Sommaire

11 aliments moins chers sur Amazon qu'au Maxi pour remplir ton garde-manger

Pas besoin de sortir pour profiter des aubaines!

Enseigne du Maxi. Droite : Boîtes Amazon.

Amazon vend des aliments à prix avantageux.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Jonathan Weiss | Dreamstime
Rédactrice pigiste

Tu aimes garder un œil sur les aubaines? Alors, tu risques d’être ravi.e d’apprendre qu’Amazon rivalise parfois avec Maxi sur certains essentiels du garde-manger. On pense souvent à Amazon pour l'achat de gadgets, de produits ménagers ou d'items qu'on souhaite recevoir très rapidement, mais plusieurs produits d’épicerie y sont vendus à des prix compétitifs.

À lire également : Costco vs Maxi: On a comparé les prix des fruits et légumes pour te dire où économiser

En comparant les prix et en surveillant les promotions sur Amazon, tu peux économiser quelques dollars sans même mettre un pied dans une allée d’épicerie. C'est pratique lorsqu'il te manque juste deux ou trois items pour faire une recette ou que ta réserve de collations a mystérieusement disparu. Petit rappel : les prix et livraisons peuvent changer à tout moment, alors l'habitude de garder un œil sur les variations te permettra d'obtenir le meilleur deal.

Voici donc onze items qui sont meilleur marché sur Amazon que chez Maxi, histoire de remplir ton garde-manger tout en restant confortablement chez toi.

Beurre d'arachide crémeux Kraft

Pot de beurre d'arachides cr\u00e9meux Kraft avec son \u00e9tiquettes verte, sur fond blanc.

Pot de beurre d'arachides crémeux Kraft de 1 kg vendu 10,97 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon: En rabais à 10,97 $ plutôt que 11,99 $ pour 2 kg au moment d'écrire ces lignes

Maxi : 11,50 $ pour 2 kg

Bonne nouvelle pour les fans de tartines PB&J : le beurre d’arachide en format 2 kg revient moins cher sur Amazon que chez Maxi. Quand on compare les prix, la différence de 0,43 $ peut sembler mince, mais considérant qu'Amazon te livre l'item à ta porte, c'est une bonne affaire.

Pâte à tartiner Nutella

Pot de Nutella sur Amazon.Le pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon.

Amazon

Amazon : 9,66 $ pour 1 kg

Maxi : 11,50 $ pour 1 kg

C'est plus avantageux d'acheter le format de 1 kg de pâte à tartiner Nutella chez Amazon que chez Maxi. Un format qui te permettra de te régaler au déjeuner, mais aussi de cuisiner de succulents desserts (ou de littéralement le manger à la cuillère lorsqu'un craving de sucre s'emparera de toi).

Miel pur naturel Billybee

Le miel en format de 1 kg sur Amazon.

Le Miel Billy Bee en format de 1 kg est vendu 12,29 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 12,29 $ pour 1 kg

Maxi : 14,49 $ pour 1 kg

Tu bénéficieras d'une belle économie de plus de 2 $ en achetant un format de miel de 1 kg sur Amazon plutôt que chez Maxi. Note qu'il s'agit de deux marques distinctes, mais comparables, soit Billybee et Doyon. Que tu l'utilises pour sucrer ton thé, cuisiner une bonne vinaigrette ou apaiser un mal de gorge, c’est le genre d’ingrédient qu’on aime toujours avoir sous la main. Les pots se vident parfois plus rapidement qu’on le pense, donc profiter d’un meilleur prix en ligne est franchement pratique.

Capsules de café Verona Starbucks pour Nespresso Virtuo 

Bo\u00eete de capsules de caf\u00e9 Starbucks pour machine Nespresso Vertuo.

La boîte de huit capsules de café Starbucks Verona se vend 11,99 $ sur Amazon.

Maxi

Amazon: 11,99 $ pour huit capsules

Maxi : 12,99 $ pour huit capsules

La boîte de huit capsules de café Starbucks pour machines Nespresso Vertuo revient à 1 $ de moins sur Amazon que chez Maxi. Avec ses notes de cacao et de sucre caramélisé, ce café de torréfaction foncée est passe-partout, parfait pour te préparer un café rapido presto le matin, ou comme base pour te concocter un petit café gourmet.

Mélange à chocolat chaud Tim Hortons

Bo\u00eete de m\u00e9lange \u00e0 chocolat chaud Tim Hortons en vente sur Amazon.

Boîte de mélange à chocolat chaud Tim Hortons.

Amazon

Amazon : 5,97 $ pour 500 g

Maxi : 7 $ pour 500 g

Pendant la saison froide, le mélange à chocolat chaud de Tim Hortons est un essentiel à garder dans ton garde-manger. Sur Amazon, il revient souvent moins cher qu’en épicerie, c'est donc l'excuse par excellence pour l'ajouter à ta commande. Que ce soit pour une soirée cocooning sur le bord d'un feu de foyer, un retour de promenade à l'extérieur ou juste pour le plaisir de siroter une boisson réconfortante, c'est un must!

Coffret cadeau de Ferrero Rocher

Coffret cadeau de Ferrero Rocher assortis.

Coffret cadeau de Ferrero Rocher en vente sir Amazon et chez Maxi.

Amazon

Amazon : En rabais à 8 $ plutôt que 10,49 $ pour 156 g au moment d'écrire ces lignes

Maxi : En rabais à 8,99 $ plutôt que 12 $ pour 156 g au moment d'écrire ces lignes

Que ce soit pour gâter un proche ou toi-même, le coffret cadeau de Ferrero Rocher risque de plaire aux becs sucrés. Avec sa variété de chocolats : Ferrero rond noir, Ferrero Rocher et Raffaello, c'est le genre de petit dessert parfait à avoir sous la main pour boucher une envie gourmande.

Barres KIND Avoine, miel et noix de coco grillée

Barres KIND Avoine, miel et noix de coco grill\u00e9e sans gluten.

Barres KIND Avoine, miel et noix de coco grillée vendues à 4,97 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 4,97 $ pour 175 g

Maxi : 5 $ pour 175 g

Les barres KIND à l'avoine, miel et noix de coco grillée sont sans gluten et parfaites pour tes collations sur le pouce. Leur format pratique en fait un choix idéal pour les journées chargées, les boîtes à lunch ou les petits cravings d’après-midi. Elles risquent de disparaître plus rapidement que tu le penses, alors faire des économies en les commandant en ligne est un choix tout à fait logique.

Tartinade de biscuits Biscoff

Pot de tartinade de biscuits Biscoff en vente sur Amazon

Pot de tartinade de biscuits Biscoff à 6,47 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 6,47 $ pour 400 g

Maxi : En rabais à 6,79 $ plutôt que 7 $ pour 400 g, au moment d'écrire ces lignes

La tartinade Biscoff fait partie de ces petits plaisirs sucrés qui sont plus abordables sur Amazon que chez Maxi. C’est la fameuse pâte au goût de biscuits caramélisés qui transforme n’importe quel déjeuner ou collation en moment de pur réconfort. Sur des toasts, dans des recettes ou même à la cuillère, elle risque de disparaître vite une fois le pot ouvert.

Maïs éclaté sucré et salé Boom Chica Pop

Sac de ma\u00efs \u00e9clat\u00e9 sucr\u00e9 et sal\u00e9 Boom Chica Pop.

Sac de maïs éclaté sucré et salé Boom Chica Pop en vente chez Amazon et Maxi.

Amazon

Amazon : 4,50 $ pour 198 g

Maxi : 5 $ pour 198 g

Le popcorn sucré-salé Boom Chicka Pop d’Angie’s revient parfois moins cher sur Amazon, et ça vaut la peine de l'essayer si tu es fan de collations du genre. C’est croustillant, juste assez sucré, juste assez salé… et sérieusement addictif. Une fois le sac ouvert, bonne chance pour vous arrêter! Définitivement à ajouter à sa commande Amazon.

Ketchup Heinz

Le ketchup Heinz sur le site d'Amazon.

Le ketchup Heinz est à vendre pour 4,97 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon: 4,97 $ pour 750 ml

Maxi : 5,79 $ pour 750 ml

Le ketchup Heinz, un incontournable dans pas mal de cuisines, est actuellement plus abordable sur Amazon que chez Maxi. Comme c’est le genre de condiment qu’on utilise sans vraiment compter (frites, burgers, recettes rapides), ça vaut la peine d’en profiter quand le prix est plus doux. Avoir une bouteille de rechange dans le garde-manger, ça évite aussi bien des surprises au moment du souper.

Moutarde French's

Pot de moutarde classique French's.

La moutarde classique French's se vend 2,23 $ sur Amazon.

Amazon

Amazon : 2,23 $ pour 400 ml

Maxi : 2,29 $ pour 400 ml

Polyvalente et incontournable, la moutarde rehausse autant les sandwiches que les marinades ou les plats rapides de semaine. Comme on en utilise un peu partout en cuisine, profiter d’un meilleur prix en ligne devient une façon simple d’économiser sans se casser la tête.

Ainsi, vérifier les prix de certains items sur Amazon avant de te rendre à l’épicerie peut être un réflexe payant. Plusieurs essentiels du quotidien s’y retrouvent parfois à moindre coût, et on peut même économiser davantage en achetant des multiples selon les offres.

En prenant quelques minutes pour comparer les prix d’Amazon avec ceux des circulaires d’épicerie, tu pourrais remplir ton garde-manger pour moins cher… et aérer ton budget. Comme quoi il y a moyen d’économiser sans même devoir sortir de chez toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

