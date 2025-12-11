Emy Lalune vend sa maison de Laval avec piscine pour 724 900 $ (PHOTOS)
La cour est juste parfaite!
Quand une personnalité du Québec (ou d'ailleurs) met sa maison en vente, les curieux et curieuses peuvent satisfaire leur envie d’en savoir plus. Quel genre de maison nos célébrités peuvent-elles se payer? Combien valent-elles? À quoi ressemble leur décor? Bref, si Centris est un site de divertissement pour toi, et que tu aimes bien suivre la vie des vedettes du Québec, sache que la populaire créatrice de contenu et ex-participante de Big Brother Célébrité Emy Lalune et son conjoint Ali Bensaud ont mis leur maison de Laval à vendre pour 724 900 $.
Construite en 1959, la propriété à paliers multiples contient un garage intégré et neuf pièces, dont trois chambres, une salle de bain et une salle d'eau. Avant même d'explorer l'intérieur, on remarque une grande cheminée en pierre et un vaste terrain couvert d’arbres, situé à l’écart de la rue, ce qui crée un bel attrait extérieur.
Le salon et la cuisine de la maison à vendre d'Emy Lalune. Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
Au rez-de-chaussée, l'espace est divisé entre le salon, la cuisine et une chambre. C'est d'ailleurs dans la salle de séjour que se trouve l'immense foyer de pierre, qui donne beaucoup de cachet à la pièce. La cuisine, de son côté, a un style un peu champêtre, avec ses cabinets beiges et leurs moulures détaillées.
Une chambre de la maison à vendre d'Emy Lalune. Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
La chambre, aussi enjolivée de moulure, est simple, mais assez spacieuse pour un grand lit et offre un cadre chaleureux, que ce soit pour des invité.e.s ou un.e personne qui vit dans la demeure.
Le bureau de la maison à vendre d'Emy Lalune. Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
C'est à l'étage qu'on retrouve les deux autres chambres, dont une qui sert de bureau pour les propriétaires du moment.
La chambre principale de la maison à vendre d'Emy Lalune. Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
La salle de bain complète ce niveau, avec une grande douche vitrée, un bain profond et une vanité montée d'un grand miroir.
La salle de bain de la maison à vendre d'Emy Lalune. Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
Puis, le sous-sol propose une salle familiale à l'allure rustique grâce à ses murs dotés de planche de bois, pour un effet rétro qui pourrait plaire à plusieurs. Au même étage se trouvent la salle de lavage et la salle d'eau.
Le sous-sol de la maison à vendre d'Emy Lalune.Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
Finalement, la cour arrière vole la vedette alors qu'elle est faite pour les étés entre ami.e.s et en famille avec sa grande piscine creusée et l'espace où manger à l'extérieur lorsque la température le permet.
La cour de la maison à vendre d'Emy Lalune. Laura Baduria et Dany Collard | RE/MAX
Si tu suis Emy Lalune, tu as sûrement eu des aperçus de cette maison, mais cette fois, il est possible de l’observer comme si on y était.
Ainsi, que tu sois à la recherche de ta prochaine demeure ou non, tu as au moins pu découvrir tous les recoins de cette résidence de vedette!
La maison de Emy Lalune est à vendre à Laval
Prix : 724 900 $
Adresse : 2680, rue Blainville, Laval, QC
