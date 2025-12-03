8 nouveaux livres de personnalités québécoises à mettre absolument sur ta liste de Noël
Attention, ça risque de te créer des besoins. 🔥
Si tu cherches le cadeau parfait pour la personne impossible à impressionner dans ta vie, ou même des suggestions de présents abordables pour ton entourage qui souhaite te gâter, sache que les librairies regorgent de nouveautés vraiment excitantes signées par des personnalités d’ici. Eh oui, tu vas reconnaître plusieurs de ces auteurs et autrices, que ce soit parce que tu les vois passer sur ton TikTok, que tu les entends à la radio ou même que tu les vois en spectacle.
Que ce soit pour dénicher la recette parfaite, surprendre ta mère, gâter ta nièce ou simplement passer un bon moment pendant les vacances de Noël au bord du feu avec un romantasy ou un livre qui te fera voyager, tu trouveras des pépites dans cette courte liste de petits bijoux fraîchement sortis des presses. Courte, parce que ce n’est pas la quantité, mais la qualité qui compte, alors je te présente la crème de la crème de mes dernières découvertes.
Voici donc huit livres québécois, publiés en 2025, qui méritent une place sous le sapin cette année.
Autour de l'îlot - Cassandra Loignon
Le livre «Autour de l'îlot : Parce qu'il y a toujours une bonne raison de célébrer » de Cassandra Loignon
Prix : 39,95 $ - Format Kindle à rabais à 27,99 $ au moment de publier cet article
Je suis une fan finie des livres de recettes de Cassandra Loignon (on salue ma mère, d’ailleurs, qui m’en glisse un sous le sapin chaque année). Depuis Simplement Chic, paru en 2019 (à rabais à 22,46 $ au moment de publier cet article) je les collectionne religieusement. Et, honnêtement, on me demande mes recettes chaque fois que je reçois grâce à ses créations!
Depuis ce premier coup de cœur, la personnalité québécoise derrière Les Précieuses a sorti neuf autres volumes. Le tout dernier, Autour de l’îlot, publié cet automne 2025, est un ouvrage festif qui rassemble 80 recettes pensées pour réunir famille et amis, toujours avec ce petit effet « wow » qui la distingue. Bref, c’est ton allié #1 pour devenir l’hôte préférée de ton entourage… ou la star incontestée de ton prochain potluck.
Brunchs gourmands, mini-tacos, mini-burgers, mini-patates... mini-toute en version absolument décadente, Cassandra Loignon signe des recettes parfaites pour recevoir avec élégance et sans stress.
Attention : on oublie les recettes santé. Ici, c’est du food porn assumé… et hautement addictif.
La nuit des vices - Marilou Ethier
Le livre « La nuit des vices » de Marilou Ethier.
Prix : 32,95$
En novembre, la créatrice de contenu et co-animatrice du balado Elles Le Balado, Marilou Ethier, a publié son tout premier roman, La nuit des vices, qui ouvre la saga Astrid. Avec ce lancement, elle signe une entrée remarquée dans le monde de la fantasy québécoise, offrant un univers riche, sombre et captivant.
Ce roman suit Astrid, voleuse à gage depuis dix ans pour rembourser la dette criminelle de son père. Elle doit accomplir 500 vols pour espérer retrouver sa liberté. Sa nouvelle mission l’entraîne au cœur du palais de Lunaris, où intrigues politiques, dangers magiques et la présence troublante du prince Emrys compliquent rapidement son objectif. Elle découvrira peu à peu que la véritable liberté n’est peut-être pas un but à atteindre, mais un choix à faire.
C'est LE cadeau parfait pour celles et ceux qui trippent romantasy dans ton entourage.
Meal prep en duo - Amélie Henry et Alex Labbée
Le livre « Meal prep en duo : Nos secrets pour des repas bien planifiés » d'Alex Labbée et Amélie Henry.
Prix : 34,95 $
Le « power couple » de créateurs de contenu bien-être et fitness, Amélie Henry (OD dans l'Ouest) et Alex L'Abbée (ancien mannequin pour Calvin Klein, animateur du Balado à coeur ouvert) pousse sa passion pour la santé encore plus loin. Cet automne, le duo a lancé son tout premier livre de recettes équilibrées Meal prep en duo, pensé pour accompagner un mode de vie actif sans aucune privation.
Au menu : des repas protéinés, des déjeuners express, des salades nourrissantes, ainsi qu’une section dédiée aux pâtes réconfortantes : parce qu’un mode de vie sain peut aussi rimer avec plaisir. Bref, un ouvrage complet, conçu pour survivre aux semaines chargées tout en se régalant.
Un cadeau de Noël idéal pour les gourmand.e.s qui veulent bien manger sans compromis.
Emy dans la lune : Troisième période - Emy Lalune
Le livre « Emy dans la lune : Troisième période » d'Emy Lalune.
Prix : 18,95 $ - Format Kindle à rabais à 12,99 $ au moment de publier cet article
La créatrice de contenu et participante de Big Brother Célébrités, Emy Lalune, est également l'autrice des best-sellers jeunesse Emy dans la Lune tomes 1 et 2. En novembre 2025, elle a dévoilé un retour en force avec deux nouveaux projets coup de cœur, juste à temps pour les Fêtes.
En plus de lancer Emy dans la lune : Troisième période, où l’on suit l’héroïne, de retour au Québec après le mariage de sa mère, plongée dans une rentrée mouvementée entre amitiés qui se transforment et premiers vrais dilemmes amoureux, l’autrice dévoile aussi son tout premier livre à colorier.
Inspiré de l’univers de ses romans et parfait pour tous les âges (oui, même les adultes au coeur rêveur), c’est un petit plaisir créatif à seulement 12 $. Idéal à glisser dans le bas de Noël de ta personne préférée!
Expat : Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire - Fadwa Lapierre
Le livre « Expat : Choisir de vivre à l'étranger, pour le meilleur et pour le pire » de Fadwa Lapierre.
Prix : 29,95 $
Fadwa Lapierre, journaliste, recherchiste et chroniqueuse qu’on peut entendre sur les ondes du 98.5, est aussi une grande voyageuse qui a posé les pieds dans une cinquantaine de pays. Elle signe Expat, son tout premier livre paru au printemps 2025, qui rassemble les témoignages de plus de 60 Québécois.e.s installé.e.s aux quatre coins du monde.
Elle y explore les hauts et les bas d’un mode de vie qui fait rêver : la drague au Japon, les logements parfois étonnants à Bali, les codes sociaux en Malaisie… et, bien sûr, l’amour indéfectible pour la poutine, peu importe où l’on vit.
L’ouvrage regorge également de conseils issus d’expert.e.s qui abordent l’intégration, la nostalgie, la sécurité ou encore le marché du travail à l’étranger.
Fille d’un père québécois et d’une mère marocaine, Fadwa Lapierre propose une réflexion intime et inspirante sur le courage de partir, les chocs culturels et ce lien, parfois fragile, parfois indestructible, qui nous rattache à la Belle Province.
Un cadeau de Noël idéal pour les âmes aventureuses qui rêvent d’ailleurs… ou qui préfèrent voyager confortablement depuis leur sofa.
La Taylor Swift du Québec
Livre « La Taylor Swift du Québec » de Jimmy Moore.
Prix : 24,95 $
Jimmy Moore est connu comme « la Taylor Swift du Québec », grâce à son talent pour incarner la popstar. Ce n’est pas surprenant que son spectacle Eras Tour – Hommage à Taylor Swift ait été aussi populaire. Après avoir été sur toutes les lèvres pendant des semaines, l’artiste drag a finalement dévoilé son livre cet automne. Jimmy y raconte avec une sincérité désarmante que personnifier, ce n’est ni reproduire ni imiter : c’est magnifier, élever, approfondir. C’est aussi accepter de se perdre un instant dans l’émotion, le respect et la grandeur du geste.
À travers ses mots, on découvre un artiste habité par la passion de la scène.
Un cadeau parfait pour les fans de Taylor Swift, de pop culture… et pour toute personne fascinée par l’art de la drag.
Les bruissements du monde - Marie-Ève Blanchard
Le livre « Les bruissements du monde : Désirs d’ailleurs et besoins d’ancrage » de Marie-Eve Blanchard.
Prix : 22,95 $ - Format Kindle à rabais à 17,99 $ au moment de publier cet article
Journaliste voyage au Journal de Montréal, autrice de guides de voyage professionnels, et chroniqueuse spécialisée en tourisme, Marie-Ève Blanchard a dévoilé ce printemps 2025 son tout dernier ouvrage, Les Bruissements du monde. Un livre sensible et lumineux, à mi-chemin entre l’essai poétique et le carnet de voyage, qui plonge au cœur de ce qui habite tant de femmes : cette tension douce-amère entre l’appel du large et le besoin d’un ancrage rassurant.
« Les espaces, plutôt que les destinations, y deviennent des prétextes pour me questionner sur cette notion d’aventure et de mouvement. En filigrane, on y trouvera des ruelles-racines, le désert où s’apaise la colère, la mer, évidemment, les sentiers, ces guides silencieux où s’enforester, le fleuve, ce présent qui balbutie. Des lieux pour apprivoiser la lenteur, la solitude et ma situation de mère monoparentale, mes contradictions de femme, plurielles », raconte l’autrice sur son blogue personnel.
Bref, un cadeau parfait autant pour les âmes sensibles qui rêvent de voir le monde que pour les grandes voyageuses en quête de sens et de beauté.
Les Fit Lunchs tome 2 : Décadents et santé - Le Fit Cook
Le livre « Les Fit Lunchs tome 2 : Décadents et santé » par Le Fit Cook.
Prix : À rabais à 29,95 $ au moment de publier cet article. Prix régulier : 34,95 $
Jérémie Latreille, mieux connu sur le Web sous le nom du Fit Cook, a vu sa popularité exploser ces dernières années. Entre ses livres de recettes, sa websérie et sa marque de produits d’épicerie faibles en sucre (mais très riche en goût), il s’est imposé comme la référence en matière de cuisine décadente… mais toujours très clean.
Cet été, il a publié Les Fit Lunchs tome 2, dans lequel il propose 75 nouvelles recettes ultra-protéinées, originales, food porn, et surtout bonnes pour la santé.
Le cadeau parfait pour la personne qui surveille ses macros et micros, mais qui mérite clairement mieux que le classique trio poulet-riz-brocoli!
