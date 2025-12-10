Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait à petit prix pour Noël

Personne ne va se douter que ça vient du Dollo! ✨🔥

Devanture du Dollarama. Droite : Panier cadeaux de Noël.

Avec toutes les petites merveilles qu’on peut y trouver, Dollarama devient l’endroit idéal pour bâtir un panier de Noël attentionné et festif.

Claudia Chrétien | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Composer un panier-cadeau de Noël qui fait plaisir sans exploser son budget n’a rien d’impossible, peu importe que ce soit pour l’une de tes personnes préférées ou pour une connaissance qui mérite de se faire gâter. Le Dollarama s’avère être une vraie mine d’or pour ça. Loin de se limiter aux cartes ou petites babioles, le magasin du dollar regorge désormais de produits utiles, mignons ou même de marques reconnues, parfaits pour garnir un panier de façon originale et personnalisée.

À lire également : Dollarama vend des produits de «skincare» coréens à mini-prix et voici nos trouvailles

Peu importe le montant que tu veux investir, il est super simple de dénicher des idées qui donneront un résultat à la fois personnel et original. Laisse aller ta créativité et prépare une surprise qui reflète toute ton attention.

Panier-cadeau compos\u00e9 de trouvailles du Dollarama. Panier-cadeau rempli de petites trouvailles parfaites pour le temps des fêtes dénichées au Dollarama. Claudia Chrétien | Narcity Québec

Petit conseil : comme l’inventaire du Dollarama varie d’une succursale à l’autre, n’hésite pas à explorer toutes les allées pour découvrir d’autres petites merveilles ou des alternatives aux items de cette liste.

Voici 16 trouvailles à 5 $ et moins pour t’aider à créer un panier de Noël parfait avec des articles du Dollarama.

Trio de bombes effervescentes pour le bain

Trio de boules de bain effervescentes.

Trio de bombes de bain effervescentes vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,50 $

Ce petit ensemble de trois bombes de bain est adorable et transforme n’importe quel bain en moment de détente absolue. À moins de 1 $ par petite boule, le prix est vraiment intéressant et il existe plusieurs arômes pour plaire à tous les goûts.

Pantalon de pyjama à motifs de Noël

Pantalon de pyjama avec biscuits de pain d'\u00e9pices.

Pantalon de pyjama à motif festif vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

C'est assez surprenant de tomber sur un pantalon de pyjama aussi joli au magasin du dollar! Il est doux, léger et adorable… et, honnêtement, personne ne devinerait qu’il vient du Dollarama ou que tu as payé ce prix-là. C’est un excellent ajout pour apporter une touche cosy à n’importe quel panier-cadeau.

Ensembles de deux baumes à lèvres Nivea

Baumes \u00e0 l\u00e8vres Nivea.

Duos de baumes à lèvres Nivea vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4 $

Impossible de se tromper avec l’un de ces duos de baumes à lèvres signés Nivea, surtout en plein hiver. Que tu choisisses celui au melon d’eau ou la version sans odeur, leur formule riche, crémeuse et ultra hydratante laisse les lèvres douces et confortables tout au long de la journée.

Ensembles de produits aux odeurs fruitées pour le bain

Ensembles de produits pour le bain aux parfums fruit\u00e9s.

Ensembles de produits pour le bain aux parfums fruités vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Le format tout-en-un de ces ensembles de produits de bain au Bellini à la pêche et au Punch à la grenade en fait un excellent ajout à un panier-cadeau, puisqu’il regroupe dans un seul emballage du sel de bain, un nettoyant et un exfoliant corporel. Ça remplit joliment l’espace dans un panier et ça ajoute une touche de luxe abordable. Pour le prix, difficile de ne pas sauter sur l'offre.

Chandelles aromatiques aux couleurs des Fêtes

Chandelles aux couleurs des F\u00eates.

Chandelles aux couleurs et odeurs des Fêtes vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces bougies au look élégant sentent bon sans être trop intenses : c'est parfait pour ceux et celles qui aiment les odeurs plus douces. Reste à voir si le parfum remplit la pièce pendant longtemps, mais pour créer une ambiance, c’est un win assuré.

Bouchons de bouteille mignons

Bouchons de bouteille d\u00e9coratifs.

Bouchons de bouteille décoratifs en métal or et argent vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

On ne finit pas toujours nos bouteilles de vin, et c’est exactement là que ces bouchons au look élégant deviennent utiles. En plus, ils sont mignons et pratiques à garder à portée de main.

Verres à paille à thématique hiver

Verres avec pailles \u00e0 th\u00e9matique hiver.

Gobelets à motif hivernal vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Ces gobelets de 635 ml, offerts en rouge, vert ou bleu à motifs hivernaux, sont non seulement jolis et robustes, mais ils respirent complètement les vibes des Fêtes. Leur format pratique en fait des alliés parfaits pour t’accompagner au travail, au gym ou sur la route, tout en ajoutant une petite touche festive à ta journée.

Boîtes-cadeaux aux couleurs des Fêtes

Bo\u00eetes-cadeaux aux couleurs des F\u00eates.

Boîtes-cadeaux métalliques vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4 $

Impossible de faire un panier-cadeau sans une jolie boîte! Celle avec couvercle est pratique, réutilisable et vraiment cute. Plusieurs formats et couleurs sont offerts pour s’adapter parfaitement à ton thème.

Cartes avec un design inspiré du temps des Fêtes

Ensembles de cartes de No\u00ebl.

Ensembles de 16 cartes à motifs uniques de Noël vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2 $ pour un ensemble de 16 cartes

Parce qu’un panier-cadeau sans un petit mot personnalisé perd un peu de sa magie. C’est l’occasion parfaite de rappeler à une personne qu’elle compte pour toi.

Bas longs au style hivernal

Bas longs d'hiver.

Bas longs à motifs d'hiver vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Que serait Noël sans une ou deux paires de bas offertes en cadeau? Ces chaussettes montantes sont parfaites pour rester bien au chaud jusqu’aux genoux. Leur tissu doux procure un confort instantané, et les motifs hivernaux ajoutent une petite touche cute à n’importe quel look. Un vrai essentiel pour affronter l’hiver en douceur.

Savon à mains en forme de personnage de Noël 

Savon \u00e0 mains de No\u00ebl.

Savon à mains en forme de personnage de Noël vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3 $

Oui, ces pompes à savon sont un peu quétaines… Mais tellement cute sur le comptoir durant les Fêtes. Ça ajoute un petit clin d’œil festif à la maison sans effort.

Tasses festives au motif de cannes de bonbon

Tasses style canne de bonbon.

Tasses en céramique motif canne de bonbon vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

La tasse parfaite pour savourer un chocolat chaud avec des guimauves, ambiance cocooning garantie. Idéale pour se réchauffer après une journée froide ou simplement pour ajouter un peu de magie à sa pause café.

M&M's des Fêtes à saveur de menthe

Chocolat M&M's \u00e0 la menthe.

Chocolats à la menthe M&M's vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Les M&M’s, c’est toujours un gagnant, mais leur version à la menthe réussit vraiment à capter toute la magie des Fêtes. Le mélange du chocolat croquant et de la fraîcheur mentholée donne un petit boost festif qui disparaît beaucoup trop vite du sac. Faciles à partager... ou pas.

Chocolats Ferrero Rocher

Bo\u00eete de Ferrero Rocher.

Boîte de Ferrero Rocher vendue au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les petites boîtes sont mignonnes, élégantes et parfaites pour un cadeau gourmand sans se compliquer la vie. Leur mélange de chocolat, de noisettes et de croustillant fait toujours fureur pendant les Fêtes. Un choix sûr et chic qui complète parfaitement un panier-cadeau.

Chocolats Lindt de Lindor

Chocolats Lindt de Lindor vari\u00e9s.

Chocolats Lindt de Lindor variés vendus au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,25 $

Impossible de se tromper avec ces bouchées au cœur fondant que tout le monde adore. Un incontournable pour ajouter une touche de luxe au panier, que tu peux retrouver dans l’assortiment varié ou dans le traditionnel chocolat au lait.

Tasse cadeau avec chocolat chaud

Tasse cadeau Laura Secord avec chocolat chaud.

Tasse cadeau Laura Secord avec chocolat chaud vendue au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Ce duo arrive déjà dans un emballage adorable qui fait tout le travail pour toi. La tasse est parfaite pour les soirées confortables, et le chocolat chaud Lara Secord est reconnu pour être riche et vraiment savoureux. Un petit cadeau clé en main qui fait toujours plaisir.

Bref, que ce soit pour que ce soit pour un.e proche, quelqu’un de ta famille, ou même pour remercier la personne qui t’accueille, tu trouveras toujours de quoi remplir un panier-cadeau original, qui fera plaisir à coup sûr à la personne qui le recevra sans trop dépenser.

Ça vaut vraiment la peine de parcourir les allées du Dollarama, on ne sait jamais quelle petite trouvaille peut t’attendre.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles dollarama idee cadeau
Québec Lifestyle Canada

Rappel alimentaire : Les p'tites patates surgelées de McCain peuvent contenir du plastique

Vérifie ton congélo!

Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025

Un palmarès qui donne chaud! 🌶️

Une nouvelle grève à la STM commence dès demain - Voici tout ce qu'il faut savoir

Tu ne voudras pas transiter en dehors des heures de pointe. 🫠

11 items à moins de 30 $ sur Amazon qui font de beaux cadeaux de Noël à la dernière minute

Des cadeaux pour tout le monde!

Première tempête hivernale? Le sud du Québec sera enseveli sous la neige cette semaine

Garde ta pelle pas trop loin!

La seule femme parmi les 25 criminels les plus recherchés au pays est Québécoise

Elle n'a pas juste volé un paquet de gommes au dépanneur, disons. 😬

Le Mexique et 7 autres pays du Sud visés par un avertissement de voyage du Canada

Il n’y a pas que la neige du Québec à éviter, mais les dangers à l’étranger aussi.

Grève chez Air Transat : Voici TOUS les vols annulés jusqu’à présent

Tu ne veux pas te rendre à l'aéroport pour rien! 🤯

La grève des pilotes d'Air Transat évitée de peu : Voici tout ce qu'il faut savoir

Les opérations seront de retour à la normale, mais il y a un mais...

Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025

Il y a espoir, le prix médian des maisons a baissé le mois dernier!