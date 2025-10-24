Signes religieux en garderie : Québec imposera de nouvelles règles à certaines éducatrices
Le gouvernement affirme vouloir agir dans l'intérêt des enfants.
Ça y est : le gouvernement du Québec compte renforcer la laïcité en interdisant le port de signes religieux dans les garderies subventionnées et les centres de la petite enfance (CPE). Une nouvelle loi devrait être déposée prochainement pour encadrer cette mesure à travers la province.
C’est le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, qui l’a confirmé ce jeudi 23 octobre sur ses réseaux sociaux. Avec ce nouveau projet de loi, il affirme vouloir agir dans l’intérêt des enfants.
« Nos enfants ont droit à des services publics laïques. C’est pour eux que nous agissons. Il y a un large consensus et il faut en prendre acte : les Québécois veulent qu’on renforce la laïcité. Elle fait partie de notre identité. Nous ne ferons aucun compromis sur nos valeurs », a-t-il écrit sur le réseau social X.
Cette annonce fait suite à une recommandation phare du rapport Pelchat-Rousseau sur la laïcité, un document de 300 pages contenant une cinquantaine de recommandations.
Rappelons que la Loi québécoise sur la laïcité de l’État, adoptée en 2019, interdit déjà aux employé.e.s du secteur public occupant des postes d’autorité, comme les enseignant.e.s et les juges, de porter des symboles religieux au travail.
Selon le ministre Roberge, étendre cette interdiction au personnel des garderies subventionnées serait cohérent avec l’esprit de la loi.
Il précise toutefois qu’une clause de droit acquis, aussi appelée clause grand-père, sera mise en place pour les éducatrices déjà en poste dans un CPE ou une garderie subventionnée.
