Voici les 5 arrondissements de Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en décembre 2025
Que ce soit sur Kijiji, Centris, voire Facebook Marketplace, se mettre à la recherche d’un 3 1/2 abordable à Montréal peut être ardu et compliqué, surtout si tu as des arrondissements préférés à d’autres. Il y a tout de même du choix et, pour t’aider à trouver ton prochain quartier, on t’a déniché les moins chers de la métropole en cette fin d’année.
Qui a dit qu’il fallait attendre en juin pour se trouver un nouveau chez-soi? La chasse à l’appartement peut virer au cauchemar quand ton budget est limité et que tu t’y prends à la toute dernière minute.
Selon le rapport de novembre de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le prix moyen d’un appart d’une chambre non meublé dans le 514 atteignait 1 629 $.
Ça peut sembler énorme, mais il faut prendre les victoires où il y en a : il s’agit d’une baisse de 5,8 % par rapport à novembre 2024, alors que le loyer moyen était de 1 729 $ et de 18 $ e moins qu’en octobre 2025.
Pour parvenir à nos résultats, on a passé au peigne fin plus de 2 000 annonces de logements d’une chambre non meublés publiées sur Centris, réparties dans 14 arrondissements.
Dans chaque secteur où plus de 40 appartements étaient offerts à moins de 3 000 $ par mois, on a retenu les 20 logements les plus abordables et les 20 plus dispendieux, histoire d’obtenir un portrait juste et actuel du marché.
Montréal-Nord
Montréal-Nord est de retour au sommet des arrondissements les plus abordables de la métropole, après une petite absence en novembre, faute de logements à louer.
Bien qu’il n’y ait que 12 appartements en location de disponibles au moment d’écrire ces lignes, on peut tout de même avoir un portrait réaliste du marché locatif local.
Les loyers affichés vont de 900 $ à 1 810 $ par mois pour un appartement d’une seule chambre.
Saint-Léonard
Saint-Léonard glisse au deuxième rang, avec un prix moyen de 1 383 $ par mois, comparativement à 1 393 $ en novembre dernier. L’échantillonnage s’est fait à partir de neuf logements seulement.
Les loyers affichés actuellement vont de 995 $ à 1 950 $ par mois.
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension affiche un loyer moyen de 1 545 $ par mois, d’après notre échantillon de 40 logements sur les 55 disponibles.
Ce secteur gagne en popularité grâce à son ambiance de quartier et à sa localisation avantageuse. On se retrouve à deux pas du Marché Jean-Talon et de la Petite Italie, où cafés et restos gardent encore ce charme montréalais qui fait fondre les cœurs.
Avec les lignes orange et bleue du métro qui s’y croisent, rejoindre le centre-ville devient franchement simple.
Ahuntsic-Cartierville
L’arrondissement passe du deuxième au quatrième rang ce mois-ci, avec des 3 1/2 dont le loyer tourne autour des quelque 1 552 $, contre 1 437 $ le mois passé.
Il faut die qu’Ahuntsic-Cartierville se distingue par une grande variété de prix, allant d’environ 9 000 $ à 3 000 $. Peu importe ton budget, tu risques fort d’y trouver ton bonheur. Il y en a aussi pour les portefeuilles mieux nantis.
L’un des gros avantages d’opter pour cet arrondissement prisé, c’est sa connectivité. La ligne orange du métro la traverse du nord au sud, te connectant directement au centre-ville sans tracas. Combine ça à ses nombreux parcs, ses rues paisibles et ses p’tits commerces de proximité, et tu comprends vite pourquoi le secteur garde son charme.
LaSalle
Cinquième et dernière place pour LaSalle, avec un loyer moyen de 1 563 $ par mois. L’arrondissement se taille encore une belle place comme l’un des meilleurs compromis entre prix, tranquillité et accessibilité à Montréal.
LaSalle, c’est un peu la vie de banlieue sans quitter la ville : des rues calmes, beaucoup de verdure et un bord de fleuve parfait pour décrocher. Le tout, à quelques stations de métro du centre-ville grâce à la ligne verte. Idéal si tu veux souffler un peu après le travail, sans pour autant t’exiler.
Le palmarès complet des prix
Voici le classement des 13 arrondissements montréalais selon le prix moyen d’un 3 1/2 en ce mois de décembre 2025 :
- Montréal-Nord – 1 328 $/mois (12 logements analysés)
- Saint-Léonard – 1 383 $/mois (9 logements analysés)
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – 1 545 $/mois (40 logements analysés sur 55)
- Ahuntsic-Cartierville – 1 552 $/mois (40 logements analysés sur 52)
- LaSalle – 1 563 $/mois (33 logements analysés)
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – 1 698 $/mois (40 logements analysés sur 199)
- Rosemont–La Petite-Patrie – 1 714 $/mois (40 logements analysés sur 82)
- Verdun–Île-des-Sœurs – 1 731 $/mois (40 logements analysés)
- Outremont – 1 787 $/mois (19 logements analysés)
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – 1 952 $/mois (40 logements analysés sur 186)
- Le Plateau-Mont-Royal – 1 948 $/mois (40 logements analysés sur 117)
- Le Sud-Ouest – 2 030 $/mois (40 logements analysés sur 196)
- Ville-Marie – 2 070 $/mois (40 logements analysés sur 891)
Ce que les chiffres révèlent vraiment
L’écart entre le secteur le plus abordable, Montréal-Nord à 1 328 $, et le plus cher, Ville-Marie à 2 070 $, grimpe à 742 $ par mois, soit 8 904 $ par année.
Même si on s’est limité aux logements sous la barre des 3 000 $, ce n’est pas vraiment étonnant de voir Ville-Marie dominer le palmarès, avec sa concentration de condos haut de gamme et de studios de prestige.
Fait intéressant : bousculé par la fièvre immobilière, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve se retrouve maintenant au bas du top 10. Son loyer moyen de 1 952 $ dépasse d’ailleurs celui du Plateau-Mont-Royal de seulement 4 $.
