Voici le salaire annuel pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025
As-tu le portefeuille pour habiter Ahuntsic–Cartierville ou le centre-ville?
Qui a dit que louer un appartement abordable à Montréal était impossible? Il n’y a pas que dans les épiceries qu’on peut magasiner les petits prix, mais aussi dans l’immobilier. Il faut toutefois s’armer de patience, surtout si tu n’as pas nécessairement le salaire annuel idéal pour te permettre un 3 1/2 dans la métropole.
D’après le dernier rapport mensuel de la plateforme de location immobilière liv.rent, le loyer moyen d’un appartement non meublé d’une chambre sur la plus grande île de l’archipel d’Hochelaga s’élevait à 1 620 $ en décembre, en baisse de 9 $ par rapport à novembre dernier et de 111 $ par rapport à l’année précédente.
Parmi les dix quartiers de Montréal analysés par la firme d'analyse du marché locatif canadien, c’est dans Ahuntsic–Cartierville et Saint-Henri qu’on voit la hausse la plus marquée par rapport à novembre dernier. À l’inverse, Westmount et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont connu des baisses importantes.
Selon ton revenu annuel, certains quartiers ou arrondissements de la métropole offrent des options somme toute plus accessibles que d’autres, un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 450 $.
On a refait les calculs pour savoir quel revenu annuel brut il faudrait gagner afin de louer un 3 1/2 à Montréal sans se mettre dans le pétrin, en utilisant la règle des 35 % recommandée par le gouvernement du Canada. En se basant sur les données de liv.rent, voici les quartiers classés du plus abordable au plus coûteux.
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Loyer : 1 378 $ par mois
- Salaire annuel : 47 246 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 440 $ par mois
- Salaire annuel : 49 371 $
Ahuntsic–Cartierville
- Loyer : 1 524 $ par mois
- Salaire annuel : 52 251 $
Saint-Laurent
- Loyer : 1 577 $ par mois
- Salaire annuel : 54 034 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 1 622 $ par mois
- Salaire annuel : 55 611 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 1 654 $ par mois
- Salaire annuel : 56 709 $
Westmount
- Loyer : 1 667 $ par mois
- Salaire annuel : 57 154 $
Verdun
- Loyer : 1 722 $ par mois
- Salaire annuel : 59 039 $
Saint-Henri
- Loyer : 1 785 $ par mois
- Salaire annuel : 61 200$
Centre-ville
- Loyer : 1 828 $ par mois
- Salaire annuel : 62 674 $
En décembre 2025, c’est dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension que les loyers demeurent les plus accessibles à Montréal. Selon les calculs, un revenu annuel d’environ 47 246 $ permettrait d’y louer un logement sans trop se serrer la ceinture.
À l’autre bout du spectre, le centre-ville arrive bon premier… pour les loyers les plus salés. Il faudrait y gagner près de 62 674 $ par année pour respecter la règle des 35 %. Au total, l’écart entre les deux secteurs atteint 15 428 $.
Ces estimations reposent sur les loyers moyens compilés en décembre 2025. Elles peuvent varier selon le type de logement et ses caractéristiques. Les unités de luxe ont été exclues des données analysées par liv.rent.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
