11 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger
Pas besoin de sortir pour profiter des aubaines!
Tu aimes garder un œil sur les aubaines? Alors, tu risques d’être ravi.e d’apprendre qu’Amazon rivalise parfois avec Maxi sur certains essentiels du garde-manger. On pense souvent à Amazon pour l'achat de gadgets, de produits ménagers ou d'items qu'on souhaite recevoir très rapidement, mais plusieurs produits d’épicerie y sont vendus à des prix compétitifs.
En comparant les prix et en surveillant les promotions sur Amazon, tu peux économiser quelques dollars sans même mettre un pied dans une allée d’épicerie. C'est pratique lorsqu'il te manque juste deux ou trois items pour faire une recette ou que ta réserve de collations a mystérieusement disparu. Petit rappel : les prix et livraisons peuvent changer à tout moment, alors l'habitude de garder un œil sur les variations te permettra d'obtenir le meilleur deal.
Voici donc onze items qui sont meilleur marché sur Amazon que chez Maxi, histoire de remplir ton garde-manger tout en restant confortablement chez toi.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Pot de beurre d'arachides crémeux Kraft de 1 kg vendu 10,97 $ sur Amazon.
Amazon: En rabais à 10,97 $ plutôt que 11,99 $ pour 2 kg au moment d'écrire ces lignes
Maxi : 11,50 $ pour 2 kg
Bonne nouvelle pour les fans de tartines PB&J : le beurre d’arachide en format 2 kg revient moins cher sur Amazon que chez Maxi. Quand on compare les prix, la différence de 0,43 $ peut sembler mince, mais considérant qu'Amazon te livre l'item à ta porte, c'est une bonne affaire.
Pâte à tartiner NutellaLe pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon.
Amazon : 9,66 $ pour 1 kg
Maxi : 11,50 $ pour 1 kg
C'est plus avantageux d'acheter le format de 1 kg de pâte à tartiner Nutella chez Amazon que chez Maxi. Un format qui te permettra de te régaler au déjeuner, mais aussi de cuisiner de succulents desserts (ou de littéralement le manger à la cuillère lorsqu'un craving de sucre s'emparera de toi).
Miel pur naturel Billybee
Le Miel Billy Bee en format de 1 kg est vendu 12,29 $ sur Amazon.
Amazon : 12,29 $ pour 1 kg
Maxi : 14,49 $ pour 1 kg
Tu bénéficieras d'une belle économie de plus de 2 $ en achetant un format de miel de 1 kg sur Amazon plutôt que chez Maxi. Note qu'il s'agit de deux marques distinctes, mais comparables, soit Billybee et Doyon. Que tu l'utilises pour sucrer ton thé, cuisiner une bonne vinaigrette ou apaiser un mal de gorge, c’est le genre d’ingrédient qu’on aime toujours avoir sous la main. Les pots se vident parfois plus rapidement qu’on le pense, donc profiter d’un meilleur prix en ligne est franchement pratique.
Capsules de café Verona Starbucks pour Nespresso Virtuo
La boîte de huit capsules de café Starbucks Verona se vend 11,99 $ sur Amazon.
Amazon: 11,99 $ pour huit capsules
Maxi : 12,99 $ pour huit capsules
La boîte de huit capsules de café Starbucks pour machines Nespresso Vertuo revient à 1 $ de moins sur Amazon que chez Maxi. Avec ses notes de cacao et de sucre caramélisé, ce café de torréfaction foncée est passe-partout, parfait pour te préparer un café rapido presto le matin, ou comme base pour te concocter un petit café gourmet.
Mélange à chocolat chaud Tim Hortons
Boîte de mélange à chocolat chaud Tim Hortons.
Amazon : 5,97 $ pour 500 g
Maxi : 7 $ pour 500 g
Pendant la saison froide, le mélange à chocolat chaud de Tim Hortons est un essentiel à garder dans ton garde-manger. Sur Amazon, il revient souvent moins cher qu’en épicerie, c'est donc l'excuse par excellence pour l'ajouter à ta commande. Que ce soit pour une soirée cocooning sur le bord d'un feu de foyer, un retour de promenade à l'extérieur ou juste pour le plaisir de siroter une boisson réconfortante, c'est un must!
Coffret cadeau de Ferrero Rocher
Coffret cadeau de Ferrero Rocher en vente sir Amazon et chez Maxi.
Amazon : En rabais à 8 $ plutôt que 10,49 $ pour 156 g au moment d'écrire ces lignes
Maxi : En rabais à 8,99 $ plutôt que 12 $ pour 156 g au moment d'écrire ces lignes
Que ce soit pour gâter un proche ou toi-même, le coffret cadeau de Ferrero Rocher risque de plaire aux becs sucrés. Avec sa variété de chocolats : Ferrero rond noir, Ferrero Rocher et Raffaello, c'est le genre de petit dessert parfait à avoir sous la main pour boucher une envie gourmande.
Barres KIND Avoine, miel et noix de coco grillée
Barres KIND Avoine, miel et noix de coco grillée vendues à 4,97 $ sur Amazon.
Amazon : 4,97 $ pour 175 g
Maxi : 5 $ pour 175 g
Les barres KIND à l'avoine, miel et noix de coco grillée sont sans gluten et parfaites pour tes collations sur le pouce. Leur format pratique en fait un choix idéal pour les journées chargées, les boîtes à lunch ou les petits cravings d’après-midi. Elles risquent de disparaître plus rapidement que tu le penses, alors faire des économies en les commandant en ligne est un choix tout à fait logique.
Tartinade de biscuits Biscoff
Pot de tartinade de biscuits Biscoff à 6,47 $ sur Amazon.
Amazon : 6,47 $ pour 400 g
Maxi : En rabais à 6,79 $ plutôt que 7 $ pour 400 g, au moment d'écrire ces lignes
La tartinade Biscoff fait partie de ces petits plaisirs sucrés qui sont plus abordables sur Amazon que chez Maxi. C’est la fameuse pâte au goût de biscuits caramélisés qui transforme n’importe quel déjeuner ou collation en moment de pur réconfort. Sur des toasts, dans des recettes ou même à la cuillère, elle risque de disparaître vite une fois le pot ouvert.
Maïs éclaté sucré et salé Boom Chica Pop
Sac de maïs éclaté sucré et salé Boom Chica Pop en vente chez Amazon et Maxi.
Amazon : 4,50 $ pour 198 g
Maxi : 5 $ pour 198 g
Le popcorn sucré-salé Boom Chicka Pop d’Angie’s revient parfois moins cher sur Amazon, et ça vaut la peine de l'essayer si tu es fan de collations du genre. C’est croustillant, juste assez sucré, juste assez salé… et sérieusement addictif. Une fois le sac ouvert, bonne chance pour vous arrêter! Définitivement à ajouter à sa commande Amazon.
Ketchup Heinz
Le ketchup Heinz est à vendre pour 4,97 $ sur Amazon.
Amazon: 4,97 $ pour 750 ml
Maxi : 5,79 $ pour 750 ml
Le ketchup Heinz, un incontournable dans pas mal de cuisines, est actuellement plus abordable sur Amazon que chez Maxi. Comme c’est le genre de condiment qu’on utilise sans vraiment compter (frites, burgers, recettes rapides), ça vaut la peine d’en profiter quand le prix est plus doux. Avoir une bouteille de rechange dans le garde-manger, ça évite aussi bien des surprises au moment du souper.
Moutarde French's
La moutarde classique French's se vend 2,23 $ sur Amazon.
Amazon : 2,23 $ pour 400 ml
Maxi : 2,29 $ pour 400 ml
Polyvalente et incontournable, la moutarde rehausse autant les sandwiches que les marinades ou les plats rapides de semaine. Comme on en utilise un peu partout en cuisine, profiter d’un meilleur prix en ligne devient une façon simple d’économiser sans se casser la tête.
Ainsi, vérifier les prix de certains items sur Amazon avant de te rendre à l’épicerie peut être un réflexe payant. Plusieurs essentiels du quotidien s’y retrouvent parfois à moindre coût, et on peut même économiser davantage en achetant des multiples selon les offres.
En prenant quelques minutes pour comparer les prix d’Amazon avec ceux des circulaires d’épicerie, tu pourrais remplir ton garde-manger pour moins cher… et aérer ton budget. Comme quoi il y a moyen d’économiser sans même devoir sortir de chez toi.
