Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici le salaire annuel pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025

As-tu le portefeuille pour habiter Ahuntsic–Cartierville ou le centre-ville?

Des appartements à Montréal.

Il faut un salaire annuel d’au moins 45 000 $ pour se permettre de louer un 3 1/2 à Montréal en décembre 2025.

Martine Oger | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Qui a dit que louer un appartement abordable à Montréal était impossible? Il n’y a pas que dans les épiceries qu’on peut magasiner les petits prix, mais aussi dans l’immobilier. Il faut toutefois s’armer de patience, surtout si tu n’as pas nécessairement le salaire annuel idéal pour te permettre un 3 1/2 dans la métropole.

À lire également : La hausse des loyers va être mieux réglementée dès 2026 - Voici comment ça t'impactera

D’après le dernier rapport mensuel de la plateforme de location immobilière liv.rent, le loyer moyen d’un appartement non meublé d’une chambre sur la plus grande île de l’archipel d’Hochelaga s’élevait à 1 620 $ en décembre, en baisse de 9 $ par rapport à novembre dernier et de 111 $ par rapport à l’année précédente.

Parmi les dix quartiers de Montréal analysés par la firme d'analyse du marché locatif canadien, c’est dans Ahuntsic–Cartierville et Saint-Henri qu’on voit la hausse la plus marquée par rapport à novembre dernier. À l’inverse, Westmount et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont connu des baisses importantes.

Selon ton revenu annuel, certains quartiers ou arrondissements de la métropole offrent des options somme toute plus accessibles que d’autres, un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 450 $.

On a refait les calculs pour savoir quel revenu annuel brut il faudrait gagner afin de louer un 3 1/2 à Montréal sans se mettre dans le pétrin, en utilisant la règle des 35 % recommandée par le gouvernement du Canada. En se basant sur les données de liv.rent, voici les quartiers classés du plus abordable au plus coûteux.

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

  • Loyer : 1 378 $ par mois
  • Salaire annuel : 47 246 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 440 $ par mois
  • Salaire annuel : 49 371 $

Ahuntsic–Cartierville

  • Loyer : 1 524 $ par mois
  • Salaire annuel : 52 251 $

Saint-Laurent

  • Loyer : 1 577 $ par mois
  • Salaire annuel : 54 034 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 1 622 $ par mois
  • Salaire annuel : 55 611 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 1 654 $ par mois
  • Salaire annuel : 56 709 $

Westmount

  • Loyer : 1 667 $ par mois
  • Salaire annuel : 57 154 $

Verdun

  • Loyer : 1 722 $ par mois
  • Salaire annuel : 59 039 $

Saint-Henri

  • Loyer : 1 785 $ par mois
  • Salaire annuel : 61 200$

Centre-ville

  • Loyer : 1 828 $ par mois
  • Salaire annuel : 62 674 $

En décembre 2025, c’est dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension que les loyers demeurent les plus accessibles à Montréal. Selon les calculs, un revenu annuel d’environ 47 246 $ permettrait d’y louer un logement sans trop se serrer la ceinture.

À l’autre bout du spectre, le centre-ville arrive bon premier… pour les loyers les plus salés. Il faudrait y gagner près de 62 674 $ par année pour respecter la règle des 35 %. Au total, l’écart entre les deux secteurs atteint 15 428 $.

Ces estimations reposent sur les loyers moyens compilés en décembre 2025. Elles peuvent varier selon le type de logement et ses caractéristiques. Les unités de luxe ont été exclues des données analysées par liv.rent.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
appartement montréalappartement à louer à montréalaugmentation de loyergouvernement du canadasalaire quebec moyenmarché immobilier à montréal
MontréalMarché immobilierCanadaAvis et communiquésMarché immobilierQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

La hausse des loyers va être mieux réglementée dès 2026 - Voici comment ça t'impactera

Fini, les suggestions de hausses de 5,9 % du Tribunal administratif du logement?

23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025

Certains restaurants se sont retrouvés devant les tribunaux plus d’une fois cette année. 🫠

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ versés très bientôt à des milliers de Québécois

Une prestation qui est toujours la bienvenue, surtout en fin d'année.💰

Liquidation Marie va lancer une plateforme d'achats en ligne - Voici quoi savoir

Commander ton épicerie à petit prix? OUI!

La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir

Es-tu game? 👀🔥

Cette glissade sur tube à 30 min. de Québec va jusqu'à 120 km/h et elle fait 600 mètres

Alloooo la « bucket list » des vacances! ☃️❄️

STM : Le métro de Montréal sera ouvert plus tard le 31 décembre et voici l'horaire

Non, la grève n'affectera pas tes déplacements en métro.

Une « bombe météo » est prévue au Québec ce vendredi : Ça va être l’enfer

Attache ta tuque avec de la broche et prépare-toi un parapluie... et des patins.

5 900 entrées par effraction en 2025 : Voici l​es quartiers les plus visés à Montréal

Ton quartier est-il dans la mire des intrus?

Garderies subventionnées : Les frais de garde augmentent en 2026 et voici de combien

Une autre hausse des dépenses pour les parents!