16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait à petit prix pour Noël
Personne ne va se douter que ça vient du Dollo! ✨🔥
Composer un panier-cadeau de Noël qui fait plaisir sans exploser son budget n’a rien d’impossible, peu importe que ce soit pour l’une de tes personnes préférées ou pour une connaissance qui mérite de se faire gâter. Le Dollarama s’avère être une vraie mine d’or pour ça. Loin de se limiter aux cartes ou petites babioles, le magasin du dollar regorge désormais de produits utiles, mignons ou même de marques reconnues, parfaits pour garnir un panier de façon originale et personnalisée.
Peu importe le montant que tu veux investir, il est super simple de dénicher des idées qui donneront un résultat à la fois personnel et original. Laisse aller ta créativité et prépare une surprise qui reflète toute ton attention.
Panier-cadeau rempli de petites trouvailles parfaites pour le temps des fêtes dénichées au Dollarama. Claudia Chrétien | Narcity Québec
Petit conseil : comme l’inventaire du Dollarama varie d’une succursale à l’autre, n’hésite pas à explorer toutes les allées pour découvrir d’autres petites merveilles ou des alternatives aux items de cette liste.
Voici 16 trouvailles à 5 $ et moins pour t’aider à créer un panier de Noël parfait avec des articles du Dollarama.
Trio de bombes effervescentes pour le bain
Trio de bombes de bain effervescentes vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Ce petit ensemble de trois bombes de bain est adorable et transforme n’importe quel bain en moment de détente absolue. À moins de 1 $ par petite boule, le prix est vraiment intéressant et il existe plusieurs arômes pour plaire à tous les goûts.
Pantalon de pyjama à motifs de Noël
Pantalon de pyjama à motif festif vendu au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
C'est assez surprenant de tomber sur un pantalon de pyjama aussi joli au magasin du dollar! Il est doux, léger et adorable… et, honnêtement, personne ne devinerait qu’il vient du Dollarama ou que tu as payé ce prix-là. C’est un excellent ajout pour apporter une touche cosy à n’importe quel panier-cadeau.
Ensembles de deux baumes à lèvres Nivea
Duos de baumes à lèvres Nivea vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Impossible de se tromper avec l’un de ces duos de baumes à lèvres signés Nivea, surtout en plein hiver. Que tu choisisses celui au melon d’eau ou la version sans odeur, leur formule riche, crémeuse et ultra hydratante laisse les lèvres douces et confortables tout au long de la journée.
Ensembles de produits aux odeurs fruitées pour le bain
Ensembles de produits pour le bain aux parfums fruités vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le format tout-en-un de ces ensembles de produits de bain au Bellini à la pêche et au Punch à la grenade en fait un excellent ajout à un panier-cadeau, puisqu’il regroupe dans un seul emballage du sel de bain, un nettoyant et un exfoliant corporel. Ça remplit joliment l’espace dans un panier et ça ajoute une touche de luxe abordable. Pour le prix, difficile de ne pas sauter sur l'offre.
Chandelles aromatiques aux couleurs des Fêtes
Chandelles aux couleurs et odeurs des Fêtes vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces bougies au look élégant sentent bon sans être trop intenses : c'est parfait pour ceux et celles qui aiment les odeurs plus douces. Reste à voir si le parfum remplit la pièce pendant longtemps, mais pour créer une ambiance, c’est un win assuré.
Bouchons de bouteille mignons
Bouchons de bouteille décoratifs en métal or et argent vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
On ne finit pas toujours nos bouteilles de vin, et c’est exactement là que ces bouchons au look élégant deviennent utiles. En plus, ils sont mignons et pratiques à garder à portée de main.
Verres à paille à thématique hiver
Gobelets à motif hivernal vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Ces gobelets de 635 ml, offerts en rouge, vert ou bleu à motifs hivernaux, sont non seulement jolis et robustes, mais ils respirent complètement les vibes des Fêtes. Leur format pratique en fait des alliés parfaits pour t’accompagner au travail, au gym ou sur la route, tout en ajoutant une petite touche festive à ta journée.
Boîtes-cadeaux aux couleurs des Fêtes
Boîtes-cadeaux métalliques vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Impossible de faire un panier-cadeau sans une jolie boîte! Celle avec couvercle est pratique, réutilisable et vraiment cute. Plusieurs formats et couleurs sont offerts pour s’adapter parfaitement à ton thème.
Cartes avec un design inspiré du temps des Fêtes
Ensembles de 16 cartes à motifs uniques de Noël vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $ pour un ensemble de 16 cartes
Parce qu’un panier-cadeau sans un petit mot personnalisé perd un peu de sa magie. C’est l’occasion parfaite de rappeler à une personne qu’elle compte pour toi.
Bas longs au style hivernal
Bas longs à motifs d'hiver vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Que serait Noël sans une ou deux paires de bas offertes en cadeau? Ces chaussettes montantes sont parfaites pour rester bien au chaud jusqu’aux genoux. Leur tissu doux procure un confort instantané, et les motifs hivernaux ajoutent une petite touche cute à n’importe quel look. Un vrai essentiel pour affronter l’hiver en douceur.
Savon à mains en forme de personnage de Noël
Savon à mains en forme de personnage de Noël vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Oui, ces pompes à savon sont un peu quétaines… Mais tellement cute sur le comptoir durant les Fêtes. Ça ajoute un petit clin d’œil festif à la maison sans effort.
Tasses festives au motif de cannes de bonbon
Tasses en céramique motif canne de bonbon vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $La tasse parfaite pour savourer un chocolat chaud avec des guimauves, ambiance cocooning garantie. Idéale pour se réchauffer après une journée froide ou simplement pour ajouter un peu de magie à sa pause café.
M&M's des Fêtes à saveur de menthe
Chocolats à la menthe M&M's vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Les M&M’s, c’est toujours un gagnant, mais leur version à la menthe réussit vraiment à capter toute la magie des Fêtes. Le mélange du chocolat croquant et de la fraîcheur mentholée donne un petit boost festif qui disparaît beaucoup trop vite du sac. Faciles à partager... ou pas.
Chocolats Ferrero Rocher
Boîte de Ferrero Rocher vendue au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les petites boîtes sont mignonnes, élégantes et parfaites pour un cadeau gourmand sans se compliquer la vie. Leur mélange de chocolat, de noisettes et de croustillant fait toujours fureur pendant les Fêtes. Un choix sûr et chic qui complète parfaitement un panier-cadeau.
Chocolats Lindt de Lindor
Chocolats Lindt de Lindor variés vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Impossible de se tromper avec ces bouchées au cœur fondant que tout le monde adore. Un incontournable pour ajouter une touche de luxe au panier, que tu peux retrouver dans l’assortiment varié ou dans le traditionnel chocolat au lait.
Tasse cadeau avec chocolat chaud
Tasse cadeau Laura Secord avec chocolat chaud vendue au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Ce duo arrive déjà dans un emballage adorable qui fait tout le travail pour toi. La tasse est parfaite pour les soirées confortables, et le chocolat chaud Lara Secord est reconnu pour être riche et vraiment savoureux. Un petit cadeau clé en main qui fait toujours plaisir.
Bref, que ce soit pour que ce soit pour un.e proche, quelqu’un de ta famille, ou même pour remercier la personne qui t’accueille, tu trouveras toujours de quoi remplir un panier-cadeau original, qui fera plaisir à coup sûr à la personne qui le recevra sans trop dépenser.
Ça vaut vraiment la peine de parcourir les allées du Dollarama, on ne sait jamais quelle petite trouvaille peut t’attendre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
