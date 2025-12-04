Jusqu'à 2 869 $ avec cette allocation aux travailleurs en 2026: voici les dates de paiement
Une aide qui peut faire du bien pour arrondir les fins de mois!
Des milliers de Canadiens et de Canadiennes à revenu modeste recevront en 2026 des versements de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) versés l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les dates de paiement sont maintenant connues, alors c’est le moment de les ajouter à ton agenda.
À lire également : 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026
Comme le prix du panier d’épicerie continuera d’augmenter l’an prochain, on se doute bien que le coût de la vie ne baissera pas de sitôt.
L’ACT a justement été créée pour donner un coup de pouce aux personnes qui travaillent, mais dont le salaire ne suffit pas toujours pour couvrir toutes les dépenses. Les personnes vivant seules, en couple, avec ou sans enfant peuvent y être admissibles.
D’ailleurs, ton admissibilité dépend de ta déclaration de revenus. C’est pourquoi il est crucial de soumettre ton rapport d’impôt à temps afin de ne pas être pénalisé.e et faire une croix sur un montant pratiquement donné.
Combien peux-tu recevoir?
L’allocation, qui est sous gouverne fédérale, a été revue à la hausse pour la prochaine année fiscale. En se basant sur l’inflation et l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada, le gouvernement du Canada a convenu d’une indexation de 2 %.
L’ACT est versée trois fois par année. Au Québec, voici les montants maximums prévus pour 2026 :
- Personnes seules : Jusqu’à 1 665 $ par an (555 $ par versement) si ton revenu ne dépasse pas 27 392 $;
- Couple avec enfant : Jusqu’à 2 869 $ par an (956 $ par versement) si le revenu familial est inférieur à 31 251 $.
À noter que les montants du crédit commencent à diminuer après un certain seuil. Les plafonds peuvent aussi varier pour les contribuables admissibles au supplément pour personnes handicapées, puisque le supplément atteindra en 2026 860 $ par an, soit 287 $ par versement.
Voici les dates de versements en 2026 :
- 12 janvier 2026
- 10 juillet 2026
- 9 octobre 2026
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
