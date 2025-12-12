Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Jusqu'à 1 100 départs d’autobus annulés par jour à la STM : Voici quoi savoir

Tu risques de le savoir à la dernière minute, si ton bus passe ou pas.

Un bus dans la neige.

En raison de la grève à la STM, près de 1 100 départs d'autobus pourraient être annulés en janvier.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’impact de la grève de temps supplémentaire des employé.es d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) ne se fait pas encore sentir, mais la situation pourrait vite se compliquer. Selon les projections, jusqu’à 1100 départs d’autobus pourraient être annulés chaque jour, en raison d’un nombre croissant de véhicules qui ne peuvent pas être réparés à temps.

À lire également : La grève des employés d'entretien de la STM débute aujourd'hui - Voici quoi savoir

La STM estime que jusqu’à 255 des 1400 autobus habituellement disponibles à travers son réseau pourraient devoir rester au garage dès la semaine du 4 janvier, faute d'entretien.

La semaine suivante, soit la dernière semaine de grève, ce nombre pourrait grimper à 265 bus, causant l’annulation de quelque 1 100 départs, soit près de 15 % des trajets prévus à l’horaire.

La directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, a souligné en conférence de presse, jeudi, que la situation devra être évaluée au jour le jour et que les horaires seront modifiés en conséquence.

« Ce qui risque d’arriver, ce sera des coupures au quotidien qui seront vraiment imprévisibles » pour la clientèle, dit-elle.

« Ce sont probablement nos chefs d’opération qui vont faire des coupures en fonction du trajet, des relèves et où sont les bus pour vraiment minimiser l’impact sur la clientèle », a ajouté Mme Léonard.

Autrement dit, le portrait peut changer rapidement, et certaines lignes pourraient être plus touchées que d’autres selon la disponibilité des véhicules.

Et le métro dans tout ça?

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui comptent sur le métro ou le transport adapté. La STM indique que ces deux services devraient demeurer réguliers tout au long de la grève.

Pour le métro, l’organisation mise sur une capacité résiduelle suffisante de véhicules disponibles afin d’éviter des interruptions de service. Elle estime également que l’entretien des rames est possible sans avoir recours au temps supplémentaire.

Du côté du transport adapté, aucun impact n’est anticipé pour l’instant, et le service devrait continuer comme à l’habitude.

Rappelons que la grève du temps supplémentaire des employé.e.s d'entretien a débuté le 11 décembre et doit durer, si aucune entente n'est conclue, jusqu'au 11 janvier 2026.

grève à la stmautobus montréalsociété de transport de montréalstmtemps des fetesgrève au québec
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

