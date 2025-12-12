Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Armes, drogues, argent : Tout ce que les services frontaliers ont saisi au Québec en 2025

Ton saucisson français non déclaré saisi à l'aéroport fait aussi partie du lot.

Une saisie d'armes. Droite : un agent de l'ASFC.

L'Agence des services frontaliers du Canada a saisi une panoplie d'armes, de drogues et bien d'autres en 2025.

Agence des services frontaliers du Canada | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) vient de dévoiler son bilan annuel de ses incalculables saisies menées d’un océan à l’autre, tant à la frontière canado-américaine, dans les ports que dans les aéroports. L’année 2025 n’a pas été tranquille, notamment au Québec, entre les armes, les drogues, les véhicules volés et les valises un peu trop pleines d’argent.

À lire également : La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise

En feuilletant le rapport annuel de l’ASFC, publié ce mercredi 10 décembre, force est de constater que les agents et agentes ont eu les mains pleines.

Voici tout ce que les services frontaliers ont intercepté dans la province entre le 1er janvier et le 31 octobre, selon les données publiées par l’ASFC.

De la drogue par-ci, des stupéfiants par-là

Les équipes frontalières au Québec ont été particulièrement occupées en 2025 avec 3 590 saisies de stupéfiants, incluant des méthamphétamines, de la kétamine, de la cocaïne et des opioïdes. Le cannabis illégal à lui seul atteint 5 914 kg, soit 14 % de toutes les saisies du genre au pays.

Certaines interventions ont vraiment retenu l’attention, comme la découverte de 119 briques de cocaïne lors de l’examen d’un conteneur ferroviaire provenant du Mexique amarré à Montréal ou encore l’interception de 53 kg de cocaïne dans un véhicule à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Le bilan montre clairement que les agents et agentes ont dû redoubler d’attention pour contrer l’entrée de substances illicites au Québec.

« Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d’autres substances illicites avant qu’ils n’atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens », a souligné par communiqué le Tsar du fentanyl du Canada, Kevin Brosseau.

Armes à feu, pièces prohibées et matériel illégal

Du côté des armes, 2025 a aussi été une grosse année pour l’ASFC au Québec. Les équipes ont réalisé 288 saisies allant d’armes à feu complètes à des pièces interdites et des dispositifs prohibés.

Une intervention survenue en aout dernier et qui s’est déroulée à Saint-Anicet a permis de mettre la main sur 180 armes longues, un pistolet, plusieurs pièces d’armes modifiées, des silencieux, des milliers de munitions ainsi que près de 200 000 dollars en argent comptant.

Autres interceptions faites au Québec en 2025

Les agents et agentes ont aussi intercepté d’importantes sommes d’argent. Au total, 17,5 millions de dollars en espèces et en biens présumés liés au crime organisé ont été saisis.

Parmi les situations les plus étonnantes, deux voyageurs qui quittaient Montréal pour la Turquie transportaient 119 027 dollars ainsi que sept lingots d’or d’une valeur d’environ 2,1 millions de dollars.

La branche québécoise de l’ASFC a aussi mis la main sur 818 véhicules volés.

Les équipes de maîtres-chiens ont pour leur part réalisé plus de 4 200 fouilles, ce qui a mené à plus de 1 600 interceptions d’aliments, de plantes ou d’animaux interdits. Oui, ça inclut les fameux saucissons ramenés de France et les petits produits non déclarés que tu tentes d’oublier dans ta valise au retour de voyage.

Mine de rien, 610 sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ont été émises pour des infractions liées à l’importation de produits alimentaires, végétaux et animaux, pour un total de 787 500 $ en amendes.

D'un bout à l'autre du pays, le total des amendes atteint les 2,39 millions de dollars.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

