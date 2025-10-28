6 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec recevront en novembre 2025
Les fins de mois ne sont pas faciles pour tous. 💸
Le mois de novembre arrive avec son lot de soutiens financiers pour les citoyens et citoyennes au pays, même si tu es célibataire avec ou sans enfant. Plusieurs prestations gouvernementales et crédits d’impôt seront déposés directement dans ton compte bancaire par Retraite Québec, Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Petit rappel essentiel : aux yeux de l’État, être célibataire, ça dépend surtout de la cohabitation. Si tu ne partages pas le même toit que la personne que tu fréquentes, tu es considéré.e comme célibataire, peu importe la nature de ta relation.
Pour recevoir tes paiements en novembre sans délai ni complication, assure-toi d’être inscrit.e au dépôt direct. Tes prestations tomberont automatiquement dans ton compte, sans formulaire à remplir ni envoi postal à attendre.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Revenu Québec verse une aide financière spécialement conçue pour encourager les célibataires et les familles monoparentales à intégrer ou maintenir leur place sur le marché du travail.
Pour y avoir droit le mois prochain, tu dois avoir gagné un minimum de 2 400 $ en revenu d'emploi au cours de l'année 2024. Le calcul de ton soutien financier pour 2025 se base donc sur les revenus que tu as déclarés lors de ta dernière déclaration de revenus.
Montants maximaux par année :
- Personne seule : jusqu'à 1 152 $
- Parent monoparental : jusqu'à 2 980 $
Critères d'admissibilité :
Ton revenu annuel ne peut pas excéder 22 794,72 $ si tu vis seul.e, ou 40 168 $ si tu es parent monoparental. Les étudiant.e.s à temps plein sans enfant à charge sont généralement exclus de ce programme.
Cette aide inclut une allocation mensuelle de base de 248,35 $, accompagnée d'un supplément pouvant grimper jusqu'à 200 $ par mois sur une période maximale de 12 mois consécutifs, selon ta situation.
Date de versement en novembre : Au plus tard le 14 novembre 2025
Pour en savoir plus sur les Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail, consulte cette page.
Allocation canadienne pour enfants
Si tu es parent monoparental, ce programme fédéral peut représenter un coup de pouce financier majeur en novembre. Pour en bénéficier, tu dois être la personne qui assume principalement les soins et l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans.
Montants maximaux si ton revenu familial net de 2024 est sous les 37 487 $ :
- 7 997 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ par année pour un enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
Les montants diminuent progressivement quand le revenu dépasse le seuil de 37 487 $.
Situation de garde partagée : Chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive, calculé en fonction de son propre revenu familial net ajusté. L'enfant doit vivre chez les deux parents de manière relativement égale, dans une répartition d'au moins 40 %/60 %.
Date de versement en novembre : 20 novembre 2025
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour enfants, consulte cette page.
Crédit d'impôt pour solidarité
Si Revenu Québec considère ton revenu comme modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination pour le crédit d'impôt pour solidarité. Ce document précise le montant qui te revient pour la période s'étendant de juillet 2025 à juin 2026.
Calendrier des versements :
- 240 $ ou moins : Un versement unique effectué en juillet dernier
- 241 $ à 799 $ : Des paiements trimestriels (le prochain en janvier 2026)
- Plus de 800 $ : Des versements mensuels jusqu'en juin 2026
Pour l'année d'imposition 2024, le revenu annuel maximal admissible est fixé à 63 259 $ pour une personne vivant seule.
Date de versement en novembre : 5 novembre 2025
Pour en savoir plus sur le Crédit d'impôt pour solidarité, consulte cette page.
Régime de rentes du Québec
Si tu as 60 ans ou plus, le Régime de rentes du Québec (RRQ) te garantit un revenu de base en novembre et pour les années à venir. Cette prestation mensuelle est déterminée selon les cotisations que tu as versées tout au long de ta carrière.
Rentes mensuelles maximales selon l'âge de début de rente :
- 60 ans : 917,12 $
- 65 ans : 1 433 $
- 72 ans : 2 275,60 $
Une demande effectuée à 65 ans avec un revenu annuel de 71 300 $ pourrait te donner accès à une rente annuelle maximale de 17 196 $.
À noter : Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser tes cotisations au RRQ. Ton employeur cessera également de verser sa part de cotisation.
Date de versement en novembre : 28 novembre 2025
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, consulte cette page.
Programme Allocation-logement
Avec le coût du logement qui explose au Québec, cette aide provinciale arrive à point en novembre pour les personnes dont le loyer mange une trop grosse partie du budget mensuel.
Qui peut en bénéficier :
- Personnes seules âgées de 50 ans et plus
- Parents monoparentaux avec au moins un enfant à charge
Limites de revenus admissibles :
- 21 500 $ si tu vis seul.e et que tu as 50 ans ou plus
- 37 200 $ si tu es parent monoparental avec un ou deux enfants
- 42 900 $ si tu as trois enfants ou plus
Montants mensuels : Entre 100 $ et 170 $ selon ta situation financière et ton coût de loyer.
Selon la part de ton revenu utilisée pour te loger, tu peux recevoir :
- 100 $ par mois si tu consacres entre 30 % et 49 % de ton revenu au logement.
- 150 $ par mois si tu y consacres entre 50 % et 79 %.
- 170 $ par mois si 80 % ou plus de ton revenu sert à te loger.
Date de versement en novembre : Avant le 4 novembre 2025
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, consulte cette page.
Régime canadien de soins dentaires
Une aide qui peut vraiment faire la différence si tu dois reporter tes soins dentaires faute de budget. Ce programme fédéral réduit les frais de soins dentaires pour les ménages québécois dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $.
Si tu es admissible au régime, tu as probablement reçu une lettre par la poste contenant un code de demande personnalisé et toutes les instructions pour t'inscrire.
Le montant accordé dépend de :
- Les frais dentaires que tu as réellement payés
- Les tarifs fixés par le Régime
- Ton revenu familial net ajusté
Date de versement : Le remboursement est versé une fois ta demande traitée, selon la date de soumission et les délais de traitement administratifs. Si tu as déjà soumis ta demande, tu pourrais recevoir ton remboursement en novembre.
Pour en savoir plus sur le Régime canadien de soins dentaires, consulte cette page.
Pour confirmer que tu es bien admissible à ces versements du mois prochain, fais un tour sur Mon dossier pour les particuliers de l’ARC et sur Mon dossier pour les citoyens du côté de Revenu Québec.
