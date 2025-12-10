Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

6 choses à faire à Montréal pour avoir du fun dans une ambiance féérique ce week-end

Les festivités sont bien commencées!

Une personne au bar Miracle. Droite : Noël dans le Parc.

6 choses à faire à Montréal du 12 au 14 décembre 2025.

Éditrice Junior

Si tu veux danser, assister à des spectacles et découvrir des sorties amusantes dans la métropole, ne cherche pas plus loin, car on a rassemblé six activités à faire à Montréal durant le week-end du 12 au 14 décembre. Peu importe ton budget, que tu aies 0 $ à dépenser ou des fonds plus généreux, tu devrais trouver quelque chose à faire pour plonger dans les festivités que la ville te réserve.

À lire également : 8 activités GRATUITES et féériques à Montréal pour finir l'année en beauté en décembre

Que ce soit un party sur la piste de danse, des lumières qui traversent le ciel, un jeu bien spécial ou autre, ce ne sont pas les options qui manquent pour avoir du plaisir pendant ta fin de semaine.

T'émerveiller devant un spectacle lumineux dans le ciel avec DJ

Prix : Gratuit, produits à vendre sur place

Quand : Le samedi 13 décembre 2025, de 18 h à 21 h

Adresse : Parc Urbain du Royalmount - 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, le Royalmount t'invite à une soirée bien spéciale. Dès 18 h, tu pourras te présenter au cœur extérieur du centre d'achat pour patiner et boire un bon chocolat chaud, et à 20 h, un spectacle de drones lumineux accompagné d’un DJ illuminera le ciel.

C'est l’occasion de vivre un moment festif tout en musique, sans trop dépenser.

Site Internet du Royalmount

Prendre un verre festif

Prix : Accès gratuit, cocktails en vente sur place

Quand : Jusqu'au 26 décembre 2025

Adresse : Tittle Tattle Cocktail Bar - 22, rue Saint-Paul E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le bar de Noël Miracle Montréal est de retour cette année, c’est donc le moment de ressortir ton chapeau de père Noël et ton pull quétaine du temps des Fêtes pour aller savourer un cocktail décadent garni de crème fouettée et de canne de bonbons. Une sortie idéale à planifier pour un « 5 à 7 » dans un décor festif et 100 % Noël.

Page Facebook du Miracle Montreal

Aller danser et rentrer avant minuit

Prix : Entrée gratuite

Quand : Le vendredi 12 décembre 2025, de 19 h à 23 h

Adresse : VV Taverna - 4177, rue St-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les week-ends de décembre sont souvent très occupés pour la plupart des gens. Si tu as quand même envie de sortir et de danser, sans rentrer au petit matin et être fatigué.e pour tes plans du samedi, on a un plan pour toi. La Taverna te propose un happy hour dès 18 h et un DJ aux platines de 19 h à 23 h pour te défouler sur la piste de danse. Qui a dit qu'on ne peut pas tout avoir?

Page Facebook de l'événement

Faire un jeu d'évasion inspiré de la série « Trône de Fer »

Prix : 40 $ par personne

Quand : Sur réservation

Adresse : A/Maze West Island au CF Fairview Pointe-Claire - 6801, rte Transcanadienne, Pointe-Claire, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ici, l'activité est plus fantastique que féérique, mais si tu aimes les jeux d'évasion, ne passe pas au prochain point tout de suite. Si tu veux avoir l'impression de mettre les pieds dans un autre univers, le A/Maze West Island te propose une aventure hivernale inspirée de la populaire série Trône de Fer.

Entouré.e de décors impressionnants, tu dois prendre le rôle d’un.e rebelle qui s’est volontairement fait capturer par les Marcheurs blancs afin de retrouver un corbeau qui a aussi été emprisonné, alors que ce dernier est la clé pour vaincre l’armée du roi des glaces.

Tu as une heure pour fouiller le donjon et sauver le pays! À toi de voir si tu es à la hauteur de cette mission.

Site Internet de A/Maze West Island

Prendre un verre et profiter des spectacles de Noël dans le Parc

Prix : Entrée gratuite

Quand : Jusqu'au 24 décembre 2025

Adresse :

  • Parterre du Quartier des spectacles - Montréal, QC
  • Parc des-Compagnons-de-Saint-Laurent - 4375, rue Cartier, Montréal, QC
  • Parc Lahaie - 4921, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end du 12 au 14 décembre, Noël dans le Parc offre une programmation qui mêle musique, rencontres et magie des Fêtes. Jeudi soir, Pypy ouvre le bal avec un spectacle à 21 h 30. Le lendemain, l’ambiance monte d’un cran : Bon Débarras, La Chorale des Parcs, Rabaska, Les Lunatiques et Jonathan Personne se succèdent pour offrir une série de performances gratuites.

Et parce que l’esprit de Noël ne se résume pas qu’à la musique, le site s’anime aussi avec une foule d’activités : la Caravane à pied, les Fées de Noël, le clown Gilobo, ainsi qu’une visite du père Noël en personne.

Les parcs participants se transforment donc en petits villages nordiques où lumières, musique et personnages festifs créent une ambiance complètement immersive, alors ne manque pas ça!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Noël dans le Parc

Souper dans une bulle transparente

Prix : Menu dégustation 6 services au coût de 160 $ | Option express 3 services à 65 $

Quand : Jusqu'au printemps 2026

Adresse : Bivouac - 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC (6e étage)

Pourquoi tu dois y aller : S'il y a un restaurant qui mérite une réservation durant la saison froide, c'est le Bivouac, qui transforme sa terrasse en lieu féérique durant l'hiver. Avec deux expériences à deux prix bien différents, tu peux t'installer devant le Quartier des spectacles dans des bulles transparentes et chauffées, ce qui te permet de profiter du paysage hivernal, de la neige qui tombe et de plats délicieux, tout en restant bien au chaud.

Si tu veux te gâter ou impressionner ta personne favorite, c'est l'endroit où aller.

C'est ici pour réserver

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

