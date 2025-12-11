2 villes du Québec parmi les meilleurs marchés au Canada où vendre ta maison d'ici 2026
Montréal n'est même pas dans le top 10!
Le marché immobilier québécois continue de renverser les tendances nationales et t’offre des conditions particulièrement avantageuses si tu veux vendre ta maison avant 2026. Pendant que des métropoles comme Toronto et Vancouver voient leur marché se calmer avec une accumulation d’inventaire, deux villes du Québec sortent du lot.
C’est du moins ce qui ressort d’une analyse de la plateforme immobilière ontarienne Zoocasa, dans un rapport publié le 8 décembre dernier.
Pour arriver à ses fins, l’entreprise a analysé les plus récents ratios ventes-nouvelles inscriptions basées sur les données d’octobre 2025 de l’Association canadienne de l’immobilier (ACI).
Cet indicateur clé montre où se situe l’équilibre du pouvoir : un ratio supérieur à 60 % pointe vers un marché avantageux pour les vendeurs et les vendeuses, où la demande excède les propriétés disponibles.
Sous la barre des 40 %, on parle plutôt d’un marché d’acheteurs et d’acheteuses, où les inscriptions dépassent les ventes et offrent plus de choix aux gens qui magasinent. Entre 40 % et 60 %, nous sommes alors dans un marché équilibré, où l’offre et la demande se satisfont.
Les deux villes championnes du Québec
Deux municipalités du Québec figurent parmi le top 5 des marchés de vendeurs et de vendeuses au Canada.
C’est la ville de Trois-Rivières, en Mauricie, arrive bonne deuxième, avec un ratio impressionnant de 93,7 %, en forte hausse par rapport aux 78,2 % de 2024. En gros, pour chaque nouvelle inscription, presque une propriété trouve son ou sa proprio. Résultat : l’inventaire fond à vue d’œil.
Pour les personnes de Trois-Rivières qui songent à vendre leur demeure, c’est pas mal la situation parfaite. Tu profites d’un solide pouvoir de négociation et les propriétés bien évaluées restent rarement longtemps en vitrine.
L’autre ville de la Belle Province qui se faufile parmi le sommet des marchés de vendeurs et de vendeuses, c’est Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui compte un ratio de 91,0 %. Même si c’est une baisse de 4 % comparativement à l’an dernier, on demeure bien au-dessus du seuil de 60 %.
C’est Thunder Bay, en Ontario, qui trône au sommet, avec un ratio renversant de 106,5 %. une hausse de près de 27 % en un an.
La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec maintient un ratio de 79,2 %, en légère hausse de 1,3 % sur un an. Sherbrooke se situe pour sa part à 64,5 %.
La RMR de Montréal se classe au bat de l’échelle (14e place) des marchés de vendeurs et de vendeuses, avec un ratio de 60,4 %. C’est donc dire que le marché de la région est de plus en plus près d’être équilibré.
Voici la liste complète des types de marchés au Canada d’ici 2026
Marché de vendeurs et de vendeuses (ratio de plus de 60 %)
- Thunder Bay, Ontario : 106,5 %
- Trois-Rivières, Québec : 93,7 %
- Saguenay, Québec : 91,0 %
- Terre-Neuve-et-Labrador, T.-N.-Labrador : 84,0 %
- Regina, Saskatchewan : 81,6 %
- Winnipeg, Manitoba : 81,2 %
- Halifax-Dartmouth, Nouvelle-Écosse : 80,5 %
- Québec, Québec : 79,2 %
- Sudbury, Ontario : 72,9 %
- Saint John, Nouveau-Brunswick : 72,9 %
- Saskatoon, Saskatchewan : 67,4 %
- Sherbrooke, Québec : 64,5 %
- Edmonton, Alberta : 61,7 %
- Montréal, Québec : 60,4 %
Marchés équilibrés (ratio entre 40 % et 60 %)
- Calgary, Alberta : 58,5 %
- Victoria, Colombie-Britannique : 57,4 %
- Gatineau, Québec : 53,0 %
- Ottawa, Ontario : 49,0 %
- Grand Vancouver, Colombie-Britannique : 43,7 %
- Kitchener-Waterloo, Ontario : 43,1 %
- Fraser Valley, Colombie-Britannique : 42,4 %
- London et St Thomas, Ontario : 41,4 %
- Hamilton-Burlington, Ontario : 41,3 %
Marchés d’acheteurs et d’acheteuses (ratio sous 40 %)
- Windsor-Essex, Ontario : 38,7 %
- Grand Toronto, Ontario : 38,2 %
- Région de Niagara, Ontario : 36,6 %
