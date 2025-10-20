Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir
Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫
Le changement d'heure divise les Québécois.e.s depuis plusieurs années. Qu'on l'adore ou qu'on le trouve inutile, le retour à l'heure normale approche à grands pas, et ça pourrait bien chambouler ta routine plus que tu ne le penses.
Entre les journées qui raccourcissent et le sommeil qui en prend un coup, ce petit ajustement d'horloge a souvent un grand impact. Voici ce que tu dois savoir avant de reculer tes aiguilles et « gagner » une heure de sommeil cet automne.
Quand aura lieu le changement d'heure au Québec en 2025?
En 2025, l'heure d'été prendra fin le dimanche 2 novembre à 2 h du matin. À ce moment précis, les horloges reculeront automatiquement à 1 h du matin, marquant le retour officiel à l'heure normale au Québec.
Si le changement devrait se faire automatiquement sur ton téléphone, tu auras sûrement besoin de modifier le temps manuellement sur ton four, tes horloges murales et certains appareils électroniques.
Une heure de sommeil de plus (ou de party d'Halloween?)
Tu pourras donc gagner une heure de sommeil bien méritée très bientôt! C'est aussi dire que ta sortie au bar samedi soir durera une heure de plus - parfait pour prolonger les festivités d'Halloween si tu fêtes le week-end du changement d'heure.
Ensuite, le prochain changement d'heure surviendra seulement au printemps prochain, lorsqu'on avancera l'heure de 60 minutes, le dimanche 8 mars 2026.
Le Québec va-t-il finalement abolir le changement d'heure?
Alors que le gouvernement du Québec a consulté la population en 2024 sur l'abolition du changement d'heure et que celle-ci se disait « pour », il faudra tout de même modifier le temps comme prévu dans quelques jours.
Les résultats de cette consultation sont éloquents : 91 % des 214 000 répondant.e.s sont faveur de son élimination, a partagé le Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec dans un communiqué plus tôt cette année.
Parmi ceux et celles-ci, 72 % des personnes qui souhaitent la fin du changement d'heure veulent conserver l'heure d'été tout au long de l'année.
Résultats du sondage aux Québécois.e.s sur le changement d'heure. Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Même si aucune action n'est prise pour le changement d'heure de l'automne 2025, les préoccupations soulevées, comme les effets sur la santé et l’harmonisation avec d’autres provinces, seront prises en compte dans les prochaines étapes.
Quelles provinces et municipalités canadiennes ne changent pas l'heure?
Au cas où tu ne le savais pas : deux provinces canadiennes ne changent pas l'heure durant l'été.
La majeure partie de la Saskatchewan reste à l'heure normale du Centre toute l'année, de même que le Yukon, qui a cessé cette modification en 2020. Ces régions ont choisi de maintenir une heure stable pour simplifier la vie de leurs résident.e.s.
Au Québec, certaines régions vivent aussi selon leurs propres règles : la Minganie, incluant l’île d’Anticosti, suit l’heure de l’Est (normale ou avancée), tandis que la Basse-Côte-Nord reste à l’heure normale de l’Atlantique toute l’année. Dans le nord-est de la Belle Province, comme à Blanc-Sablon, l'heure demeure aussi la même à l'année. C'est le cas aussi pour l'île Southampton au Nunavut.
Comment se préparer au changement d'heure d'automne?
Ce changement d'heure fait (malheureusement) partie de ces signes qui nous annoncent que l'hiver se montrera le bout du nez bientôt... très bientôt.
D'ici là, il faut donc se préparer à une heure de moins d'ensoleillement pour les « longs » mois d'hiver. N'oublie pas de :
- Reculer tes horloges manuelles le samedi soir ;
- Vérifier que tes appareils électroniques s'ajustent automatiquement, surtout si tu as des engagements le dimanche matin ;
- Profiter de cette heure de sommeil supplémentaire ;
- Te préparer mentalement aux journées plus courtes
Bon changement d'heure, et profite bien de cette heure « bonus »!