Jusqu'à 1 100 départs d’autobus annulés par jour à la STM : Voici quoi savoir
Tu risques de le savoir à la dernière minute, si ton bus passe ou pas.
L’impact de la grève de temps supplémentaire des employé.es d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) ne se fait pas encore sentir, mais la situation pourrait vite se compliquer. Selon les projections, jusqu’à 1100 départs d’autobus pourraient être annulés chaque jour, en raison d’un nombre croissant de véhicules qui ne peuvent pas être réparés à temps.
À lire également : La grève des employés d'entretien de la STM débute aujourd'hui - Voici quoi savoir
La STM estime que jusqu’à 255 des 1400 autobus habituellement disponibles à travers son réseau pourraient devoir rester au garage dès la semaine du 4 janvier, faute d'entretien.
La semaine suivante, soit la dernière semaine de grève, ce nombre pourrait grimper à 265 bus, causant l’annulation de quelque 1 100 départs, soit près de 15 % des trajets prévus à l’horaire.
La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, a souligné en conférence de presse, jeudi, que la situation devra être évaluée au jour le jour et que les horaires seront modifiés en conséquence.
« Ce qui risque d’arriver, ce sera des coupures au quotidien qui seront vraiment imprévisibles » pour la clientèle, dit-elle.
« Ce sont probablement nos chefs d’opération qui vont faire des coupures en fonction du trajet, des relèves et où sont les bus pour vraiment minimiser l’impact sur la clientèle », a ajouté Mme Léonard.
Autrement dit, le portrait peut changer rapidement, et certaines lignes pourraient être plus touchées que d’autres selon la disponibilité des véhicules.
Et le métro dans tout ça?
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui comptent sur le métro ou le transport adapté. La STM indique que ces deux services devraient demeurer réguliers tout au long de la grève.
Pour le métro, l’organisation mise sur une capacité résiduelle suffisante de véhicules disponibles afin d’éviter des interruptions de service. Elle estime également que l’entretien des rames est possible sans avoir recours au temps supplémentaire.
Du côté du transport adapté, aucun impact n’est anticipé pour l’instant, et le service devrait continuer comme à l’habitude.
Rappelons que la grève du temps supplémentaire des employé.e.s d'entretien a débuté le 11 décembre et doit durer, si aucune entente n'est conclue, jusqu'au 11 janvier 2026.