Ce «resort» au Québec offre nuitée, spa, repas, cocktails et activités pour 200$/personne
C’est à peu près le même prix qu’une sortie spa et restaurant!
Il y a des endroits qui donnent instantanément envie de ralentir, et l’Hôtel spa Sacacomie en fait partie. Perché au bord d’un lac immaculé en Mauricie, cet immense chalet en bois rond est l’un de ces lieux digne d'un film de Noël. Et grâce à un deal proposé sur le site Escapades à rabais, tu peux maintenant vivre cette expérience de luxe et de détente à prix avantageux.
À lire également : Ces 8 petites villes au Québec se transforment en jolis « Winter Wonderland » sous la neige
Jusqu’au 30 avril 2026, un forfait pour deux personnes te permet de profiter d’une ou deux nuitées avec petit-déjeuner, d’un souper quatre services et d’un accès complet au GEOS Spa. L’option d’une nuitée est offerte à 399 $ (valeur allant jusqu’à 723 $), tandis que le forfait de deux nuitées revient à 599 $ (valeur d'environ 1 070 $).
Peu importe la formule, tu séjournes dans une chambre chaleureuse et tu profites de la piscine intérieure, d’un cocktail de bienvenue, de l’arrivée hâtive et du départ tardif (selon disponibilités), ainsi que d’activités de plein air incluses selon la saison : randonnée, ski de fond, raquettes, patin et plus encore.
Le GEOS Spa est un incontournable : bains tourbillons extérieurs, sauna souterrain, bains glacés, sentiers chauffants et zones de détente avec vue sur le lac créent un parcours de relaxation profondément apaisant. Le restaurant met quant à lui en valeur des produits locaux dans un menu raffiné, servi dans une salle lumineuse prolongée par une terrasse panoramique absolument magnifique.
Pour une escapade romantique, un moment entre ami.e.s ou une pause bien méritée loin du quotidien, ce forfait réunit tout ce qu’il faut pour revenir reposé.e et inspiré.e.
Séjour à l'hôtel spa Sacacomie
Prix par nuit : À partir 399 $ plutôt que 723 $ pour deux personnes
Adresse : 4000, ch. Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
