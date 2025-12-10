6 choses à faire à Montréal pour avoir du fun dans une ambiance féérique ce week-end
Les festivités sont bien commencées!
Si tu veux danser, assister à des spectacles et découvrir des sorties amusantes dans la métropole, ne cherche pas plus loin, car on a rassemblé six activités à faire à Montréal durant le week-end du 12 au 14 décembre. Peu importe ton budget, que tu aies 0 $ à dépenser ou des fonds plus généreux, tu devrais trouver quelque chose à faire pour plonger dans les festivités que la ville te réserve.
À lire également : 8 activités GRATUITES et féériques à Montréal pour finir l'année en beauté en décembre
Que ce soit un party sur la piste de danse, des lumières qui traversent le ciel, un jeu bien spécial ou autre, ce ne sont pas les options qui manquent pour avoir du plaisir pendant ta fin de semaine.
T'émerveiller devant un spectacle lumineux dans le ciel avec DJ
Prix : Gratuit, produits à vendre sur place
Quand : Le samedi 13 décembre 2025, de 18 h à 21 h
Adresse : Parc Urbain du Royalmount - 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, le Royalmount t'invite à une soirée bien spéciale. Dès 18 h, tu pourras te présenter au cœur extérieur du centre d'achat pour patiner et boire un bon chocolat chaud, et à 20 h, un spectacle de drones lumineux accompagné d’un DJ illuminera le ciel.
C'est l’occasion de vivre un moment festif tout en musique, sans trop dépenser.
Prendre un verre festif
Prix : Accès gratuit, cocktails en vente sur place
Quand : Jusqu'au 26 décembre 2025
Adresse : Tittle Tattle Cocktail Bar - 22, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le bar de Noël Miracle Montréal est de retour cette année, c’est donc le moment de ressortir ton chapeau de père Noël et ton pull quétaine du temps des Fêtes pour aller savourer un cocktail décadent garni de crème fouettée et de canne de bonbons. Une sortie idéale à planifier pour un « 5 à 7 » dans un décor festif et 100 % Noël.
Aller danser et rentrer avant minuit
Prix : Entrée gratuite
Quand : Le vendredi 12 décembre 2025, de 19 h à 23 h
Adresse : VV Taverna - 4177, rue St-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les week-ends de décembre sont souvent très occupés pour la plupart des gens. Si tu as quand même envie de sortir et de danser, sans rentrer au petit matin et être fatigué.e pour tes plans du samedi, on a un plan pour toi. La Taverna te propose un happy hour dès 18 h et un DJ aux platines de 19 h à 23 h pour te défouler sur la piste de danse. Qui a dit qu'on ne peut pas tout avoir?
Faire un jeu d'évasion inspiré de la série « Trône de Fer »
Prix : 40 $ par personne
Quand : Sur réservation
Adresse : A/Maze West Island au CF Fairview Pointe-Claire - 6801, rte Transcanadienne, Pointe-Claire, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ici, l'activité est plus fantastique que féérique, mais si tu aimes les jeux d'évasion, ne passe pas au prochain point tout de suite. Si tu veux avoir l'impression de mettre les pieds dans un autre univers, le A/Maze West Island te propose une aventure hivernale inspirée de la populaire série Trône de Fer.
Entouré.e de décors impressionnants, tu dois prendre le rôle d’un.e rebelle qui s’est volontairement fait capturer par les Marcheurs blancs afin de retrouver un corbeau qui a aussi été emprisonné, alors que ce dernier est la clé pour vaincre l’armée du roi des glaces.
Tu as une heure pour fouiller le donjon et sauver le pays! À toi de voir si tu es à la hauteur de cette mission.
Prendre un verre et profiter des spectacles de Noël dans le Parc
Prix : Entrée gratuite
Quand : Jusqu'au 24 décembre 2025
Adresse :
- Parterre du Quartier des spectacles - Montréal, QC
- Parc des-Compagnons-de-Saint-Laurent - 4375, rue Cartier, Montréal, QC
- Parc Lahaie - 4921, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce week-end du 12 au 14 décembre, Noël dans le Parc offre une programmation qui mêle musique, rencontres et magie des Fêtes. Jeudi soir, Pypy ouvre le bal avec un spectacle à 21 h 30. Le lendemain, l’ambiance monte d’un cran : Bon Débarras, La Chorale des Parcs, Rabaska, Les Lunatiques et Jonathan Personne se succèdent pour offrir une série de performances gratuites.
Et parce que l’esprit de Noël ne se résume pas qu’à la musique, le site s’anime aussi avec une foule d’activités : la Caravane à pied, les Fées de Noël, le clown Gilobo, ainsi qu’une visite du père Noël en personne.
Les parcs participants se transforment donc en petits villages nordiques où lumières, musique et personnages festifs créent une ambiance complètement immersive, alors ne manque pas ça!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Souper dans une bulle transparente
Prix : Menu dégustation 6 services au coût de 160 $ | Option express 3 services à 65 $
Quand : Jusqu'au printemps 2026
Adresse : Bivouac - 1255, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC (6e étage)
Pourquoi tu dois y aller : S'il y a un restaurant qui mérite une réservation durant la saison froide, c'est le Bivouac, qui transforme sa terrasse en lieu féérique durant l'hiver. Avec deux expériences à deux prix bien différents, tu peux t'installer devant le Quartier des spectacles dans des bulles transparentes et chauffées, ce qui te permet de profiter du paysage hivernal, de la neige qui tombe et de plats délicieux, tout en restant bien au chaud.
Si tu veux te gâter ou impressionner ta personne favorite, c'est l'endroit où aller.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.