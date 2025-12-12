Cette idée-cadeau sur Amazon a été vendue plus de 13 000 fois ce mois-ci - Il y en a à 13 $
Pas besoin de se ruiner pour faire le meilleur cadeau! ✨
À l'approche des Fêtes, tu cherches peut-être une idée-cadeau originale et abordable. Eh bien, un petit gadget commandé massivement sur Amazon pourrait être la solution parfaite, et ce, à moins de 15 $. Alors qu'on parcourt les meilleurs vendeurs de la plateforme d'achats en ligne, le chauffe-tasse électrique, qui garde ton breuvage réconfortant favori bien chaud, se démarque. Il a été commandé plus de 13 000 fois en moins d'un mois. Le nouvel incontournable des télétravailleurs et travailleuses? Perso, j'en ai un depuis des années, et je ne pourrais m'en passer!
Permettant de garder un café, un thé, un matcha, un chocolat chaud, ou autres boissons à la température parfaite, ce petit gadget risque de devenir un chouchou de la personne qui le recevra.
Amazon offre plusieurs modèles de chauffe-tasses, tous vendus à plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires ce mois-ci. Voici les meilleures options selon ton budget.
Le modèle économique à 13 $
Le chauffe-tasse économique blanc, vendu sur Amazon Canada pour 13 $.Amazon Canada
Le réchaud pour gobelet électrique Salton SMW12 en blanc est en vente à seulement 13 $ au moment de publier ces lignes (prix régulier de 14,99 $). Il a été acheté par plus de 2 000 personnes au cours du dernier mois et affiche une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5, basée sur 5 580 évaluations.
Avec une puissance de 200 watts, ce petit appareil te permet de garder tes boissons chaudes pendant des heures, que ce soit du café, du thé ou même de la soupe.
Il peut aussi servir de soucoupe chauffante pour garder les sauces à la bonne température au moment de servir, ou encore de chauffe-bougie sans flamme, parfait pour diffuser des arômes agréables dans ton espace.
Clique ici pour le commander sur le site d'Amazon Canada
Le meilleur vendeur à 11,97 $
Le chauffe-tasse économique noir, vendu sur Amazon Canada pour 12 $.Amazon Canada
Le meilleur vendeur est aussi signé Salton, tout comme le modèle blanc mentionné plus haut. Il s’agit du Salton SMW12BK, entièrement noir, en vente à seulement 11,97 $. Il offre les mêmes fonctions et la même puissance de 200 watts. Plus de 8 000 personnes l'ont acheté au cours du dernier mois, et il affiche également une note de 4,4 étoiles sur 5, basée sur 1 529 évaluations.
Petit bémol à considérer : la livraison pourrait arriver après Noël, selon ta localisation. Par exemple, pour une adresse à Montréal, la livraison gratuite avec Amazon Prime est estimée entre le 15 décembre et le 7 janvier 2026. Si tu veux le recevoir à temps pour les Fêtes, mieux vaut peut-être opter pour le modèle blanc, qui arrive plus rapidement.
Clique ici pour le commander sur le site d'Amazon Canada
Les modèles haut de gamme
Si tu veux offrir quelque chose d'un peu plus sophistiqué, voici deux options premium :
Le chauffe-tasse intelligent avec réglages de températures et minuterie
Le chauffe-tasse intelligent, vendu sur Amazon Canada pour 25,99 $. Amazon Canada
Si tu investis le double du montant, tu peux obtenir un modèle vraiment excitant. Le chauffe-tasse à induction par gravité CEROBEAR, à 25,99 $, est un « Choix d'Amazon » avec une note de 4,7 sur 5 étoiles. Plus de 1 000 personnes l'ont acheté au cours du dernier mois.
Ce modèle offre neuf réglages de température selon le type de tasse (verre, céramique ou métal). Il dispose d'une minuterie de une à neuf heures et d'un arrêt automatique après quatre heures par défaut. La fonction de détection de gravité est particulièrement pratique : le chauffe-tasse s'active automatiquement quand tu poses ta tasse et se met en veille quand tu la retires.
Clique ici pour le commander sur le site d'Amazon Canada
Le chauffe-tasse intelligent avec réglages automatiques et LED
Le chauffe-tasse intelligent avec LED, vendu sur Amazon Canada pour 35,99 $. Amazon Canada
Finalement, pour un peu plus de 35,99 $, le chauffe-tasse House Gem 36 W, au design particulièrement élégant, propose une performance haut de gamme. Il obtient une note impressionnante de 4,7 étoiles sur 5, avec plus de 2 000 achats au cours du dernier mois.
Ce modèle offre trois températures au choix — 54,4 °C, 65,6 °C et 80 °C — et un affichage numérique à DEL (LED), pratique pour éviter les contacts accidentels avec une surface chaude.
Sa plaque chauffante étanche, facile à nettoyer, est dotée d’une minuterie d’arrêt automatique ajustable de deux à douze heures, avec une coupure par défaut après quatre heures.
Avec une surface de chauffe de 13,2 cm, il est compatible avec 99 % des formats de tasses.
Clique ici pour le commander sur le site d'Amazon Canada
