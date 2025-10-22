Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Mencaces, violences physiques: Le personnel de soutien des écoles du Québec sonne l'alarme

735 personnes ont été menacées de mort, dont 122 au moins une fois par semaine.

Des élèves dans un couloir d'école.

Le personnel de soutien des écoles du Québec affirme être victime de menaces et d'agressions physiques.

Cateyeperspective | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Violences physique et psychologique, menaces, insultes : c’est un cri du cœur que pousse la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Selon un nouveau sondage interne, les conditions de travail du personnel de soutien dans les écoles du Québec sont carrément alarmantes.

À lire également : Voici les 16 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

Le coup de sonde, mené auprès de 6 129 membres du secteur scolaire, met en lumière une réalité troublante : plus de la moitié des répondantes et des répondants disent avoir été victimes de violence physique ou de menaces dans le cadre de leur travail.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 56 % des personnes sondées affirment avoir reçu des menaces de violence physique et 52 % disent avoir subi de la violence physique directe.

Si les élèves sont majoritairement en faute, les parents, les collègues et les membres de la direction sont également pointé.e.s du doigt.

Parmi les agressions rapportées, on retrouve des cris avec colère (61 %), du langage grossier (62 %), des menaces de mort (14 %), des attaques avec des objets (24 %) et même des gestes à caractère sexuel (9 %).

Quelque 735 personnes ont été menacées de mort, dont 122 au moins une fois par semaine, alors que 247 disent avoir été touchées aux parties intimes, des situations « qui ne devraient jamais se produire dans aucun milieu de travail », insiste la FEESP-CSN.

Beaucoup de détresse psychologique

Au-delà de la violence physique, la pression psychologique pèse lourd. Selon la fédération, 48 % du personnel de soutien scolaire présente un niveau élevé de détresse psychologique, et 13 % vivent une détresse très élevée.

Le phénomène du présentéisme, soit le fait de travailler malgré un problème de santé, est aussi « préoccupant », puisque 62 % des répondantes et des répondants ont admis le faire. Plus du quart du personnel (26 %) pense également à quitter son emploi.

La FEESP-CSN juge inacceptable que le gouvernement de François Legault tente d’exclure le secteur de l’éducation de certaines protections prévues dans le projet de loi n° 101 (PL101), qui vise à améliorer les lois du travail.

Selon la fédération, cette décision réduirait la protection en santé et sécurité au travail pour des milliers d’employé.es du réseau scolaire.

« Nous demandons que le gouvernement recule et applique les mêmes mécanismes de prévention pour tout le secteur de l’éducation », a déclaré la FEESP-CSN, qui réclame une intervention urgente du ministère de l’Éducation et des centres de services scolaires.

L’organisation presse aussi le gouvernement de reconnaître pleinement le rôle fondamental du personnel de soutien dans le système éducatif québécois.

La FEESP-CSN rappelle que ces personnes sont le pilier invisible des écoles du Québec, souvent oubliées malgré leur contribution essentielle, car « sans personnel de soutien, rien ne fonctionne dans une école ».

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
école au québecconditions de travailéducationministère de l'éducationpolitique québécoise
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Coupures en éducation : Une pétition atteint plus de 155 000 signatures en 2 semaines

    Les écoles devront couper un total de 570 M$ et ça ne passe pas pour plusieurs. 🤯

    Les Québécois de 45 ans et plus croulent sous les dettes : Voici quoi savoir

    La moyenne de leur dette a triplé en 20 ans.

    Les élèves confinés des deux écoles de la Rive-Sud de Montréal maintenant libérés

    Tout est rentré dans l'ordre.

    Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir

    Jamais deux sans trois. 🥴

    Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)

    Pourquoi ne pas commencer à donner de l'argent aux gagnants s'ils vendent tous leur prix?

    Voici les 16 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

    Non, le numéro 1 n’est ni la finance, le droit ou la médecine.

    Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés

    Vérifie tes armoires, et jette ça!

    Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir

    Jamais deux sans trois. 🥴

    Il y a un père Noël sur cette nouvelle pièce de monnaie canadienne (oui, pour vrai)

    Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨

    Voici le salaire idéal pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025

    Près de 30 000 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus dispendieux.

    La première neige pourrait tomber au Québec avant l'Halloween : voici où et quand

    As-tu tes pneus d'hiver d'installés?

    Tu peux aller voir les Canadiens pour moins de 59$ avec bouffe gratuite si tu es aux études

    C'est moins cher qu'une soirée au resto! 🔥

    Ces 43 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec

    Saucisses, fromage, salade de chou de marque populaire, granola, pistaches...Vérifie ton frigo!

    Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir

    Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫