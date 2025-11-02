Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Amélie Henry et Alex L'Abbée ont lancé leur premier livre et tu le veux pour Noël

La demande est tellement forte qu'ils ont dû faire un « restock » sur Amazon. 👀

Amélie Henry et Alex L'Abbée

Amélie Henry et Alex L'Abbée se lancent dans un projet professionnel commun.

@alexlabbee | Instagram
Rédactrice en chef

Si tu suis le couple d'Amélie Henry et Alex L'Abbée sur les réseaux sociaux, tu sais déjà que ce duo ne fait rien à moitié. Après près de deux ans remplis de projets communs : des déménagements, voyages et contenus liés à la santé et au wellness, les deux tourtereaux viennent de franchir une nouvelle étape. Non, ce n'est pas un bébé, mais c'est comme si, puisqu'ils ont présenté leur bébé, qui a d'ailleurs pris bien plus que neuf mois à concevoir. Ils ont annoncé la sortie de leur tout premier gros projet professionnel en couple : un livre de recettes à leur image.

À lire également : « Big Brother : Le Piège » débarque sur ton écran cette semaine et voici à quoi t'attendre

Meal Prep en duo, paru officiellement le 1er octobre 2025 en collaboration avec Pratico Édition, connaît un succès, et risque de se retrouver sous de nombreux sapins de Noël cette année.

Rencontré par Narcity, le couple s'est dit agréablement surpris de la réponse du public. Alex L'Abbée a confié à Narcity que l'intérêt a été encore plus grand qu'il ne le pensait. « On a dû faire un restock sur Amazon Canada, même si on n'a presque pas fait de publicité en amont. Avec la situation de Postes Canada, les envois aux créateurs et médias ne se sont pas passés comme prévu, mais on a été hyper chanceux que nos communautés aient trippé autant que nous sur le projet », a-t-il révélé.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'en restait que huit exemplaires disponibles sur Amazon Canada, mais heureusement, d'autres sont en route.

Le livre Meal prep en duo: Nos secrets pour des repas bien planifi\u00e9s d'Alex Labb\u00e9e et Am\u00e9lie Henry. Droite : une recette dans le livre. Le livre Meal prep en duo: Nos secrets pour des repas bien planifiés d'Alex Labbée et Amélie Henry. Izabelle Bee | Narcity Québec

Si le duo a décidé de se lancer dans l’aventure culinaire, ce n’est pas un hasard. Amélie Henry, ancienne athlète de haut niveau en taekwondo et créatrice de contenu axé sur le bien-être et la beauté, ainsi qu’Alex L’Abbée, passionné de fitness, de santé mentale et ancien mannequin pour Calvin Klein, partagent une vision commune, soit celle d’une alimentation saine, équilibrée et savoureuse. Fun fact : le père d’Alexandre est chef cuisinier de profession. Il a ça dans le sang!

Leur livre propose donc des plats bien balancés qui s’inscrivent parfaitement dans un mode de vie actif, sans se priver. On y retrouve bien sûr des recettes protéinées, des déjeuners sur le pouce et des salades, mais aussi une section consacrée aux bonnes pâtes réconfortantes. Bref, l'ouvrage contient tout le nécessaire pour affronter les semaines chargées tout en comblant ses papilles.

« Aujourd’hui, la nourriture représente pour moi le plaisir, le partage et la créativité. [...] Parce qu’au final, manger devrait toujours être un plaisir et non une performance », confie Amélie dans un petit mot d’introduction du livre.

Le livre est présentement en vente « un peu partout au Québec », comme dans les épiceries, Renaud-Bray, Archambault et Indigo -Chapters.

« Meal prep en duo », d'Amélie Henry et Alex Labbée 

Prix : 34,95 $

Clique ici pour commander le livre sur Amazon Canada

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

