Garderies subventionnées : Les frais de garde augmentent en 2026 et voici de combien
Une autre hausse des dépenses pour les parents!
Les parents d’enfants qui fréquentent une garderie subventionnée au Québec devront revoir leur budget mensuel de frais de garde. Le gouvernement prévoit une autre hausse en 2026 et le montant journalier se rapproche de plus en plus du 10 $ par jour. On fait le point.
Le ministère de la Famille du Québec (MFQ) a récemment publié les grandes lignes de ses règles budgétaires 2025-2026 pour les garderies subventionnées. Comme chaque année, les frais de garde sont en hausse.
Les parents du Québec devront débourser quelque 30 cents de plus par jour par enfant à partir du 1er janvier, passant de 9,35 $ à 9,65 $.
En 2024, il en coûtait 9,10 $ pour faire garder un enfant dans un milieu de garde subventionné, 8,85 $ en 2023, 8,70 $ en 2022 et 8,50 $ en 2021. C’est donc une augmentation de 1,15 $ sur cinq ans.
Sachant qu’un enfant peut fréquenter un maximum de 261 jours par année sa garderie, les frais annuels pour 2026 s’élèveront à 2 518,65 $, soit une moyenne d’environ 210 $ par mois.
Et pour le Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants?
Ce crédit peut donner un sérieux coup de pouce aux familles où un parent, seul ou en couple, a payé des frais de garde pour un enfant qui fréquente une garderie non subventionnée dont les frais journaliers peuvent parfois atteindre plus de 60 $ par jour.
En 2026, certaines familles peuvent récupérer jusqu’à 78 % de leurs frais de garde sous forme de crédit d’impôt. Le pourcentage accordé baisse graduellement en fonction du revenu familial.
À titre d’exemple, un revenu familial allant jusqu’à 25 305 $ donne accès au taux maximal de 78 %, tandis qu’un revenu de plus de 122 290 $ fait descendre ce taux à 67 %.
Les montants maximums de frais admissibles augmentent aussi en 2026. Ils s’élèvent à 12 525 $ pour les enfants de moins de 7 ans, à 17 145 $ pour les enfants handicapés et à 6 305 $ pour les autres enfants.
Dans certaines situations, il est aussi possible de recevoir ce crédit d’impôt à l’avance, sous forme de versements mensuels.
