Le changement d’heure au Québec est proche, sauf pour CETTE région
L'heure supplémentaire de sommeil n'est pas pour tout le monde!
Le changement d’heure au Québec approche, et toute la province s’apprête à revenir à l’heure normale de l’Est. Si la majorité des gens profiteront d’une heure de sommeil supplémentaire, une région fait bande à part. Pourquoi? Tout simplement parce qu’elle ne change jamais d’heure. On t’explique.
À 2 h, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2025, la quasi-totalité du Québec reculera ses horloges d’une heure… sauf une portion bien précise de la Basse-Côte-Nord.
Eh oui! De Kegaska à Blanc-Sablon, on vit à l’heure normale de l’Atlantique toute l’année. Résultat : de novembre à mars, cette partie du Québec est décalée d’une heure par rapport au reste de la province.
Ce n’est d’ailleurs pas la seule région à utiliser ce fuseau horaire, soit quatre heures de moins que le temps universel coordonné (UTC−4).
Les Îles-de-la-Madeleine partagent aussi l’heure de l’Atlantique, mais elles changent bel et bien d’heure en novembre et en mars, comme le reste du Québec. Ainsi, peu importe la saison, quand il est 10 h à Montréal, il est 11 h à Cap-aux-Meules.
Pour la Basse-Côte-Nord, c’est différent : de mars à novembre, l’heure est la même à Longueuil et à Blanc-Sablon, par exemple. Mais dès le retour à l’heure d’hiver, un décalage s’installe : quand il est 13 h à Longueuil, il est déjà 14 h sur la Côte.
Les régions du Canada qui ignorent le changement d'heure
Est-ce un hasard si une petite portion de la Basse-Côte-Nord ne change pas d’heure? Pas vraiment. Cette particularité s’explique par sa proximité avec le Labrador, où l’heure reste la même toute l’année.
Ailleurs au pays, d’autres exceptions existent. La Saskatchewan conserve l’heure normale du Centre (UTC−6) en tout temps, tandis que le Yukon a cessé de modifier ses horloges en 2020 pour rester à l’heure normale des Rocheuses (UTC−7).
Dans le Nord, l’île Southampton, au Nunavut, fait aussi partie de ces rares endroits qui gardent l’heure normale de l’Est à longueur d’année.
Pour le reste du pays, il faudra patienter jusqu’au printemps 2026 pour le prochain ajustement : le dimanche 8 mars, on avancera nos horloges d’une heure pour passer à l’heure d’été.