantie qui sera versée en décembre et pour tous les mois à venir. Le montant de cette prestation mensuelle est établi en fonction de l'ensemble des cotisations que tu as accumulées tout au long de ta vie professionnelle.
Montants mensuels maximaux possibles selon ton âge de début de réception :
- À 60 ans : 917,12 $ par mois
- À 65 ans : 1 433 $ par mois
- À 72 ans : 2 275,60 $ par mois
Pour illustrer : si tu fais ta demande à l'âge de 65 ans et que ton revenu annuel a atteint 71 300 $, tu pourrais avoir accès à une rente annuelle maximale de 17 196 $, soit environ 1 433 $ chaque mois.
Information importante pour les travailleuses et travailleurs : Si tu poursuis ton emploi après avoir atteint 65 ans, tu as la possibilité de mettre fin à tes cotisations au RRQ. En faisant ce choix, ton employeur cessera également de verser sa contribution pour ta part.
Date de versement en décembre : 30 décembre 2025
Pour obtenir plus d'informations complètes sur le Régime de rentes du Québec, consulte cette page de Retraite Québec.
Programme Allocation-logement
Avec l'escalade continue des coûts de logement partout au Québec, cette aide financière provinciale peut représenter un allègement budgétaire significatif en décembre pour les personnes dont le loyer gruge une part considérable du revenu mensuel.
Profils des personnes admissibles :
- Personnes célibataires âgées de 50 ans et plus
- Parents qui élèvent seul.e.s au moins un enfant à charge
Plafonds de revenus annuels pour être admissible :
- 21 500 $ pour une personne célibataire de 50 ans ou plus
- 37 200 $ pour un parent monoparental avec un ou deux enfants
- 42 900 $ pour un parent monoparental avec trois enfants ou plus
Montants mensuels versés : Entre 100 $ et 170 $ selon ta situation financière particulière et le coût de ton loyer mensuel.
Le montant exact dépend de la proportion de ton revenu que tu consacres au paiement de ton logement :
- 100 $ par mois si entre 30 % et 49 % de ton revenu sont consacrés au logement
- 150 $ par mois si tu y consacres entre 50 % et 79 %
- 170 $ par mois si 80 % ou plus de ton revenu sert à payer ton loyer
Date de versement en décembre : Avant le 5 décembre 2025
Pour en apprendre plus sur le Programme Allocation-logement, visite cette page de Revenu Québec.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est un soutien financier versé par l’Agence du revenu du Canada. Elle s’adresse aux personnes de 18 à 64 ans reconnues comme ayant un handicap et déjà approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Pour y avoir droit, il faut avoir produit sa déclaration de revenus de 2024 et résider légalement au Canada.
La prestation peut atteindre 2 400 $ par année, soit 200 $ par mois, un montant qui suit l’inflation.
Pour obtenir le montant complet, ton revenu familial net doit être sous la barre des 33 000 $ si tu vis seul ou seule, ou sous 46 500 $ si tu es en couple. Une partie du revenu de travail n’entre pas dans le calcul, soit 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Au-delà de ces montants, la prestation diminue graduellement.
Les versements sont déposés le troisième jeudi de chaque mois.
Date du versement : 18 décembre 2025
Pour plus de renseignements sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.
Régime canadien de soins dentaires
Ce programme fédéral peut transformer ta situation financière si tu as dû reporter des soins dentaires essentiels par manque de ressources. Le Régime canadien de soins dentaires diminue considérablement les frais dentaires pour les ménages québécois dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $.
Si ton profil correspond aux critères d'admissibilité, tu as probablement reçu par courrier postal une lettre contenant un code de demande unique ainsi que toutes les directives nécessaires pour compléter ton inscription au programme.
Le montant de remboursement varie selon :
- Les frais dentaires que tu as réellement payés de ta poche
- Les tarifs officiels établis par le Régime pour chaque type de soin
- Ton revenu familial net ajusté déclaré
Calendrier de remboursement : Le remboursement est déposé directement dans ton compte bancaire dès que ta demande a été entièrement traitée par les services gouvernementaux, en fonction de la date à laquelle tu l'as soumise et des délais de traitement administratifs. Si tu as déjà envoyé ta réclamation, il est possible que ton remboursement soit déposé ce mois-ci.
Pour accéder à plus d'informations détaillées sur le Régime canadien de soins dentaires, consulte cette page du gouvernement du Canada.
